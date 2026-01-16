Washington, D.C. — El ataque de EE.UU. contra Venezuela que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, que dejó 100 muertos según reportes y que permitió medidas para controlar los recursos petroleros del país latinoamericano podrían haber proporcionado a Washington algunas ventajas a corto plazo.
Sin embargo, los expertos sugieren que el objetivo más amplio del Gobierno del presidente Donald Trump podría ser difícil de alcanzar.
“Es muy complicado porque la industria petrolera de Venezuela está deteriorada. Ha estado en declive durante mucho tiempo. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, Venezuela producía tres millones y medio de barriles diarios, y durante los 25 años transcurridos desde entonces, la producción ha disminuido gradualmente”, explica Neil Atkinson, analista sénior del Centro Nacional de Análisis Energético y exjefe de la división petrolera de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en diálogo con TRT World.
“Llegó a ser tan baja que alcanzó medio millón de barriles diarios en un momento dado. Ahora está justo por debajo de 1 millón de barriles diarios”, añade Atkinson, quien también trabajó para la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo con 303.000 millones de barriles, o aproximadamente el 17% del total mundial, según la Administración de Información Energética de EE.UU. Y es PDVSA, la empresa estatal de petróleo y gas de Venezuela, la que supervisa las extensas reservas petroleras del país.
Apuntando al mal estado en el que se encuentra la infraestructura del sector petrolero del país para el procesamiento, producción o exportación, Atkinson afirma que es necesario establecer seguridad sobre el terreno para tener “control total” del petróleo.
“Grandes partes de Venezuela están sin ley. La producción petrolera se encuentra por toda Venezuela, a veces en lugares bastante remotos, por lo que hay un problema de ley y orden que resolver”, argumenta Atkinson.
El mercado venezolano no es “invertible”
Venezuela carece de electricidad confiable, alimentos y distribución de combustible, afirma el experto, añadiendo que los servicios médicos deficientes y la inestabilidad general disuaden a las compañías petroleras extranjeras.
“Así que el estado de la industria petrolera no es el único factor aquí. Es el estado general de deterioro del país, por lo que ninguna compañía petrolera externa va a entrar en Venezuela a menos que haya estabilidad social”, añade Atkinson.
Asegurar la inversión de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela para ayudar a reconstruir la infraestructura es un objetivo clave del Gobierno de Trump tras la captura de Maduro.
La Casa Blanca ha enmarcado el esfuerzo de “dirigir” Venezuela en términos económicos, mientras que EE.UU. también ha incautado buques cisterna que transportaban petróleo venezolano. Washington además ha declarado que está asumiendo el control sobre las ventas de 30 a 50 millones de barriles de crudo venezolano previamente sancionado, con planes de controlar las ventas a nivel mundial de forma indefinida.
La semana pasada, Trump, en una reunión con ejecutivos de las principales compañías petroleras estadounidenses, instó a realizar una inversión de al menos 100.000 millones de dólares para revivir el sector del crudo en Venezuela.
“No hay duda alguna de que costaría decenas de miles de millones de dólares... pero nadie sabe exactamente cuánto, y esto es parte del problema. Hasta que no puedas entrar allí, establecer un inventario del estado de la industria, desde la producción hasta las exportaciones y el refinado, realmente no puedes tener una cifra precisa”, afirma Atkinson.
Durante la misma reunión, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, informó a Trump que el mercado venezolano no es “invertible” en su estado actual. Esto llevó al presidente a declarar que excluiría a ExxonMobil de cualquier plan relacionado con Venezuela.
Reconociendo “la durabilidad del chavismo”
La directora adjunta para América Latina del International Crisis Group, Elizabeth Dickinson, comparte preocupaciones similares respecto a la infraestructura petrolera de Venezuela. “Sería un desafío convencer a las compañías petroleras de que regresen antes de que haya más seguridad sobre cuál es el plan y cómo será la transición”, afirma.
Desde 2007, las empresas extranjeras han podido establecer asociaciones; sin embargo, nunca pueden ser los principales accionistas, ya que Venezuela nacionalizó su industria petrolera.
“Cambiar ese acuerdo requeriría reformas legales y cambios regulatorios... este no es un proceso que ocurra de la noche a la manana”, señala Dickinson.
Jenaro Abraham, politólogo y profesor de política latinoamericana en la Universidad de Gonzaga, argumenta que EE.UU. no puede apoderarse del petróleo de Venezuela inmediatamente o unilateralmente, y que cualquier intento de acceder al petróleo del país requeriría conversaciones con “el estado chavista" e incluso "un alivio parcial de las sanciones”
“El chavismo entiende el valor estratégico de su petróleo y ha pasado años defendiendo su proyecto político bajo condiciones de guerra económica y aislamiento”, argumenta. El término chavista hace referencia a un partidario de la ideología política y el movimiento conocido como chavismo, fundado por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
“Incluso un reingreso limitado de empresas estadounidenses enfrentaría incertidumbre legal, infraestructura deteriorada y un riesgo político significativo. En resumen, el acceso al petróleo venezolano es posible, pero solo a través de un acuerdo político lento y disputado que reconozca implícitamente la durabilidad del chavismo en lugar de su colapso”, añade.
Maduro fue capturado pero el gobierno permanece
El objetivo de derrocar al Gobierno de Venezuela fue citado con frecuencia como la meta principal tras las acciones de EE.UU. en Caracas y la captura del presidente Maduro.
Sin embargo, eso no pareció ser el caso después de que la aliada de Maduro y vicepresidenta Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada, demostrando aún más que el chavismo sigue fuerte en Venezuela.
“Durante las primeras 48 horas, todo parecía indicar que el objetivo final de la acción estadounidense había fracasado”, declara el periodista venezolano Alejandro Díaz Bonne a TRT World.
“Había gente en las calles defendiendo a nuestro presidente legítimo y un Estado que ha demostrado su lealtad a Maduro y a Venezuela”, añade.
Los expertos sugieren que la negociación de EE.UU. con el gobierno encargado de Rodríguez podría legitimarlo, marginando a la oposición venezolana. De hecho, Trump reconoció que sería difícil para la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, liderar Venezuela, afirmando que no cuenta con el apoyo ni el respeto del pueblo. Machado se reunió con Trump este jueves en la Casa Blanca.
“Esto ayuda a explicar por qué figuras como Donald Trump y Marco Rubio han reconocido cada vez más al chavismo como la fuerza política más consolidada en Venezuela”, afirma Abraham de la Universidad de Gonzaga.
Dickinson, por su parte, subraya que el objetivo más amplio de EE.UU. aún permanece en el aire. “Realmente no entendemos cuál es el objetivo de EE.UU. Si el objetivo estadounidense era llevar a Maduro a juicio, parece que eso sucederá. Pero creo que cualquier objetivo más amplio todavía está muy en el aire, y lejos de declarar victoria en este momento”.