Manteniendo el pulso de confrontación con Estados Unidos, y desafiando directamente las amenazas proferidas desde la Casa Blanca, Irán nombró en la noche de este domingo a su nuevo líder Supremo: Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, a quien un ataque conjunto de Washington y Tel Aviv mató el pasado 28 de febrero. Una decisión que no sólo busca garantizar el rumbo de Teherán en la guerra que se libra en Oriente Medio, sino que le planta un reto a las advertencias del presidente de EE.UU., Donald Trump, acerca de que el nuevo gobernante iraní debía contar con su aprobación o “no duraría mucho”. También, en simultáneo a las decisiones de Teherán, Trump sostuvo que sus ataques han debilitado gravemente la capacidad militar de Irán y que cualquier decisión de terminar la ofensiva se tomará en conjunto con Israel.
La noticia sobre la designación de Mojtaba Jamenei llegó de manos de los medios estatales, que reportaron su elección por parte de la Asamblea de Expertos, un organismo de 88 miembros responsable, según la Constitución, de designar la máxima autoridad política y religiosa del país. De 56 años, Mojtaba fue “nombrado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, con base en el voto decisivo de los respetados representantes de la Asamblea de Expertos", declaró el organismo en un comunicado.
En ese sentido, la declaración añadió que el cuerpo clerical "no dudó ni un minuto" en elegir a un nuevo líder, a pesar de "la brutal agresión de los criminales Estados Unidos y el malvado régimen sionista", en referencia a Israel.
Mojtaba, un clérigo de rango medio con estrechos vínculos en la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), había sido largamente considerado por elementos de la clase dirigente como un posible sucesor. Aunque la ideología gobernante de Teherán desaprueba el principio de sucesión hereditaria, el nuevo líder cuenta con un poderoso grupo de seguidores dentro de la CGRI y en la aún influyente oficina de su difunto padre.
El jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, afirmó que Mojtaba puede dirigir el país en las delicadas condiciones actuales e hizo un llamado a la unidad en torno al nuevo líder supremo. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán también afirmó estar lista para seguir las órdenes del nuevo gobernante.
Desafío abierto a Trump
La designación se dio tras una serie de amenazas y comentarios en voz de Trump, quien previo al anuncio sostuvo que Mojtaba era "poco influyente" y que el próximo gobernante de Irán debía tener la aprobación de Washington o no permanecería en el poder.
"Tendrá que obtener nuestra aprobación", aseveró el mandatario en conversación con el medio ABC News. "Si no la consigue, no durará mucho”, advirtió. Y enmarcó sus declaraciones en términos estratégicos, señalando que no quería que Estados Unidos se viera obligado a entrar en otro conflicto con Irán en el futuro.
"No quiero que la gente tenga que volver a hacer lo mismo en cinco años, o peor aún, que se les permita (a los iraníes) tener un arma nuclear", insistió, haciendo eco de declaraciones similares que ha repetido desde la semana pasada. Teherán ha insistido largamente que su programa nuclear es de carácter pacífico, tiene fines civiles y no busca desarrollar un arma nuclear.
Ahora bien, las declaraciones de Trump desataron malestar entre funcionarios iraníes, quienes rechazaron la posibilidad de que Washington tenga injerencia en sus cuestiones nacionales. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó también este domingo que la elección del próximo líder del país era "asunto exclusivo del pueblo iraní", rechazando cualquier interferencia extranjera.
"No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder", declaró Araghchi en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC. Y agregó que Trump "debería disculparse con la gente de la región y con el pueblo iraní por los asesinatos y la destrucción que han causado".
También aclaró que los ataques iraníes contra varios de sus vecinos del Golfo estaban dirigidos contra bases de Washington en la región, ubicadas en esos países. "Fueron los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense", dijo Araghchi.
"Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses a nuestro alrededor, que lamentablemente se encuentran en territorio de nuestros vecinos", completó.
China y Rusia expresan respaldo a Mojtaba Jamenei
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió sus felicitaciones a Mojtaba Jamenei por haber sido elegido como el nuevo líder Supremo de Irán, informó el Kremlin el lunes. "Ahora que Irán se enfrenta a una agresión armada, su labor en este alto cargo requerirá sin duda gran valentía y dedicación. Confío en que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní frente a las duras pruebas", declaró el Kremlin en un comunicado.
Según la declaración, Putin reiteró el apoyo de Moscú a Teherán y afirmó que Rusia seguirá siendo un socio fiable para Irán. "Por mi parte, quisiera confirmar nuestro inquebrantable apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes. Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en la resolución de las difíciles tareas que le aguardan, así como buena salud y fortaleza de espíritu", añadió.
De manera similar, China señaló que el nombramiento de Jamenei se ajusta a la Constitución del país y se opuso a cualquier ataque en su contra. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, respondió a una pregunta sobre la designación y señaló que Beijing rechaza cualquier injerencia externa en los asuntos internos de otras naciones bajo cualquier pretexto.
"La soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas", declaró Guo, reiterando el llamado de China para el fin "inmediato" del conflicto militar y la reanudación del diálogo.
Trump afirma que EE.UU. ha debilitado la capacidad militar iraní
En otras declaraciones, Trump sostuvo el domingo que las fuerzas de EE.UU. han hundido todos los buques de guerra iraníes y destruido la mayoría de sus plataformas de lanzamiento de misiles. Por lo que, hablando con el canal Fox News, afirmó que las operaciones de Washington habían debilitado significativamente la capacidad militar de Irán.
"Hemos hundido todos los barcos iraníes y destruido la mayoría de las plataformas de lanzamiento de misiles, quedando solo el 20%", declaró.
Luego, Trump aseveró que la decisión de poner fin a la guerra contra Irán, que se lanzó en conjunto con Tel Aviv, será tomada en consultas con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. "Creo que es mutuo... un poco. Hemos estado hablando. Tomaré una decisión en el momento oportuno, pero todo se tendrá en cuenta", respondió Trump al ser preguntado si Netanyahu participaría en la decisión durante una breve entrevista telefónica con el periódico Times of Israel.
Trump se negó a opinar sobre la posibilidad de que Israel continúe sus ataques después de que Estados Unidos detenga los suyos, afirmando: "No creo que sea necesario".
La Casa Blanca ya había declarado el pasado viernes que prevé que la guerra dure de cuatro a seis semanas, pero ese plazo ha cambiado rápidamente durante los últimos días, y Trump se ha negado repetidamente a establecer una fecha fija.
“Este es solo el comienzo”
De hecho, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que las operaciones militares contra Irán están lejos de terminar, advirtiendo que la campaña apenas comienza. En una entrevista transmitida en la noche de este domingo en el programa 60 Minutes de CBS News, Hegseth sostuvo que la capacidad de Irán para proyectar poder en la región se está debilitando constantemente.
“Va disminuyendo y disminuirá cada vez más. De nuevo, quiero que sus espectadores entiendan que esto es solo el comienzo”, declaró Hegseth.
Luego indicó que la campaña avanza según lo previsto, pero rechazó las sugerencias de que esté a punto de finalizar. “Vamos por buen camino, según lo planeado”, afirmó, añadiendo que Washington y Tel Aviv poseen capacidades militares “abrumadoras” en comparación con Irán. “Al combinar nuestra fuerza aérea con la de las Fuerzas de Defensa de Israel, se convierten en las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo”.
También reiteró la exigencia Trump de la “rendición incondicional” de Teherán, afirmando que el objetivo es incapacitar a las fuerzas iraníes para continuar la lucha. “Significa que luchamos para ganar. Significa que nosotros establecemos los términos. Sabremos cuándo no sean capaces de luchar”, declaró.
Según el Pentágono, más de 50.000 soldados estadounidenses participan en la denominada “Operación Furia Épica”, y hasta el viernes el ejército estadounidense ya había atacado unos 3.000 objetivos dentro de Irán.
Israel se prepara para una guerra de al menos un mes, revela informe
Las fuerzas israelíes se están preparando para un escenario en el que una guerra con Irán podría durar al menos un mes, según el diario israelí Yedioth Ahronoth, citando a un funcionario del Estado Mayor.
La fuente afirmó que el liderazgo militar israelí ha elevado el nivel de preparación en varias ramas de combate en previsión de nuevos desarrollos y la posible expansión de los enfrentamientos en el futuro próximo.
En esa línea, agregó que los preparativos incluyen el fortalecimiento de las defensas aéreas, el despliegue de fuerzas adicionales y la preparación para operaciones militares extendidas si los enfrentamientos actuales continúan o se expanden a frentes adicionales.
Estas declaraciones se producen en un momento en que la región experimenta una escalada sin precedentes, con continuos intercambios de ataques entre Israel e Irán, junto con tensiones de seguridad en múltiples frentes.
Los observadores afirman que la referencia del ejército israelí a los preparativos para una guerra relativamente prolongada refleja la preocupación dentro del sistema de seguridad de que los enfrentamientos actuales podrían derivar en un conflicto regional más amplio que dure semanas o más.
El domingo, Netanyahu dio un discurso televisado en el que afirmó que con EE.UU. tienen “un plan sistemático para erradicar el régimen iraní y lograr muchos otros objetivos”. “Les aseguro que continuaremos con todas nuestras fuerzas", declaró el primer ministro dirigiéndose a sus ciudadanos.
Desde el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos han atacado a Irán, en bombardeos que han matado a más de 1.250 personas, incluyendo al líder supremo Alí Jamenei y a varios funcionarios de seguridad. Teherán ha respondido lanzando andanadas de misiles y drones hacia Israel. Como represalia, Irán también ha atacado objetivos estadounidenses en los países del Golfo y Jordania con misiles y drones.
Jefe de la Liga Árabe califica de "imprudentes" los ataques de Irán
El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, catalogó como "imprudentes" los ataques de Irán contra varios Estados miembros, instando a Teherán a revertir lo que calificó de un "enorme error estratégico".
En una videoconferencia de emergencia de ministros de Relaciones Exteriores árabes desde El Cairo, Gheit afirmó que los ataques "no pueden justificarse bajo ningún pretexto ni excusa", acusando a Teherán de responder a los esfuerzos de paz del Golfo con "ataques traicioneros con cohetes y drones". Afirmó que los Estados árabes "no eran parte de la guerra en curso" y habían dejado claro que no permitirían que "su territorio ni su espacio aéreo se utilizaran" para lanzar ataques.
Varios países árabes, incluido Omán, hasta hace poco mediador de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, así como Qatar y Egipto, habían realizado "esfuerzos serios, sinceros y serios para evitar a toda la región, incluido Irán, los estragos de la guerra", añadió Aboul Gheit.
Los ataques de represalia de Teherán contra bases estadounidenses e israelíes en el Golfo han continuado. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahréin informaron de nuevos ataques este domingo.
En Kuwait, dos guardias fronterizos murieron mientras estaban de servicio, según informó el Ministerio del Interior. El ejército afirmó que los tanques de combustible del aeropuerto internacional del país fueron el objetivo de un ataque con drones. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó la interceptación de 15 drones, incluido un intento de ataque en el barrio diplomático de la capital, Riad.