El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que durante una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le destacó que Venezuela no debe ser arrastrada a la inestabilidad tras la captura de su líder, Nicolás Maduro.
En declaraciones realizadas tras una reunión del gabinete este lunes, Erdogan advirtió que violar la soberanía nacional y hacer caso omiso del derecho internacional son pasos peligrosos que podrían derivar en “graves complicaciones globales”.
“Türkiye nunca aprueba ningún acto que viole el derecho internacional”, afirmó Erdogan, y añadió que Ankara se esfuerza por hacer lo mejor tanto para Türkiye como para la “nación venezolana hermana”.
El mandatario subrayó que Türkiye estará al lado del “pueblo amigo de Venezuela en su lucha por la prosperidad, la paz y el desarrollo”, y recordó que Maduro y el pueblo venezolano han mostrado previamente amistad hacia Türkiye.
Asimismo, el presidente Erdogan también destacó la importancia de preservar un orden internacional basado en normas.
“Türkiye está a la vanguardia de los países del mundo que defienden la justicia, la legitimidad y el derecho internacional”, sostuvo.
Estados Unidos tomó custodia por la fuerza a Maduro y a su esposa en la madrugada del sábado en su residencia en una base militar y los trasladó a bordo de un buque de guerra estadounidense para que enfrenten un proceso judicial en Nueva York, tras una acusación del Departamento de Justicia que los señala por su presunta participación en una conspiración de narcoterrorismo.
Maduro compareció por primera vez este lunes ante un tribunal de Manhattan, donde se declaró inocente de todos los cargos presentados por Estados Unidos.
Su captura se produjo después de meses en los que Washington acumuló presencia militar frente a la costa venezolana, y destruyó supuestas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Trump ha insistido en que Estados Unidos administraría Venezuela al menos de manera temporal y explotaría sus vastas reservas de petróleo para venderlas a otros países.