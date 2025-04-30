ORIENTE MEDIO
3 min de lectura
Exigen respuestas sobre ataque contra centro de migrantes en Yemen que mató a decenas
El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, pidió que se rindan cuentas sobre todas las muertes de civiles en Yemen, luego de que un ataque contra un centro de migrantes matara a 68 personas esta semana.
00:00
Exigen respuestas sobre ataque contra centro de migrantes en Yemen que mató a decenas
Un ataque aéreo estadounidense alcanzó un centro de detención que albergaba a migrantes africanos en Saada, Yemen. / Reuters
30 de abril de 2025

Una profunda alarma expresó el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, tras un ataque este lunes que mató a 68 migrantes africanos en un centro de detención en la provincia de Saada. En ese sentido, Grundberg exigió que se esclarezcan todas las muertes de civiles ocurridas en el país. 

"Estoy profundamente alarmado por el bombardeo contra un centro de detención en Saada, que al parecer causó decenas de víctimas entre los migrantes detenidos", dijo Grundberg en un comunicado. El ataque aéreo, que también hirió a 47 personas, impactó una instalación que albergaba a migrantes indocumentados, según informó el canal Al-Masirah, vinculado a los hutíes en Yemen.

El enviado además instó a todas las partes a “adoptar las medidas necesarias para proteger a los civiles y la infraestructura civil, y a garantizar que haya responsabilidad por cada pérdida”. De ahí su llamado a priorizar la desescalada y actuar con moderación.

Por su parte, medios hutíes reportaron una serie de ataques nocturnos adicionales por parte de EE.UU. sobre Saná y otras regiones, incluyendo bombardeos en los distritos de Bani Matar, Al-Husn, Hamdan y Bani Hushaysh, así como incursiones en las provincias de Saada y Al-Jawf.

El ataque contra el centro de migrantes

El Ministerio del Interior, afiliado a los hutíes, afirmó que un ataque de EE.UU. impactó un centro que albergaba a 115 migrantes de nacionalidades africanas.

Según informó poco después del suceso, el lugar era supervisado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El canal de televisión Al-Masirah  publicó imágenes que muestran la gran destrucción en el lugar bombardeado, junto con la evacuación de los heridos a hospitales.

RECOMENDADOS

Más de 1.200 ataques de EE.UU. en Yemen, reportan hutíes

Estados Unidos ha lanzado más de 1.200 ataques aéreos en Yemen desde el 15 de marzo, matando a más de 225 civiles e hiriendo a más de 430, en su mayoría mujeres y niños, según datos de los hutíes que excluyen las pérdidas entre sus fuerzas.

En este contexto, el Reino Unido confirmó este miércoles que aviones de su Fuerza Aérea participaron en un ataque conjunto con EE.UU. contra una instalación hutí presuntamente dedicada a la producción de drones. El Ministerio de Defensa británico informó que el operativo fue llevado a cabo con cazas Typhoon FGR4 y bombas guiadas Paveway IV, a unos 24 kilómetros de Saná. Londres justificó la acción como respuesta a ataques hutíes contra la navegación comercial en el mar Rojo y el golfo de Adén.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el mes pasado que había ordenado una "acción militar decisiva y poderosa" contra los hutíes y luego amenazó con "aniquilarlos por completo".

Los hutíes han intensificado sus operaciones desde noviembre de 2023 en solidaridad con los palestinos en Gaza. Aunque suspendieron sus ataques tras el breve alto el fuego de Israel en el enclave, los retomaron recientemente tras la reanudación de la ofensiva de Tel Aviv. 
Las acciones de los hutíes han impedido el paso de los barcos por el canal de Suez, por donde normalmente transita el 12% del tráfico marítimo mundial. A raíz de esa amenaza, muchas empresas se vieron obligadas a hacer costosos desvíos rodeando el extremo sur de África. 


RelacionadoTRT Global - EE.UU. continúa bombardeando Yemen y amenaza con “aniquilar” a los hutíes

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos