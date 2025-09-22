Lograr que Türkiye y EE.UU. alcancen un volumen comercial de 100.000 millones de dólares “sigue siendo nuestro objetivo común", declaró este lunes el presidente Recep Tayyip Erdogan, desde Nueva York.

Durante una conferencia de inversión turca, organizada por el Consejo Empresarial Türkiye-EE.UU., el mandatario afirmó que cree que Ankara y Washington alcanzarán el objetivo comercial de 100.000 millones de dólares con el apoyo del sector privado y nuevas iniciativas de inversión.

A lo que se suma que la cooperación entre Türkiye y EE.UU. en la industria de defensa debe estar libre de obstáculos y restricciones lo antes posible, en consonancia con el espíritu de este vínculo, subrayó Erdogan. "Esperamos" que el impulso en las relaciones bilaterales se acelere explorando oportunidades de cooperación en sectores como la energía, la ciberseguridad y el espacio, continuó.

"Seguimos tomando medidas para fortalecer un entorno de mercado transparente, competitivo y seguro que hará que Türkiye sea más atractiva para los inversores", agregó. Justamente, la sólida infraestructura logística del país, sus modernos puertos y sus avanzadas redes de carreteras y ferrocarriles lo convierten en un centro estratégico para quienes buscan invertir, puntualizó.

"El mundo es más grande que cinco”



El firme llamado que Türkiye ha hecho por años acerca de que “el mundo es más grande que cinco", trasciende la simple crítica al orden global actual y encarna una visión para el futuro colectivo de la humanidad, afirmó Erdogan también este lunes.

Sus declaraciones fueron publicadas en un artículo de la revista estadounidense Newsweek, según informó Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye, en la plataforma de redes sociales turca NSosyal.

El presidente Erdogan afirmó que los conflictos, la anarquía, el terrorismo, las pandemias, las crisis climáticas y la creciente injusticia y desigualdad ejercen una enorme presión sobre el orden internacional actual, en medio de una serie de desafíos cada vez mayores.

"Türkiye actúa con una visión que, sin comprometer su enfoque de política exterior centrado en los principios de justicia, paz y solidaridad, aborda crisis integrales, complejas y profundamente dolorosas, salvaguardando al mismo tiempo su propia seguridad y el futuro compartido de la humanidad", declaró.

La ONU, fundada después de la Segunda Guerra Mundial para preservar la paz y la seguridad, ahora "lamentablemente" no puede cumplir esta misión fundamental ante los desafíos actuales, destacó el presidente turco. En ese sentido, añadió que la toma de decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, establecido sobre los principios de justicia e igualdad, para enfrentar crisis regionales y globales ha quedado reducida "a la voluntad e intereses de tan solo cinco países".