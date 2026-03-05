Decenas de superpetroleros permanecen estacionados en el Golfo Pérsico, esperando atravesar un corredor marítimo tan estrecho que una lancha rápida podría cruzarlo en menos de una hora.
Sin embargo, a través de esa misma franja de 33 kilómetros, el crudo de Arabia Saudí, Iraq, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos fluye de forma constante, manteniendo el suministro hacia los mercados energéticos desde Tokio hasta Róterdam.
Ese corredor, el estrecho de Ormuz, es, según la mayoría de los indicadores, el tramo de agua más significativo de la economía global.
Y ahora Irán afirma haberlo cerrado, advirtiendo que cualquier embarcación que intente atravesarlo será atacada.
Los mercados petroleros reaccionaron de inmediato, y la razón queda clara al observar las cifras. Aproximadamente una quinta parte del suministro diario de petróleo del mundo pasa por el estrecho.
Existen oleoductos diseñados para evitarlo, pero transportan solo una fracción de ese volumen, y ninguna ruta alternativa puede manejar flujos en la misma escala.
Eso es lo que hace que el estrecho sea tan crucial, según Klaus Jurgens, analista político y estratega de comunicación.
“Aunque tiene menos de 50 kilómetros de ancho, representa alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo crudo, o aproximadamente 20 millones de barriles diarios en 2024”, dijo Jurgens a TRT World.
“Se podría argumentar que el otro 80% aún existe, pero debemos considerar que cualquier destino que de repente enfrente una reducción del 20% en el suministro de crudo verá consecuencias dramáticas”.
“Cualquier reducción de este tipo provocará aumentos de precios para ciudadanos individuales, empresas y economías enteras, incluso en lugares donde el petróleo se utiliza para calefacción”.
¿Qué significa el cierre?
Los analistas energéticos llevan tiempo modelando escenarios en los que el estrecho de Ormuz se viese interrumpido, situando constantemente este desarrollo entre los shocks de suministro más graves que podría enfrentar la economía mundial.
La consecuencia más inmediata sería un fuerte aumento de los precios del petróleo, que rápidamente se trasladaría a los recargos del combustible de las aerolíneas, los costes del transporte de mercancías y, en última instancia, a los precios al consumidor en una amplia gama de productos.
Las economías del sur y sudeste asiático, muy dependientes de la energía importada, probablemente sentirían primero el impacto, aunque la presión no terminaría allí.
Las economías manufactureras de Europa y Asia que dependen del crudo del Golfo podrían enfrentar un desafío diferente: una incertidumbre prolongada que aumente los costos y desaliente las inversiones a lo largo de las cadenas de suministro.
“Esto ya fue visible ayer en Alemania, donde los precios de la gasolina en algunas regiones subieron hasta casi 2,20 dólares por litro”, señaló Jurgens.
“Los petroleros que utilizan el estrecho no se dirigen solo a Europa, sino en gran medida también a China e India. Las consecuencias también se sentirán en los Estados productores de petróleo del Golfo, ya que el estrecho es su única ruta marítima de exportación. Esos envíos incluyen gas natural licuado, siendo Qatar el principal proveedor; el país envía casi todo su GNL a través del estrecho”.
El resultado es una cadena de consecuencias que va desde productores del Golfo incapaces de exportar hasta conductores en Alemania o empresas manufactureras en Bélgica, según Jurgens, quien también advirtió que el resultado más probable será una mayor inflación.
El aspecto financiero es igualmente significativo. Las primas de seguros por riesgo de guerra para petroleros comerciales aumentaron casi inmediatamente después del anuncio de Teherán.
Las compañías navieras rara vez envían buques a aguas que no pueden asegurar, lo que significa que el tráfico comercial puede ralentizarse o detenerse incluso antes de que ocurra cualquier ataque directo.
Eso es precisamente lo que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump intenta evitar.
El mandatario anunció que la Marina de Estados Unidos escoltaría a los petroleros comerciales a través del estrecho si fuera necesario y que Washington proporcionaría garantías de seguro para ayudar a mantener el transporte marítimo del Golfo en funcionamiento a pesar del riesgo.
La medida fue tanto una señal al mercado como un paso militar: un intento de tranquilizar a las compañías navieras de que el corredor puede seguir abierto comercialmente incluso mientras aumentan las tensiones.
“Anunciar el cierre del estrecho es una cosa. Atacar barcos que lo atraviesan es otra. De hecho, tales ataques pueden ni siquiera ser necesarios. Las compañías de seguros, y a su vez las empresas navieras, pueden decidir por sí solas evitar el estrecho por temor a posibles ataques, incluso si en realidad no ocurre ninguno”, dijo Jurgens.
“Las primas de seguro ya han aumentado, y muchas aseguradoras se niegan a cubrir barcos que planean atravesar el estrecho. Escoltar petroleros con patrulleras militares no necesariamente convencerá a las aseguradoras de cambiar su postura”, añadió.
¿La excepción china?
Algunos medios han difundido informes que sugieren que los buques chinos podrían estar exentos de las amenazas de Irán de atacar barcos que intenten atravesar el estrecho de Ormuz.
Ni Teherán ni Beijing han emitido una declaración oficial que confirme tal acuerdo. Sin embargo, si ese escenario llegara a concretarse, los analistas señalan que tendría serias repercusiones geopolíticas.
“Circulan afirmaciones de que solo los barcos con bandera china podrían pasar. Incluso si fuera cierto, esto debe ponerse en perspectiva, ya que COSCO Shipping de China ha dejado en gran medida de utilizar el estrecho. Un dato interesante es que China es uno de los mayores compradores de petróleo iraní. Al mismo tiempo, aproximadamente el 50% de las importaciones de petróleo de China provienen de productores de la región del Golfo”, dijo Jurgens.
“Por lo tanto, no es sorprendente que China esté instando a Irán a mantener el estrecho abierto, aunque hasta ahora sin éxito”, añadió.
“Al mismo tiempo, China podría intentar aumentar sus compras a Rusia, lo que volvería a poner en el centro de atención la política de sanciones estadounidenses contra Moscú. Es probable que aumenten las tensiones entre Washington y los países que reanuden o amplíen el comercio con Rusia”.
Beijing lleva años comprando petróleo iraní, crudo con descuento que las sanciones estadounidenses han excluido de los mercados occidentales.
China sigue siendo el socio comercial más importante de Irán y, en muchos sentidos, el respaldo económico que ha permitido a Teherán resistir las campañas de máxima presión.
Permitir que los petroleros chinos pasen mientras se amenaza a todos los demás envía un mensaje claro sobre cómo Irán percibe a sus aliados y a sus objetivos.
En ese caso, China parecería obtener una ventaja inmediata. El acceso continuo al petróleo del Golfo durante un período de interrupción para sus competidores proporcionaría tanto seguridad de suministro como una ventaja en precios.
Sin embargo, la exposición más amplia de Beijing sigue siendo más compleja. Los intereses comerciales chinos están profundamente arraigados en el sistema global de comercio, y una escalada militar seria en el Golfo implicaría riesgos que van mucho más allá de cualquier beneficio petrolero a corto plazo.
Para Washington, incluso sugerir una exención selectiva enviaría una fuerte señal geopolítica. La decisión de Estados Unidos de escoltar petroleros comerciales a través del estrecho parecía, al menos en parte, una respuesta destinada a mantener la vía marítima accesible para todos los buques.
“Irán ve el cierre del estrecho como una forma de castigo colectivo a escala global”, concluyó Jurgens.
“Queda por ver si esto generará simpatía entre otros países tras los ataques de Estados Unidos e Israel, incluido el atroz ataque contra una escuela de niñas”.