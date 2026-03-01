Las calles de Irán se han llenado este domingo con multitudes de manifestantes que salieron a protestar tras el anuncio de la muerte del líder Supremo, Alí Jamenei, durante los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel. Esta acción militar, que Teherán condenó en los términos más fuertes como una “agresión descarada” y que provocó ataques de represalia, intensificó drásticamente las tensiones en Oriente Medio. Y ante las promesas de venganza de parte de Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió al país contra cualquier acción de retaliación, señalando que Washington utilizaría “una fuerza nunca antes vista” ante ese escenario.

El público iraní acudió masivamente a las protestas con fotos de Jamenei y banderas del país, según muestran imágenes de las agencias de noticias. Medios estatales de Irán también reportaron que manifestantes se han congregado en centros urbanos para expresar su dolor.

En Teherán, cientos de personas se reunieron en la plaza Inkilap, ondeando banderas y carteles del líder Supremo, y gritando consignas de condena a Estados Unidos e Israel. En la ciudad santa de Qom, el punto de congregación fue el santuario de Hazrat Masume para denunciar los ataques.

En Mashhad, los manifestantes realizaron un gesto simbólico de dolor ondeando una bandera negra sobre la cúpula del Santuario del imam Reza, uno de los lugares religiosos más venerados de Irán, y a muchos se les vio derramando lágrimas en los alrededores.

En la madrugada de este domingo, la televisión pública del país confirmó la muerte del líder Supremo, de 86 años, quien ocupaba el poder desde 1989. "Con el martirio del líder Supremo, su camino y su misión no se perderán ni se olvidarán, por el contrario, se perseguirán con mayor vigor y celo", declaró un presentador. El gobierno también decretó un período de luto nacional de 40 días y un feriado oficial de siete días.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán prometió castigar a los "asesinos" de Jamenei. "La venganza de la nación iraní por el castigo severo, decisivo y lamentable para los asesinos del Imam de la Ummah no los soltará", declaró en un comunicado.

Los medios estatales iraníes enfatizaron que, contrariamente a las afirmaciones de que el líder Supremo se encontraba oculto, en ese momento estaba "obligado a estar entre el pueblo", describiendo su “asesinato“ como un reflejo de su rol de liderazgo público durante toda su vida. Fuentes iraníes informaron que varios miembros de la familia de Jamenei, incluyendo a su hija, yerno, nieto y nuera, también fallecieron en los ataques.

Las acciones militares conjuntas de EE.UU. e Israel mataron a un gran número de civiles, y la Media Luna Roja Iraní reporta 201 muertos y 747 heridos.