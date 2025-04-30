Una profunda alarma expresó el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, tras un ataque este lunes que mató a 68 migrantes africanos en un centro de detención en la provincia de Saada. En ese sentido, Grundberg exigió que se esclarezcan todas las muertes de civiles ocurridas en el país.

"Estoy profundamente alarmado por el bombardeo contra un centro de detención en Saada, que al parecer causó decenas de víctimas entre los migrantes detenidos", dijo Grundberg en un comunicado. El ataque aéreo, que también hirió a 47 personas, impactó una instalación que albergaba a migrantes indocumentados, según informó el canal Al-Masirah, vinculado a los hutíes en Yemen.

El enviado además instó a todas las partes a “adoptar las medidas necesarias para proteger a los civiles y la infraestructura civil, y a garantizar que haya responsabilidad por cada pérdida”. De ahí su llamado a priorizar la desescalada y actuar con moderación.

Por su parte, medios hutíes reportaron una serie de ataques nocturnos adicionales por parte de EE.UU. sobre Saná y otras regiones, incluyendo bombardeos en los distritos de Bani Matar, Al-Husn, Hamdan y Bani Hushaysh, así como incursiones en las provincias de Saada y Al-Jawf.

El ataque contra el centro de migrantes

El Ministerio del Interior, afiliado a los hutíes, afirmó que un ataque de EE.UU. impactó un centro que albergaba a 115 migrantes de nacionalidades africanas.

Según informó poco después del suceso, el lugar era supervisado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El canal de televisión Al-Masirah publicó imágenes que muestran la gran destrucción en el lugar bombardeado, junto con la evacuación de los heridos a hospitales.