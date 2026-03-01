Las calles de Irán se han llenado este domingo con multitudes de manifestantes que salieron a protestar tras el anuncio de la muerte del líder Supremo, Alí Jamenei, durante los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel. Esta acción militar, que Teherán condenó en los términos más fuertes como una “agresión descarada” y que provocó ataques de represalia, intensificó drásticamente las tensiones en Oriente Medio. Y ante las promesas de venganza de parte de Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió al país contra cualquier acción de retaliación, señalando que Washington utilizaría “una fuerza nunca antes vista” ante ese escenario.
El público iraní acudió masivamente a las protestas con fotos de Jamenei y banderas del país, según muestran imágenes de las agencias de noticias. Medios estatales de Irán también reportaron que manifestantes se han congregado en centros urbanos para expresar su dolor.
En Teherán, cientos de personas se reunieron en la plaza Inkilap, ondeando banderas y carteles del líder Supremo, y gritando consignas de condena a Estados Unidos e Israel. En la ciudad santa de Qom, el punto de congregación fue el santuario de Hazrat Masume para denunciar los ataques.
En Mashhad, los manifestantes realizaron un gesto simbólico de dolor ondeando una bandera negra sobre la cúpula del Santuario del imam Reza, uno de los lugares religiosos más venerados de Irán, y a muchos se les vio derramando lágrimas en los alrededores.
En la madrugada de este domingo, la televisión pública del país confirmó la muerte del líder Supremo, de 86 años, quien ocupaba el poder desde 1989. "Con el martirio del líder Supremo, su camino y su misión no se perderán ni se olvidarán, por el contrario, se perseguirán con mayor vigor y celo", declaró un presentador. El gobierno también decretó un período de luto nacional de 40 días y un feriado oficial de siete días.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán prometió castigar a los "asesinos" de Jamenei. "La venganza de la nación iraní por el castigo severo, decisivo y lamentable para los asesinos del Imam de la Ummah no los soltará", declaró en un comunicado.
Los medios estatales iraníes enfatizaron que, contrariamente a las afirmaciones de que el líder Supremo se encontraba oculto, en ese momento estaba "obligado a estar entre el pueblo", describiendo su “asesinato“ como un reflejo de su rol de liderazgo público durante toda su vida. Fuentes iraníes informaron que varios miembros de la familia de Jamenei, incluyendo a su hija, yerno, nieto y nuera, también fallecieron en los ataques.
Las acciones militares conjuntas de EE.UU. e Israel mataron a un gran número de civiles, y la Media Luna Roja Iraní reporta 201 muertos y 747 heridos.
“Una fuerza nunca antes vista”, advierte Trump
El presidente Trump reanudó sus amenazas contra Irán tras la muerte de Jamenei, advirtiendo a la nación que se abstenga de dar una respuesta “muy dura” como represalia. Teherán "acaba de declarar que hoy va a atacar con mucha fuerza, más fuerte que nunca", declaró el mandatario en su red Truth Social.
"Pero mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, los atacaremos con una fuerza nunca antes vista", añadió.
En la mañana de este sábado, Israel y Estados Unidos perpetraron ataques contra varias ciudades iraníes, matando a Jamenei y a otros altos funcionarios de seguridad. Tel Aviv afirmó poco después de los bombardeos que la operación tenía como objetivo eliminar la "amenaza existencial", mientras que Trump anunció "una gran operación" contra el "régimen" iraní.
Teherán, en respuesta, lanzó ataques con drones y misiles contra Israel y activos estadounidenses en la región, lo que llevó a muchos países del Golfo a cerrar su espacio aéreo.
Protestas sacuden algunas ciudades de EE.UU.
Por otro lado, grupos de manifestantes se congregaron en varios puntos de Estados Unidos, como frente a la Casa Blanca, en Washington, y en el famoso Times Square, en Nueva York, para oponerse a la intervención militar de Trump tras la noticia de la muerte de Jamenei.
Una serie de grupos de izquierda, entre ellos la Coalición ANSWER, el Consejo Nacional Iraní Estadounidense, 50501, Musulmanes Estadounidenses por Palestina, el Foro Popular, el Movimiento Juvenil Palestino, CodePink, la Alianza Negra por la Paz y los Socialistas Demócratas de Estados Unidos, organizaron protestas el sábado en ciudades principales de EE.UU., como Atlanta, Boston, Chicago y Los Ángeles.
Según el diario The Guardian, se planean manifestaciones adicionales este domingo en ciudades más pequeñas como Albany, Ellensburg, Chattanooga, Decorah, Gainesville y Springfield.
Los organizadores emitieron un comunicado denunciando el ataque ilegal y no provocado de Trump contra Irán como un acto de guerra que podría causar una inmensa "muerte y destrucción", e instaron a la población de todo Estados Unidos a rechazar una mayor escalada militar y a salir a las calles para alzar su voz.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), junto con numerosos legisladores demócratas, instó al Congreso a detener lo que describieron como una acción militar inconstitucional de Trump contra Irán, enfatizando que la carta magna exige la autorización del Congreso para cualquier uso de la fuerza.