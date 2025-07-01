La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, aprovechó la conmemoración del Día de las Familias de Acogida para lanzar un mensaje cargado de emoción y compromiso, difundido desde su cuenta oficial en X. En él resaltó los pilares fundamentales que sostienen esta labor: la compasión, la responsabilidad compartida y una tradición profunda de solidaridad social que, dijo, define a su país.

“Cada encuentro con nuestras familias de acogida tiene para mí un significado muy especial y despierta una gran emoción”, afirmó Erdogan durante la jornada del lunes. “Ellas son el vivo reflejo del amor, la bondad y la misericordia en su máxima expresión”.

En un acto junto a las familias y los niños bajo su protección, la primera dama recordó el arraigo histórico de Türkiye en la defensa de la infancia vulnerable, impulsado a través del Sistema de Familias de Acogida. “Somos una nación que sostiene con firmeza la convicción de que ‘los seres humanos están encomendados los unos a los otros’. Esa cultura de solidaridad sigue vigente y se renueva día a día con este sistema”, subrayó.

Pero su mensaje fue más allá de las fronteras nacionales. Emine Erdogan hizo un llamado a la comunidad internacional para que este modelo se adopte en todo el mundo. “No podemos olvidar que todos los niños del planeta son hijos queridos de una misma familia humana”, enfatizó.