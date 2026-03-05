Decenas de superpetroleros permanecen estacionados en el Golfo Pérsico, esperando atravesar un corredor marítimo tan estrecho que una lancha rápida podría cruzarlo en menos de una hora.

Sin embargo, a través de esa misma franja de 33 kilómetros, el crudo de Arabia Saudí, Iraq, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos fluye de forma constante, manteniendo el suministro hacia los mercados energéticos desde Tokio hasta Róterdam.

Ese corredor, el estrecho de Ormuz, es, según la mayoría de los indicadores, el tramo de agua más significativo de la economía global.

Y ahora Irán afirma haberlo cerrado, advirtiendo que cualquier embarcación que intente atravesarlo será atacada.

Los mercados petroleros reaccionaron de inmediato, y la razón queda clara al observar las cifras. Aproximadamente una quinta parte del suministro diario de petróleo del mundo pasa por el estrecho.

Existen oleoductos diseñados para evitarlo, pero transportan solo una fracción de ese volumen, y ninguna ruta alternativa puede manejar flujos en la misma escala.

Eso es lo que hace que el estrecho sea tan crucial, según Klaus Jurgens, analista político y estratega de comunicación.

“Aunque tiene menos de 50 kilómetros de ancho, representa alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo crudo, o aproximadamente 20 millones de barriles diarios en 2024”, dijo Jurgens a TRT World.

“Se podría argumentar que el otro 80% aún existe, pero debemos considerar que cualquier destino que de repente enfrente una reducción del 20% en el suministro de crudo verá consecuencias dramáticas”.

“Cualquier reducción de este tipo provocará aumentos de precios para ciudadanos individuales, empresas y economías enteras, incluso en lugares donde el petróleo se utiliza para calefacción”.

¿Qué significa el cierre?

Los analistas energéticos llevan tiempo modelando escenarios en los que el estrecho de Ormuz se viese interrumpido, situando constantemente este desarrollo entre los shocks de suministro más graves que podría enfrentar la economía mundial.

La consecuencia más inmediata sería un fuerte aumento de los precios del petróleo, que rápidamente se trasladaría a los recargos del combustible de las aerolíneas, los costes del transporte de mercancías y, en última instancia, a los precios al consumidor en una amplia gama de productos.

Las economías del sur y sudeste asiático, muy dependientes de la energía importada, probablemente sentirían primero el impacto, aunque la presión no terminaría allí.

Las economías manufactureras de Europa y Asia que dependen del crudo del Golfo podrían enfrentar un desafío diferente: una incertidumbre prolongada que aumente los costos y desaliente las inversiones a lo largo de las cadenas de suministro.

“Esto ya fue visible ayer en Alemania, donde los precios de la gasolina en algunas regiones subieron hasta casi 2,20 dólares por litro”, señaló Jurgens.

“Los petroleros que utilizan el estrecho no se dirigen solo a Europa, sino en gran medida también a China e India. Las consecuencias también se sentirán en los Estados productores de petróleo del Golfo, ya que el estrecho es su única ruta marítima de exportación. Esos envíos incluyen gas natural licuado, siendo Qatar el principal proveedor; el país envía casi todo su GNL a través del estrecho”.

El resultado es una cadena de consecuencias que va desde productores del Golfo incapaces de exportar hasta conductores en Alemania o empresas manufactureras en Bélgica, según Jurgens, quien también advirtió que el resultado más probable será una mayor inflación.

El aspecto financiero es igualmente significativo. Las primas de seguros por riesgo de guerra para petroleros comerciales aumentaron casi inmediatamente después del anuncio de Teherán.

Las compañías navieras rara vez envían buques a aguas que no pueden asegurar, lo que significa que el tráfico comercial puede ralentizarse o detenerse incluso antes de que ocurra cualquier ataque directo.