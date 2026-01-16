Washington, D.C. — El ataque de EE.UU. contra Venezuela que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, que dejó 100 muertos según reportes y que permitió medidas para controlar los recursos petroleros del país latinoamericano podrían haber proporcionado a Washington algunas ventajas a corto plazo.

Sin embargo, los expertos sugieren que el objetivo más amplio del Gobierno del presidente Donald Trump podría ser difícil de alcanzar.

“Es muy complicado porque la industria petrolera de Venezuela está deteriorada. Ha estado en declive durante mucho tiempo. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, Venezuela producía tres millones y medio de barriles diarios, y durante los 25 años transcurridos desde entonces, la producción ha disminuido gradualmente”, explica Neil Atkinson, analista sénior del Centro Nacional de Análisis Energético y exjefe de la división petrolera de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en diálogo con TRT World.

“Llegó a ser tan baja que alcanzó medio millón de barriles diarios en un momento dado. Ahora está justo por debajo de 1 millón de barriles diarios”, añade Atkinson, quien también trabajó para la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo con 303.000 millones de barriles, o aproximadamente el 17% del total mundial, según la Administración de Información Energética de EE.UU. Y es PDVSA, la empresa estatal de petróleo y gas de Venezuela, la que supervisa las extensas reservas petroleras del país.

Apuntando al mal estado en el que se encuentra la infraestructura del sector petrolero del país para el procesamiento, producción o exportación, Atkinson afirma que es necesario establecer seguridad sobre el terreno para tener “control total” del petróleo.

“Grandes partes de Venezuela están sin ley. La producción petrolera se encuentra por toda Venezuela, a veces en lugares bastante remotos, por lo que hay un problema de ley y orden que resolver”, argumenta Atkinson.

El mercado venezolano no es “invertible”

Venezuela carece de electricidad confiable, alimentos y distribución de combustible, afirma el experto, añadiendo que los servicios médicos deficientes y la inestabilidad general disuaden a las compañías petroleras extranjeras.

“Así que el estado de la industria petrolera no es el único factor aquí. Es el estado general de deterioro del país, por lo que ninguna compañía petrolera externa va a entrar en Venezuela a menos que haya estabilidad social”, añade Atkinson.

Asegurar la inversión de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela para ayudar a reconstruir la infraestructura es un objetivo clave del Gobierno de Trump tras la captura de Maduro.

La Casa Blanca ha enmarcado el esfuerzo de “dirigir” Venezuela en términos económicos, mientras que EE.UU. también ha incautado buques cisterna que transportaban petróleo venezolano. Washington además ha declarado que está asumiendo el control sobre las ventas de 30 a 50 millones de barriles de crudo venezolano previamente sancionado, con planes de controlar las ventas a nivel mundial de forma indefinida.

La semana pasada, Trump, en una reunión con ejecutivos de las principales compañías petroleras estadounidenses, instó a realizar una inversión de al menos 100.000 millones de dólares para revivir el sector del crudo en Venezuela.

“No hay duda alguna de que costaría decenas de miles de millones de dólares... pero nadie sabe exactamente cuánto, y esto es parte del problema. Hasta que no puedas entrar allí, establecer un inventario del estado de la industria, desde la producción hasta las exportaciones y el refinado, realmente no puedes tener una cifra precisa”, afirma Atkinson.

Durante la misma reunión, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, informó a Trump que el mercado venezolano no es “invertible” en su estado actual. Esto llevó al presidente a declarar que excluiría a ExxonMobil de cualquier plan relacionado con Venezuela.