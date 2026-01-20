El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, afirmó que el papel de las FDS como “principal fuerza anti-Daesh sobre el terreno” ha llegado a su fin. Añadió que Siria está ahora preparada para asumir las responsabilidades de seguridad en una nueva etapa.
“El Gobierno sirio está dispuesto y en condiciones de hacerse cargo de la seguridad, incluido el control de los centros de detención de Daesh y de los campamentos de desplazados”, declaró el martes.
Barrack, que también es embajador de Estados Unidos en Türkiye, explicó que las prioridades de Washington en Siria se centran ahora en “apoyar la reconciliación y avanzar hacia la unidad nacional y la estabilidad”. Dejó claro, además, que Estados Unidos no respalda el separatismo.
“Nuestras prioridades incluyen apoyar la reconciliación y promover la unidad nacional, sin avalar ni el separatismo ni el federalismo”, subrayó.
El enviado estadounidense sostuvo también que la mayor oportunidad para los kurdos en Siria se encuentra en la transición posterior a Assad, bajo el nuevo Gobierno del país.
Según Barrack, el momento actual ofrece una “vía hacia la plena integración” de los kurdos en un Estado sirio unificado, con derechos de ciudadanía, protección cultural y participación política.
“El acuerdo entre Siria y las FDS otorga a los kurdos un papel en la gobernanza muy superior a la semi-autonomía que las FDS mantuvieron en medio del caos de la guerra civil”, afirmó.
Entendimiento mutuo en Hasakah
En paralelo, la Presidencia siria anunció que se ha alcanzado un “entendimiento mutuo” con las FDS sobre el futuro de la provincia oriental de Hasakah, a partir de las 17.00 GMT.
Según el acuerdo, las FDS/YPG disponen de “cuatro días de consultas” para preparar “un plan detallado para la integración práctica de las zonas”, indicó la Presidencia en un comunicado.
El YPG es la rama siria del grupo terrorista PKK.
En caso de alcanzarse un acuerdo definitivo, “las fuerzas sirias no entrarán en los centros urbanos de Hasakah y Qamishli y permanecerán en sus alrededores”, añadió el comunicado.
Posteriormente, el Ministerio de Defensa sirio anunció también un alto el fuego de cuatro días, a partir de las 17.00 GMT, en virtud de un acuerdo con las FDS lideradas por el YPG en la provincia de Hasakah.
Campamento de Al-Hol
Horas antes, el Ministerio del Interior de Siria acusó al grupo terrorista FDS/YPG de liberar a detenidos de Daesh y a sus familias de las prisiones, así como de retirarse de la vigilancia del campamento de Al-Hol, en el este de Hasakah, sin coordinación con el Gobierno ni con la coalición internacional liderada por Estados Unidos.
En un comunicado, el ministerio señaló que, tras el reciente acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno sirio y las FDS, el grupo “liberó a varios prisioneros de la organización terrorista Daesh y a sus familias de los centros de detención”.
El campamento de Al-Hol, situado en el noreste de Siria, alberga a decenas de miles de personas, entre ellas familias de presuntos miembros de Daesh, así como desplazados sirios y ciudadanos extranjeros.
El ministerio aseguró que sigue de cerca la evolución de la situación y que está “adoptando todas las medidas necesarias, en coordinación y cooperación con la coalición internacional, para mantener la seguridad y la estabilidad y evitar cualquier intento que amenace la seguridad pública”.