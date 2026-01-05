Nuevas amenazas dirigidas contra Colombia llegaron este domingo por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump. El mandatario estadounidense acusó sin pruebas a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de supuestas actividades de narcotráfico –señalamiento que este rechazó de forma tajante– y advirtió que podría ordenar una operación en ese país, similar a la que el sábado lanzó en varios puntos de Venezuela y que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.
Trump afirmó que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma” y sostuvo que el país está gobernado por “un hombre enfermo”, en una referencia implícita a Petro. “Colombia está muy enferma también, gobernada por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos. Y eso no lo va a estar haciendo por mucho tiempo”, dijo ante periodistas a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde pasó las últimas dos semanas.
Al ser consultado sobre si estas declaraciones implicaban el posible despliegue de una operación de EE.UU. en Colombia, parecida a la de Venezuela, Trump respondió: “A mí me suena bien eso”.
Ahora bien, no es la primera vez que Trump vincula sin evidencia a Petro con supuestas actividades de producción de cocaína, acusaciones que el presidente colombiano ha negado reiteradamente. De hecho, a principios de diciembre, el presidente de EE.UU. aseguró que su par colombiano podría “ser el siguiente” en la presión militar y política que la Casa Blanca ejerce sobre América Latina. Y este sábado le lanzó un mensaje directo durante una rueda de prensa, al advertirle a Petro que debía “cuidarse el trasero”.
Petro rechaza acusaciones de Trump
En una serie de mensajes, Petro rechazó las amenazas de su par estadounidense y negó de forma tajante las acusaciones de narcotráfico, luego de criticar con dureza la acción militar de Washington en la región y acusar a Estados Unidos de haber capturado a Maduro “sin base legal”.
“Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer. Mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump”, afirmó el mandatario en la red social X. “Así no se amenaza a un presidente latinoamericano”, insistió.
Además, señaló: “Yo aprendí a no ser esclavo y rechazo sus frases asignándonos unilateralmente como campo de su dominio. Nosotros, los latinoamericanos, somos republicanos e independientes, y muchos, revolucionarios”.
“No crea que Latinoamérica es solo un nido de criminales envenenadores de su pueblo, respétenos y lea nuestra historia, que data de hace 30.000 años en toda América. Yo leo la historia de ustedes para entenderlos. No vea narcotraficantes dónde solo hay genuinos guerreros por la Democracia y la Libertad”, agregó.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó las amenazas del presidente estadounidense de "injerencia inaceptable" y exigió "respeto".
Exigencias de Trump a Delcy Rodríguez
En paralelo, Trump exigió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez –quien este domingo asumió el cargo de forma temporal, según ordenó el Tribunal Supremo de Justicia– “acceso total” al país, en particular a sus recursos naturales. Acto seguido volvió a amenazar con nuevos ataques si el Gobierno venezolano “no se porta bien”.
“Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, afirmó Trump. Luego volvió a asegurar que grandes petroleras estadounidenses ingresarán para reparar instalaciones que, según él, fueron construidas por Estados Unidos y luego “robadas” por los últimos gobiernos de Venezuela.
En las declaraciones también sugirió que Washington está "a cargo" de Venezuela. "Estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse. "No me pregunten sobre quién manda, porque les daré una respuesta y será muy controvertida", le respondió a una periodista. "¿Qué significa eso?", prosiguió la reportera. "Que nosotros estamos a cargo", respondió.
Delcy Rodríguez llama a cooperación con EE.UU.
En este contexto, la presidenta encargada Rodríguez respondió con un llamado a la cooperación, afirmando que está dispuesta a trabajar con la administración de Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.
“Consideramos prioritario avanzar hacia una relación equilibrada y respetuosa entre Estados Unidos y Venezuela”, escribió en redes sociales. “Extendemos la invitación al Gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido”.
“Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”, señaló Rodríguez. “Priorizamos avanzar hacia relaciones internacionales equilibradas y respetuosas entre Estados Unidos y Venezuela, y entre Venezuela y otros países de la región, basadas en la igualdad soberana y la no injerencia”, señaló.
Y cerró su mensaje con un llamado directo al mandatario estadounidense: “Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”.
Trump: “Cuba está lista para caer”
Trump también se refirió a Cuba y aseguró que la isla está “lista para caer” tras la captura de Maduro, aliado de la isla, aunque minimizó la necesidad de una acción militar estadounidense directa.
“Cuba está lista para caer”, dijo el presidente, y afirmó que a La Habana le será difícil “resistir” sin el petróleo subsidiado que recibía de Venezuela. “No creo que necesitemos ninguna acción. Parece que se está viniendo abajo”, sostuvo.
El sábado, durante otra rueda de prensa, Trump había calificado a Cuba como una “nación fallida” y responsabilizó a sus líderes por décadas de dificultades económicas. En la misma línea se expresó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien calificó a la isla como un “desastre” y acusó a funcionarios cubanos de apoyar a Maduro.
“Todos los guardias que ayudaron a proteger a Maduro —toda su agencia de espionaje— estaban llenos de cubanos”, afirmó Rubio, al señalar lo que describió como una influencia cubana indebida en Venezuela.
Este domingo, el Gobierno cubano confirmó que los ataques de Estados Unidos en Venezuela del sábado provocaron la muerte de 32 ciudadanos cubanos. “Como resultado del criminal ataque perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, informó en un comunicado leído en la televisión nacional.
El texto precisó que los fallecidos, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, cumplían misiones en Venezuela “a solicitud de órganos homólogos” de ese país.