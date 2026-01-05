El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que durante una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le destacó que Venezuela no debe ser arrastrada a la inestabilidad tras la captura de su líder, Nicolás Maduro.

En declaraciones realizadas tras una reunión del gabinete este lunes, Erdogan advirtió que violar la soberanía nacional y hacer caso omiso del derecho internacional son pasos peligrosos que podrían derivar en “graves complicaciones globales”.

“Türkiye nunca aprueba ningún acto que viole el derecho internacional”, afirmó Erdogan, y añadió que Ankara se esfuerza por hacer lo mejor tanto para Türkiye como para la “nación venezolana hermana”.

El mandatario subrayó que Türkiye estará al lado del “pueblo amigo de Venezuela en su lucha por la prosperidad, la paz y el desarrollo”, y recordó que Maduro y el pueblo venezolano han mostrado previamente amistad hacia Türkiye.

Asimismo, el presidente Erdogan también destacó la importancia de preservar un orden internacional basado en normas.