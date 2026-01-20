El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, afirmó que el papel de las FDS como “principal fuerza anti-Daesh sobre el terreno” ha llegado a su fin. Añadió que Siria está ahora preparada para asumir las responsabilidades de seguridad en una nueva etapa.

“El Gobierno sirio está dispuesto y en condiciones de hacerse cargo de la seguridad, incluido el control de los centros de detención de Daesh y de los campamentos de desplazados”, declaró el martes.

Barrack, que también es embajador de Estados Unidos en Türkiye, explicó que las prioridades de Washington en Siria se centran ahora en “apoyar la reconciliación y avanzar hacia la unidad nacional y la estabilidad”. Dejó claro, además, que Estados Unidos no respalda el separatismo.

“Nuestras prioridades incluyen apoyar la reconciliación y promover la unidad nacional, sin avalar ni el separatismo ni el federalismo”, subrayó.

El enviado estadounidense sostuvo también que la mayor oportunidad para los kurdos en Siria se encuentra en la transición posterior a Assad, bajo el nuevo Gobierno del país.

Según Barrack, el momento actual ofrece una “vía hacia la plena integración” de los kurdos en un Estado sirio unificado, con derechos de ciudadanía, protección cultural y participación política.

“El acuerdo entre Siria y las FDS otorga a los kurdos un papel en la gobernanza muy superior a la semi-autonomía que las FDS mantuvieron en medio del caos de la guerra civil”, afirmó.

Entendimiento mutuo en Hasakah

En paralelo, la Presidencia siria anunció que se ha alcanzado un “entendimiento mutuo” con las FDS sobre el futuro de la provincia oriental de Hasakah, a partir de las 17.00 GMT.

Según el acuerdo, las FDS/YPG disponen de “cuatro días de consultas” para preparar “un plan detallado para la integración práctica de las zonas”, indicó la Presidencia en un comunicado.