A menos de dos meses de que se cumpla el cuarto aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, Washington vuelve a pisar el acelerador para terminar el conflicto. Este domingo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, sostuvo una reunión clave con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, tras la cual aseguró que se han logrado avances significativos para un acuerdo con Moscú, al punto de que está “muy cerca” de alcanzarse. De manera similar, Zelenskyy señaló que el 90% de un plan de paz ya está “acordado”, y que los equipos se reunirán próximamente para avanzar en los puntos pendientes. A lo que se suma que, horas después, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que Rusia coincidía con la evaluación de Trump sobre el progreso de las negociaciones.

Con un optimismo renovado, Trump señaló en rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, que las conversaciones han avanzado de forma sustancial. “Hemos cubierto lo que algunos dirían que es el 95 %. No sé el porcentaje exacto, pero hemos logrado avances muy importantes para acabar con esta guerra, que sin duda es la más letal desde la Segunda Guerra Mundial, probablemente la mayor desde entonces”, afirmó.

Y luego dio un amplio margen para finalizar el acuerdo: “Si todo va realmente bien, quizá en unas pocas semanas; y si va mal, tardará más”. A lo que añadió que todavía quedan uno o dos asuntos “muy espinosos” en los esfuerzos de paz, uno de ellos relacionado con los territorios ya tomados durante la guerra.

También mencionó que está preparado para dirigirse al Parlamento de Ucrania con el objetivo de ayudar a que avance el proceso de aprobación del acuerdo. "Si esto va ayudar a salvar 25.000 vidas al mes... sin duda estaría dispuesto a hacerlo", sostuvo.

Posteriormente, abrió la puerta a una reunión trilateral entre él, Putin y Zelenskyy que podría celebrarse en el momento oportuno. "Veo que eso ocurrirá en el momento oportuno", afirmó.

En cuanto a la reconstrucción de Ucrania posterior a la guerra, Trump dijo que había hablado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que Moscú estaba dispuesta a ayudar con “el suministro de energía, electricidad y otras cosas a precios muy bajos”.

Justamente, Antes de reunirse con Zelenskyy, Trump sostuvo una llamada con Putin a la que calificó de “muy productiva”. "Acabo de tener una buena y muy productiva llamada telefónica con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión (...) con el presidente Zelenskyy de Ucrania", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Zelenskyy: “90% del plan de paz ha sido acordado”

Por su parte, el presidente de Ucrania, Zelenskyy afirmó que las conversaciones fueron “realmente excelentes sobre todos los temas", destacando el progreso logrado por los equipos de Washington y de Kiev en las últimas semanas.

Además afirmó este domingo que el 90% de un plan de paz de 20 puntos está acordado, mientras las garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania están 100% acordadas. Luego agregó que se está ultimando un plan de prosperidad.

"También discutimos el orden de las siguientes acciones, y coincidimos en que las garantías de seguridad son un hito clave para lograr una paz duradera", declaró Zelenskyy.

Sin embargo, reconoció las difíciles decisiones que se avecinan, afirmando: "Si el plan resulta muy difícil para nuestra sociedad... nuestra sociedad tiene que elegir... porque es su tierra, no la de una sola persona".

Ahora bien, la agencia estatal rusa de noticias TASS indicó que Zelenskyy pareció mostrar un cambio de postura al admitir que el eventual acuerdo de paz podría ser aprobado mediante una votación en el Parlamento de Ucrania en lugar de someterse a un referéndum.