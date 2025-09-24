Gaza volvió a marcar el pulso de la Asamblea General de la ONU este miércoles, cuando el rey Felipe VI de España inauguró la segunda sesión con un discurso en el que exigió el fin de las masacres de Israel contra los palestinos, y llamó a la comunidad internacional a actuar de inmediato. Con ello, volvió a posicionar al país, que reconoce al Estado de Palestina, como una de las voces europeas más críticas frente a la ofensiva israelí.

En su intervención, Felipe VI habló de un “mundo trepidante y desbocado, con tiempos confusos que ponen en juego la capacidad de diálogo”. Denunció que se ha pasado de una lógica de cooperación a otra marcada por la competencia, la rivalidad y las tensiones extremas: “No es ese el mundo al que estamos abocados, sino en el que ya estamos inmersos”.

En este sentido, subrayó que “las Naciones Unidas no solo siguen siendo útiles, sino que son imprescindibles, insustituibles”, en contraste con líderes como el presidente Donald Trump, que han afirmado que la ONU está perdiendo efectividad y que de hecho dijo el lunes en su discurso que “no solo no resuelve los problemas que debería sino que con demasiada frecuencia crea nuevos problemas que debemos resolver”.

Felipe VI destacó que la Carta de la ONU sigue trazando un camino necesario en un mundo asolado por demasiados conflictos. Recordó la guerra en Ucrania, a raíz de lo que calificó como una agresión de Rusia, y se detuvo luego en Gaza: “Lo vemos también en toda su crudeza en Oriente Próximo, en Palestina, en Gaza. No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado ante la devastación, los bombardeos incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio, ante tantas muertes de la población civil, la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas, ¿con qué destino?”.

“Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa, repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional”, condenó. Y fue más allá: “Nos duele, nos cuesta comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de su historia”.

Asimismo, tras asegurar que reconoce el derecho de Israel a la defensa tras la incursión de Hamás del 7 de octubre de 2023, reiteró que España demanda “que el Gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho humanitario en toda Gaza y Cisjordania (ocupada), que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación de todos los rehenes que aún retiene Hamás”.

“La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad para hacer realidad cuanto antes una solución que contemple la existencia de dos Estados, el reconocimiento por parte de un creciente número de miembros (...) debe ayudar a conseguir una paz justa y definitiva basada en la resolución de ONU”, remarcó.

Pedro Sánchez: "La historia nos juzgará”

El discurso del rey Felipe VI se produjo en consonancia con los recientes llamados del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a detener el genocidio y a impulsar que más países reconozcan a Palestina.