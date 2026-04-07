A medida que este martes se acerca la inminente hora cero del ultimátum que el presidente de EE.UU., Donald Trump, le dio a Teherán para llegar a un acuerdo o reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, Israel parece haber intensificado la ofensiva que mantiene desde el 28 de febrero. De hecho, sus fuerzas militares se atribuyeron el ataque un día antes contra el complejo petroquímico en la ciudad de Shiraz, suroeste de Irán, tras conocerse reportes locales que apuntaban a una escalada en las operaciones de Tel Aviv. Como es usual, las autoridades israelíes señalaron a la planta de ser una instalación clave para la producción de materiales utilizados en explosivos y misiles balísticos.

En un comunicado, las fuerzas de Tel Aviv afirmaron que el ataque se lanzó el lunes contra un complejo que supuestamente fabricaba ácido nítrico, al que calificó de "material crítico" para producir explosivos y componentes de misiles balísticos. Además, sostuvo que la planta era una de las últimas instalaciones utilizadas para tal fin. Según la declaración, el bombardeo tenía como objetivo "debilitar aún más" las capacidades militares de Irán, en particular los programas de armamento que dependen de los materiales producidos en la planta.

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Adicionalmente, este lunes, Israel también bombardeó junto a EE.UU. el complejo South Pars , uno de los más grandes de Irán. En ese momento, la agencia local de noticias Fars informó que se registraron explosiones en las instalaciones tras el ataque, mientras que la agencia semioficial Mehr indicó que los bombardeos alcanzaron instalaciones petroquímicas en Asaluyeh, incluidas las plantas Jam y Damavand. El mega yacimiento South Pars/North Dome, la mayor reserva de gas natural conocida del mundo, es compartido entre Irán y Qatar.

Ese día, Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, declaró que el ataque alcanzó instalaciones clave que, en conjunto, representan aproximadamente el 85% de la capacidad de exportación petroquímica de Irán y que dichas centrales "ya no están operativas".

A eso se suma que, el pasado sábado, los ataques contra la Zona Petroquímica de Mahshahr y plantas de servicios públicos clave en la provincia de Juzestán interrumpieron el suministro de electricidad, gas y agua a más de 50 instalaciones.

Bombardeos contra aeropuertos y ciudades en Irán

En la mañana de este martes, medios iraníes comenzaron a reportar bombardeos contra aeropuertos y diversos objetivos en el norte y oeste del país. Se informaron sobre explosiones en Teherán y en la ciudad central de Qom, mientras que varios ataques alcanzaron infraestructuras clave, incluyendo el aeropuerto de Khorramabad en el oeste y el aeropuerto de Mehrabad en el norte.

Según la emisora ​​estatal iraní IRIB, varias zonas de la capital fueron impactadas durante la noche, incluyendo barrios residenciales en Tehranpars y Saadat Abad. Una central eléctrica en la autopista Hakim y comercios en el distrito de Molavi también enfrentan daños.

Y funcionarios locales indicaron que otros objetivos cerca de Qom y en la ciudad central de Yazd sufrieron ataques, causando daños a la infraestructura. Los informes también señalaron que una sinagoga en el área de Enghelab, en Teherán, se encontraba entre los lugares afectados.

Sin mencionar que las amenazas se mantienen: las fuerzas israelíes advirtieron a la población de Irán que evite usar los trenes en todo el país durante varias horas. En un comunicado publicado en la red social X, el portavoz militar Avichay Adraee instó a los residentes a abstenerse de usar el transporte ferroviario hasta las 9 p.m., hora local, “por su seguridad”.

"Estar en trenes o cerca de las vías férreas pone en riesgo sus vidas", insistió. Ahora bien, el comunicado no proporcionó más detalles sobre el motivo de la advertencia, pero estos mensajes suelen emitirse ante posibles ataques.

El reporte sobre una “escalada importante” tras ultimátum

Horas antes de que Tel Aviv se atribuyera el ataque contra Shiraz, medios israelíes reportaron que las fuerzas del país se han preparado para una escalada importante contra Irán una vez venza el plazo fijado por Trump para este martes a las 8:00 p.m. hora del este de EE.UU. (miércoles a las 0:00 GMT).

En esa línea, la emisora ​​pública KAN, citando una fuente israelí anónima, indicó que las evaluaciones apuntan a que Trump podría intensificar los ataques contra Teherán una vez que expire el plazo. La fuente afirmó que esta intensificación se dirigiría contra la infraestructura nacional iraní. "Estamos listos para una escalada importante en Irán una vez que finalice el plazo y estamos a la espera de la aprobación de Estados Unidos", declaró.

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Funcionarios israelíes anónimos también informaron a KAN que el país espera "luz verde" de Washington para atacar objetivos relacionados con la energía y la infraestructura.

Sin embargo, en Israel hay preocupación por la posibilidad de que Trump decida acordar un alto el fuego en el último momento. Este lunes se reportó que tanto Washington como Teherán habían recibido una propuesta de tregua elaborada por mediadores egipcios, pakistaníes y turcos que trabajan para detener el fuego que envuelve a la región.

Al punto que, según el medio estadounidense Axios, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presionó a su homólogo estadounidense para que no acepte un alto el fuego con Teherán en este momento, alegando preocupaciones sobre los riesgos potenciales. Durante una llamada telefónica el domingo, Netanyahu expresó reservas sobre una posible tregua, advirtiendo que podría conllevar riesgos estratégicos, según informó un funcionario israelí a la publicación.

Sin embargo, agregó el reporte, Trump le dijo a Netanyahu que se podría alcanzar un alto el fuego si Irán acepta las demandas estadounidenses.