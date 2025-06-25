El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, sostiene una serie de encuentros de alto nivel en el marco de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en La Haya. A lo largo de las reuniones, el mandatario ha abordado asuntos globales urgentes y ha reforzado las relaciones bilaterales con aliados estratégicos.
Durante el evento se anunció además que Türkiye será el país anfitrión de la cumbre de la OTAN en 2026, un hecho que marca un momento relevante para el papel del país dentro de la alianza.
Reunión con el primer ministro de Reino Unido
Erdogan se reunió con el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien dialogó sobre el fortalecimiento de la cooperación entre Türkiye y el Reino Unido. Ambos líderes coincidieron en la meta de aumentar el comercio bilateral hasta los 30.000 millones de dólares, destacando el creciente vínculo en el sector de defensa.
El presidente turco reiteró el compromiso de Ankara con los esfuerzos de paz entre Rusia y Ucrania, al tiempo que expresó su preocupación por la catástrofe humanitaria en Gaza, pidiendo un alto el fuego duradero y el respeto al derecho internacional en Palestina.
Asimismo, mostró su esperanza de que Irán e Israel respeten la tregua, y subrayó que la escalada no debe opacar la crisis humanitaria en Gaza. Erdogan sostuvo que las violaciones al derecho internacional por parte del Gobierno de Israel en Palestina son inaceptables, y afirmó que la prioridad de Türkiye es establecer un alto el fuego definitivo en Gaza y garantizar el acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria.
Por último, advirtió que los ataques israelíes en Siria podrían desestabilizar la región y reiteró el apoyo turco a una Siria políticamente unificada que permita el retorno seguro de los refugiados.
Reunión con el presidente de Francia
En un encuentro con el presidente de Francoa, Emmanuel Macron, Erdogan subrayó la necesidad de convertir el alto el fuego actual entre Israel e Irán en una estabilidad duradera.
Los líderes analizaron vías para fortalecer las relaciones entre Türkiye y Francia, y compartieron perspectivas sobre la seguridad europea.
Erdogan destacó que la inclusión de aliados no pertenecientes a la Unión Europea en la nueva arquitectura de seguridad y defensa europea sería beneficiosa. Por eso recalcó la importancia de abordar las relaciones entre Türkiye y la Unión Europea desde una visión estratégica y a largo plazo.
Asimismo, hizo un llamado urgente a un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza, ante el agravamiento de la crisis humanitaria.
El presidente turco también afirmó que Siria ha tenido una postura cautelosa para mantenerse al margen de los conflictos regionales, y subrayó que Israel debe reconocer que su seguridad está ligada a la estabilidad de sus vecinos.
Reunión con el canciller de Alemania
Durante las conversaciones con el canciller alemán, Friedrich Merz, Erdogan ratificó los sólidos lazos entre Türkiye y Alemania, expresando su esperanza de ampliar la cooperación en áreas como comercio, energía y defensa en esta nueva etapa.
El presidente turco reafirmó la determinación de Ankara para profundizar su compromiso con la Unión Europea y pidió un enfoque constructivo similar por parte del bloque.
En cuanto a los asuntos regionales, destacó la necesidad de una paz justa en Ucrania y un cese permanente de hostilidades entre Israel e Irán. Asimismo, puso énfasis en la agravada crisis humanitaria en Gaza, y subrayó que mejorar las condiciones sociales y económicas en Siria es clave para facilitar el regreso seguro de los refugiados.
Por su parte, el canciller Merz elogió los esfuerzos diplomáticos de Türkiye, especialmente su papel como mediador en un posible alto el fuego y acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.
“Le agradecí su disposición a asumir un rol de mediación, incluyendo la oferta de Estambul o Ankara como posibles sedes para dichas negociaciones”, afirmó Merz. “También pedí al presidente Erdogan que ejerza influencia sobre Rusia y su presidente para que se sienten a la mesa de diálogo y, tras estos terribles tres años y medio de guerra en Ucrania, se alcance finalmente una solución de paz”, añadió.
Erdogan continúa su ronda de reuniones bilaterales en la cumbre de la OTAN
El presidente Erdogan mantuvo un encuentro con el primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, en el marco de la cumbre, donde abordaron las relaciones bilaterales y los desarrollos regionales, en línea con la amplia agenda diplomática de Türkiye.
Asimismo, Erdogan se reunió con el presidente rumano, Nicusor Dan, con quien trató aspectos de la relación bilateral durante la cumbre de la OTAN.