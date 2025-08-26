TÜRKİYE
3 min de lectura
Erdogan conmemora el aniversario número 954 de la victoria de Malazgirt: "Hito clave de la historia"
La batalla del 26 de agosto de 1071, en la que los selyúcidas vencieron a las fuerzas bizantinas, es considerada por los turcos como el comienzo de la transformación de Anatolia en su patria.
Erdogan conmemora el aniversario número 954 de la victoria de Malazgirt: "Hito clave de la historia"
Recep Tayyip Erdogan emitió un mensaje con motivo del aniversario de la victoria de Manzikert del 26 de agosto / AA / AA
26 de agosto de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, asistió en Ahlat, Bitlis, a una serie de actos que la Fundación de Arqueros organizó este lunes para conmemorar el aniversario número 954 de la Victoria de Malazgirt.

En su discurso de apertura, Erdogan afirmó que la victoria fue un punto de inflexión significativo que marcó el destino de Türkiye.

“La Victoria de Malazgirt, alcanzada exactamente hace 954 años, el 26 de agosto de 1071, bajo el liderazgo del sultán Alp Arslan, cambió el rumbo de nuestra historia”, señaló el mandatario.

“Con esta victoria, la nación turca demostró su voluntad de convertir Anatolia en su patria eterna y sentó las bases de una existencia profundamente arraigada que ha perdurado durante mil años”, añadió.

El 26 de agosto de 1071, los selyúcidas derrotaron a las fuerzas bizantinas, mucho más numerosas, abriendo Anatolia a un dominio turco duradero.

El aniversario de esta batalla, que simboliza la resistencia turca, coincide con la iniciativa de Ankara para erradicar el terrorismo y eliminar la amenaza del PKK, que durante mucho tiempo ha afectado a las regiones donde los selyúcidas se prepararon para la batalla.

“Hoy, nuestro deber más importante es mantener vivo el espíritu de Malazgirt, y transmitir este legado sagrado a las futuras generaciones. Porque Malazgirt no fue solo una batalla, sino el símbolo de la hermandad milenaria de nuestra nación, del amor a la patria y de la voluntad de convivir”, dijo el presidente Erdogan.

En otro evento de conmemoración este martes, el mandatario agregó que “hemos logrado avances significativos hacia una Türkiye libre de terrorismo, y esta vez, nadie podrá detener este progreso”. Luego advirtió: “Estamos tomando nota de quiénes brindan apoyo sincero y de quiénes intentan sabotearlo”.

RECOMENDADOS

Primera oficina presidencial moderna fuera de Ankara



Este lunes, Erdogan también encabezó una reunión del gabinete en Ahlat, provincia de Bitlis, en un recién inaugurado complejo presidencial, la primera oficina presidencial moderna fuera de Ankara.

Ahlat fue el punto de partida del ejército selyúcida antes de la batalla de Malazgirt, que tuvo lugar en la actual provincia de Mus.

“Con este motivo, extiendo mis más sinceras felicitaciones a nuestra noble nación en el aniversario de la Victoria de Malazgirt del 26 de agosto”, expresó Erdogan.

Las principales batallas de la Guerra de Independencia tuvieron lugar en agosto, lo que le valió a este mes el título informal de “mes de las victorias”, con el 30 de agosto celebrado oficialmente como el Día de la Victoria en el país.

RelacionadoTRT Global - “Los palestinos necesitan nuestra intervención colectiva”, advierte ministro turco Fidan

FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato