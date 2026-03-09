Manteniendo el pulso de confrontación con Estados Unidos, y desafiando directamente las amenazas proferidas desde la Casa Blanca, Irán nombró en la noche de este domingo a su nuevo líder Supremo: Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, a quien un ataque conjunto de Washington y Tel Aviv mató el pasado 28 de febrero. Una decisión que no sólo busca garantizar el rumbo de Teherán en la guerra que se libra en Oriente Medio, sino que le planta un reto a las advertencias del presidente de EE.UU., Donald Trump, acerca de que el nuevo gobernante iraní debía contar con su aprobación o “no duraría mucho”. También, en simultáneo a las decisiones de Teherán, Trump sostuvo que sus ataques han debilitado gravemente la capacidad militar de Irán y que cualquier decisión de terminar la ofensiva se tomará en conjunto con Israel.

La noticia sobre la designación de Mojtaba Jamenei llegó de manos de los medios estatales, que reportaron su elección por parte de la Asamblea de Expertos, un organismo de 88 miembros responsable, según la Constitución, de designar la máxima autoridad política y religiosa del país. De 56 años, Mojtaba fue “nombrado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, con base en el voto decisivo de los respetados representantes de la Asamblea de Expertos", declaró el organismo en un comunicado.

En ese sentido, la declaración añadió que el cuerpo clerical "no dudó ni un minuto" en elegir a un nuevo líder, a pesar de "la brutal agresión de los criminales Estados Unidos y el malvado régimen sionista", en referencia a Israel.

Mojtaba, un clérigo de rango medio con estrechos vínculos en la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), había sido largamente considerado por elementos de la clase dirigente como un posible sucesor. Aunque la ideología gobernante de Teherán desaprueba el principio de sucesión hereditaria, el nuevo líder cuenta con un poderoso grupo de seguidores dentro de la CGRI y en la aún influyente oficina de su difunto padre.

El jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, afirmó que Mojtaba puede dirigir el país en las delicadas condiciones actuales e hizo un llamado a la unidad en torno al nuevo líder supremo. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán también afirmó estar lista para seguir las órdenes del nuevo gobernante.

Desafío abierto a Trump

La designación se dio tras una serie de amenazas y comentarios en voz de Trump, quien previo al anuncio sostuvo que Mojtaba era "poco influyente" y que el próximo gobernante de Irán debía tener la aprobación de Washington o no permanecería en el poder.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", aseveró el mandatario en conversación con el medio ABC News. "Si no la consigue, no durará mucho”, advirtió. Y enmarcó sus declaraciones en términos estratégicos, señalando que no quería que Estados Unidos se viera obligado a entrar en otro conflicto con Irán en el futuro.

"No quiero que la gente tenga que volver a hacer lo mismo en cinco años, o peor aún, que se les permita (a los iraníes) tener un arma nuclear", insistió, haciendo eco de declaraciones similares que ha repetido desde la semana pasada. Teherán ha insistido largamente que su programa nuclear es de carácter pacífico, tiene fines civiles y no busca desarrollar un arma nuclear.

Ahora bien, las declaraciones de Trump desataron malestar entre funcionarios iraníes, quienes rechazaron la posibilidad de que Washington tenga injerencia en sus cuestiones nacionales. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó también este domingo que la elección del próximo líder del país era "asunto exclusivo del pueblo iraní", rechazando cualquier interferencia extranjera.

"No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder", declaró Araghchi en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC. Y agregó que Trump "debería disculparse con la gente de la región y con el pueblo iraní por los asesinatos y la destrucción que han causado".

También aclaró que los ataques iraníes contra varios de sus vecinos del Golfo estaban dirigidos contra bases de Washington en la región, ubicadas en esos países. "Fueron los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense", dijo Araghchi.

"Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses a nuestro alrededor, que lamentablemente se encuentran en territorio de nuestros vecinos", completó.

China y Rusia expresan respaldo a Mojtaba Jamenei

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió sus felicitaciones a Mojtaba Jamenei por haber sido elegido como el nuevo líder Supremo de Irán, informó el Kremlin el lunes. "Ahora que Irán se enfrenta a una agresión armada, su labor en este alto cargo requerirá sin duda gran valentía y dedicación. Confío en que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní frente a las duras pruebas", declaró el Kremlin en un comunicado.

Según la declaración, Putin reiteró el apoyo de Moscú a Teherán y afirmó que Rusia seguirá siendo un socio fiable para Irán. "Por mi parte, quisiera confirmar nuestro inquebrantable apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes. Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en la resolución de las difíciles tareas que le aguardan, así como buena salud y fortaleza de espíritu", añadió.

De manera similar, China señaló que el nombramiento de Jamenei se ajusta a la Constitución del país y se opuso a cualquier ataque en su contra. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, respondió a una pregunta sobre la designación y señaló que Beijing rechaza cualquier injerencia externa en los asuntos internos de otras naciones bajo cualquier pretexto.

"La soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas", declaró Guo, reiterando el llamado de China para el fin "inmediato" del conflicto militar y la reanudación del diálogo.

Trump afirma que EE.UU. ha debilitado la capacidad militar iraní

En otras declaraciones, Trump sostuvo el domingo que las fuerzas de EE.UU. han hundido todos los buques de guerra iraníes y destruido la mayoría de sus plataformas de lanzamiento de misiles. Por lo que, hablando con el canal Fox News, afirmó que las operaciones de Washington habían debilitado significativamente la capacidad militar de Irán.

"Hemos hundido todos los barcos iraníes y destruido la mayoría de las plataformas de lanzamiento de misiles, quedando solo el 20%", declaró.