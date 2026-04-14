Poniéndole la lupa a los tentáculos que Israel ha desplegado tanto en Oriente Medio como en Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, analizó los peligros que enfrentan la región y el mundo, envuelto en lo que llamó un “cinturón de fuego”. Durante una extensa conversación con la agencia de noticias Anadolu este lunes, abordó los desafíos de las múltiples guerras que se están librando, así como las fracturas en la OTAN y la influencia directa de Tel Aviv en la política de Washington.

Justamente, hablando del fuerte lobby a favor de Israel que se despliega EE.UU., el ministro señaló: “Lo que tenemos aquí es una mentalidad que ha logrado manipular el sistema político estadounidense mediante el sionismo”. En esa línea, Fidan apuntó a que si se cuestionan los intereses de Washington “desde un punto de vista matemático, no hay nada que Israel haga en la región que beneficie a Estados Unidos. Sin embargo, sí beneficia a Israel. Entonces, ¿por qué lo hace Estados Unidos? No es un comportamiento racional. Sucede cuando se influye en la política”.

El ministro mencionó que esta realidad favorecedora para Tel Aviv es algo que se está debatiendo dentro de ese país, pero aclaró que la influencia israelí se afianza en una estructura de múltiples capas. “Existen sistemas complejos y bien estructurados para apoyar a senadores y representantes en sus campañas electorales, proporcionándoles redes de contactos y financiándolos. Entonces, ¿cambia Estados Unidos cuando cambia Israel? Por supuesto”, apuntó.

Ahora bien, Fidan señaló que dentro de la base del presidente de EE.UU., Donald Trump, empezó a abrirse paso el cuestionamiento con respecto a esta tendencia de favorecer los intereses de Tel Aviv. "Incluso entre los seguidores de Trump ha comenzado a surgir una resistencia contra el enfoque de 'Israel Primero', contra la contradicción con 'Estados Unidos Primero'. ¿Durará?", cuestionó.

"Mientras esta estructura política persista, cuando surja una nueva crisis y sea necesario usar el poder estadounidense, se volverá a usar. Porque lo que se necesita es que esta conciencia que se está formando en la ciudadanía —tanto en la izquierda como en la derecha— se traduzca en acciones estructurales que rompan con este patrón. Eso llevará tiempo”, completó.

Las fracturas en la OTAN y la cumbre de Ankara como oportunidad

Fidan también planteó una evaluación franca sobre los dilemas que atraviesan a la OTAN, antes de la siguiente cumbre de la alianza en Ankara que se celebrará en julio. La fractura entre Europa y EE.UU., argumentó, se cristalizó no con la elección de Trump, sino con la guerra de Ucrania, cuando la UE empezó a tener desacuerdos con Washington sobre los límites del compromiso.

“La mayor crisis de confianza entre los Estados europeos y Estados Unidos surgió a raíz de Ucrania. Durante el mandato del (expresidente Joe Biden), el sistema de apoyo a Ucrania —con Estados Unidos liderando la coordinación y movilizando a sus aliados— era el modelo operativo. Entonces Trump dijo: ‘Me retiro de este juego. Quiero un alto el fuego’”, explicó.

Por lo que, señaló el ministro, los líderes europeos habían comenzado, al menos en privado, a afrontar un escenario hasta entonces impensable: una arquitectura de seguridad europea sin el liderazgo estadounidense. “Entre los temas que más discutimos con los países europeos —a puerta cerrada— este ocupa un lugar prioritario. Les preocupa enormemente. Vienen a nosotros, a reuniones con nuestro presidente y con nosotros, buscando nuestra perspectiva y nuestra estrategia”.

Y bajo ese contexto, describió la cumbre de Ankara como posiblemente la más trascendental en la historia de la OTAN, señalando que la relación personal del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, con Trump fue un factor clave para asegurar la asistencia de este último, algo inusual para un líder que ha mostrado un abierto desdén por las reuniones multilaterales.