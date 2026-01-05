Nuevas amenazas dirigidas contra Colombia llegaron este domingo por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump. El mandatario estadounidense acusó sin pruebas a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de supuestas actividades de narcotráfico –señalamiento que este rechazó de forma tajante– y advirtió que podría ordenar una operación en ese país, similar a la que el sábado lanzó en varios puntos de Venezuela y que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Trump afirmó que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma” y sostuvo que el país está gobernado por “un hombre enfermo”, en una referencia implícita a Petro. “Colombia está muy enferma también, gobernada por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos. Y eso no lo va a estar haciendo por mucho tiempo”, dijo ante periodistas a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde pasó las últimas dos semanas.

Al ser consultado sobre si estas declaraciones implicaban el posible despliegue de una operación de EE.UU. en Colombia, parecida a la de Venezuela, Trump respondió: “A mí me suena bien eso”.

Ahora bien, no es la primera vez que Trump vincula sin evidencia a Petro con supuestas actividades de producción de cocaína, acusaciones que el presidente colombiano ha negado reiteradamente. De hecho, a principios de diciembre, el presidente de EE.UU. aseguró que su par colombiano podría “ser el siguiente” en la presión militar y política que la Casa Blanca ejerce sobre América Latina. Y este sábado le lanzó un mensaje directo durante una rueda de prensa, al advertirle a Petro que debía “cuidarse el trasero”.

Petro rechaza acusaciones de Trump

En una serie de mensajes, Petro rechazó las amenazas de su par estadounidense y negó de forma tajante las acusaciones de narcotráfico, luego de criticar con dureza la acción militar de Washington en la región y acusar a Estados Unidos de haber capturado a Maduro “sin base legal”.

“Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer. Mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump”, afirmó el mandatario en la red social X. “Así no se amenaza a un presidente latinoamericano”, insistió.

Además, señaló: “Yo aprendí a no ser esclavo y rechazo sus frases asignándonos unilateralmente como campo de su dominio. Nosotros, los latinoamericanos, somos republicanos e independientes, y muchos, revolucionarios”.

“No crea que Latinoamérica es solo un nido de criminales envenenadores de su pueblo, respétenos y lea nuestra historia, que data de hace 30.000 años en toda América. Yo leo la historia de ustedes para entenderlos. No vea narcotraficantes dónde solo hay genuinos guerreros por la Democracia y la Libertad”, agregó.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó las amenazas del presidente estadounidense de "injerencia inaceptable" y exigió "respeto".

Exigencias de Trump a Delcy Rodríguez

En paralelo, Trump exigió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez –quien este domingo asumió el cargo de forma temporal, según ordenó el Tribunal Supremo de Justicia– “acceso total” al país, en particular a sus recursos naturales. Acto seguido volvió a amenazar con nuevos ataques si el Gobierno venezolano “no se porta bien”.

“Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, afirmó Trump. Luego volvió a asegurar que grandes petroleras estadounidenses ingresarán para reparar instalaciones que, según él, fueron construidas por Estados Unidos y luego “robadas” por los últimos gobiernos de Venezuela.