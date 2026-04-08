Irán lanzó este miércoles fuertes advertencias a Estados Unidos e Israel en medio de la escalada de violencia en Líbano, que atraviesa una jornada marcada por el dolor y la devastación. En uno de los días más letales desde el inicio de la ofensiva de Tel Aviv, los ataques israelíes mataron al menos a 254 personas y dejaron 1.165 heridos, según la Defensa Civil libanesa.

La tensión surge luego de que Israel y Estados Unidos afirmaran que el alto el fuego temporal pactado entre Teherán y Washington no abarca a Líbano, país arrastrado a la guerra por los ataques de Tel Aviv. El propio presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró a la cadena pública PBS que los libaneses "no fueron incluidos en el acuerdo".

Mientras tanto, Irán sostiene que la protección de Líbano forma parte de su plan de 10 puntos con EE.UU.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reiteró la noche del miércoles que el cese el fuego en Líbano es una condición fundamental dentro de esa propuesta, según la agencia Isna.

Durante una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, Pezeshkian insistió en “la necesidad de un alto el fuego en el Líbano” y recordó que este punto integra el plan presentado por Irán, que Donald Trump consideró una base “viable” para negociar, más allá de la tregua de dos semanas acordada el martes.

En este marco, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que Estados Unidos debe elegir entre mantener el alto el fuego o “continuar la guerra a través de Israel”, subrayando que no puede sostener ambas opciones al mismo tiempo.

“Los términos del acuerdo son claros y explícitos: Estados Unidos debe elegir entre un alto el fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas”, escribió en X. “El mundo es testigo de las masacres en Líbano. La pelota está en el lado de Estados Unidos, y el mundo observa si cumplirá con sus compromisos”, agregó.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, consideró “poco razonables” las negociaciones, señalando que tres principios del acuerdo propuesto por Teherán y que Trump había señalado como “viable” ya fueron violados: los ataques continuos en Líbano, la incursión de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de Irán a enriquecer uranio.

"Ahora, la misma 'base viable sobre la que negociar' ha sido violada de manera abierta y clara, incluso antes de que comenzaran las negociaciones. En tal situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones son poco razonables", afirmó.

Irán podría retirarse: reporte

Citando a una fuente informada, la agencia semioficial iraní Tasnim informó previamente que Teherán se retirará de la tregua con Estados Unidos si Israel continúa violándola mediante ataques contra Líbano.

“Irán se retirará del acuerdo si las violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista continúan a través de ataques contra Líbano”, afirmó la fuente el miércoles. La misma fuente añadió que Teherán está revisando la situación ante lo que describió como “continuas violaciones israelíes” vinculadas a los bombardeos en territorio libanés.