La ofensiva de Israel contra Irán entró este lunes en su quinto día, con nuevos bombardeos sobre Teherán y otras ciudades. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país está “cambiando el rostro de Oriente Medio” con estos ataques, que, según dijo, podrían desatar transformaciones “radicales” en Irán.

Mientras los aviones de combate israelíes golpeaban zonas clave de la capital iraní, Teherán continuaba lanzando drones y misiles contra territorio israelí en respuesta.

Las víctimas siguen aumentando en ambos países, aunque la diferencia en las cifras es contundente. Las autoridades iraníes informaron que los bombardeos de Tel Aviv han matado al menos a 224 personas e hirieron a más de 1.257, según el Ministerio de Salud. En contraste, Israel que que 24 personas han muerto y cientos han resultado heridas en los ataques de Teherán.

La portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, afirmó este lunes que 45 mujeres y niños han muerto y 75 personas resultaron heridas en la ofensiva. Según Mohajerani, el hecho de que Israel ataque a civiles demuestra que es falso que sus bombardeos se limiten exclusivamente a objetivos militares.

La escalada ha generado llamados internacionales urgentes a la contención y a un alto el fuego, ante el temor de que se involucren nuevos actores y el conflicto se amplíe en la región.

Esto es lo que necesitas saber sobre los últimos desarrollos del conflicto:

Israel ataca TV estatal iraní y zonas residenciales de Teherán

Israel ha lanzado ataques contra Irán desde el viernes, asegurando que su objetivo son infraestructuras militares y energéticas. Sin embargo, también bombardeó numerosas zonas residenciales en Teherán.

En uno de los ataques más impactantes este lunes, Israel alcanzó el edificio de la televisión estatal iraní, mientras la presentadora de noticias estaba en vivo. El canal retomó su emisión desde otros estudios tras el ataque. Al menos tres personas murieron, reportaron medios locales.

Horas antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había advertido que la televisión y la radio estatales de Irán estaban "a punto de desaparecer".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, condenó el ataque y lo calificó de "acto perverso" y "crimen de guerra". Y exigió al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe "para detener al agresor”.

Por otra parte, el lunes por la tarde, aviones israelíes atacaron barrios densamente poblados de Teherán, después de ordenar la evacuación inmediata del distrito 3, donde se encuentran ministerios y embajadas. La orden afectaba a unas 330.000 personas. “Su presencia en esta zona pone en peligro su vida”, decía el mensaje.

Fue la primera orden de evacuación desde el inicio de los ataques el viernes. Provocó un gigantesco embotellamiento de ciudadanos tratando de huir, mientras la mayoría de los comercios y tiendas cerraron.

Pocas horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un sorpresivo llamado desde la cumbre del G7: “¡Todos deberían evacuar inmediatamente Teherán!”, publicó en Truth Social, tras abandonar prematuramente la cumbre.

Pero además de Teherán, el ejército israelí ha apuntado contra otras zonas en el país. El martes por la mañana afirmó que había llevado a cabo "numerosos ataques de envergadura" contra objetivos militares en el oeste de Irán.

Asimismo, este martes, Tel Aviv anunció que mató a Ali Shadmani, recientemente designado como jefe del Estado Mayor Central Khatam al-Anbiya por el líder supremo Alí Jamenei. “Tras recibir información precisa y una oportunidad repentina durante la noche, aviones de combate atacaron un centro de mando en el corazón de Teherán y eliminaron a Ali Shadmani, jefe del Estado Mayor de Guerra y comandante militar de más alto rango”, señaló el ejército israelí en su cuenta de la red social X.

Respuesta de Irán

Este martes, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que ha llevado a cabo 545 operaciones con drones contra Israel desde el sábado, y que hay más ataques de represalia en marcha. Anunció una "novena salva" de ataques combinados con drones y misiles como represalia al conflicto que inició Israel.

Por la mañana, lanzó ataques contra Tel Aviv y Jerusalén ocupada, hiriendo a 10 personas. Un misil alcanzó un edificio en el área metropolitana de la capital, informó la cadena de noticias israelí KAN.

Horas antes, en la madrugada, las sirenas de alerta se activaron en varias ocasiones durante la noche en distintos puntos de Israel, aunque en la mayoría de ocasiones se levantaron los avisos poco después. Irán declaró haber destruido objetivos estratégicos utilizando drones.

"Varios tipos de drones destructivos, equipados con capacidades precisas de destrucción y localización de objetivos", fueron utilizados en Tel Aviv y Haifa, declaró el general Kioumars Heidari, comandante de las fuerzas terrestres del ejército, según la televisión estatal.