“La Ciudad de Gaza, el último refugio para las familias en el norte del enclave, se está convirtiendo rápidamente en un lugar donde la infancia ya no puede sobrevivir”, advirtió una funcionaria de la Unicef sobre la grave crisis humanitaria que sufre el enclave. Y, como si la hambruna, los bombardeos y la sangre no fueran suficientes, ahora el Ejército de Israel prepara órdenes de evacuación obligatorias para los civiles en la ciudad como parte de su plan a gran escala para ocupar el área, según reportes israelíes.

El Canal 14 de Israel reportó este jueves que la segunda fase de la Operación ‘Carros de Gedeón’ –anunciada formalmente por el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, un día antes– incluye “una campaña aérea de fuego masivo la próxima semana”. Esta operación estará “seguida por una ofensiva terrestre destinada a lograr el control operativo total de la Ciudad de Gaza y evacuar a sus habitantes”, añadió el informe.

De hecho, Zamir visitó el perímetro de Gaza el miércoles para revisar la situación sobre el terreno, reafirmando la intención de avanzar con operaciones ampliadas, informó el canal. Una acción que responde directamente a la orden que el pasado 20 de agosto emitió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para acelerar los planes de reocupación del enclave, comenzando por la Ciudad de Gaza. Una acción que se da bajo la lluvia de advertencias internacionales de que esta medida militar podría provocar la destrucción total del enclave, un mayor sufrimiento para los palestinos y un desplazamiento masivo.

Y es que el Ejército de Israel reveló que ya tiene bajo su control el 40% de la Ciudad de Gaza, lugar en el que viven cerca de un millón de palestinos, de acuerdo a estimaciones de la ONU. Al revelar la cifra en un video emitido el jueves, el general de brigada Effie Drefin, portavoz de las fuerzas militares israelíes, advirtió que la operación en el área “seguirá ampliándose e intensificándose en los próximos días”.

En medio de esta escalada, el grupo de resistencia palestino Hamás marcó este viernes los 700 días de la campaña genocida de Israel en Gaza, calificándola de una "mancha para la humanidad" e instando a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas contra las atrocidades de Tel Aviv.

En un comunicado, Hamás destacó sus esfuerzos para alcanzar un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de prisioneros, subrayando que había "demostrado una flexibilidad significativa" en las negociaciones. En ese sentido, culpó a Netanyahu del reiterado fracaso de los mediadores, y lo calificó de "criminal de guerra comprometido con socavar las iniciativas diplomáticas, perseguir planes indefinidos de exterminio y desplazamiento, y poner en riesgo la vida de los rehenes para servir a la agenda de su gobierno".

Ciudad de Gaza, un lugar de “miedo, desplazamiento y funerales”





Por su parte, Tess Ingram, directora de Comunicaciones de la Unicef para Oriente Medio y el Norte de África, encendió las alarmas con una declaración tajante sobre la Ciudad de Gaza: dijo que se está convirtiendo en un lugar de “miedo, desplazamiento y funerales”.

"Lo impensable no está a punto de ocurrir: ya está aquí", continuó, "la escalada ya está en marcha". En ese sentido, relató los encuentros desgarradores con familias que han sido obligadas a desplazarse varias veces. “He conocido niños separados de sus padres en ese caos. Madres cuyos hijos murieron de hambre. Madres que temen que sus hijos sean los siguientes. He hablado con niños en camas de hospital, con sus pequeños cuerpos destrozados por la metralla”.

De hecho enfatizó que "el sufrimiento de los niños en Gaza no es accidental. Es la consecuencia directa de las decisiones que han convertido la Ciudad de Gaza y, de hecho, toda el enclave en un lugar donde la vida de las personas es atacada, desde todos los ángulos, todos los días".

Justamente, la funcionaria alertó que el colapso de los servicios esenciales deja a los niños más pequeños y vulnerables "luchando por sobrevivir". Solo 44 de los 92 centros de tratamiento nutricional ambulatorio de la Unicef en la Ciudad de Gaza siguen funcionando, privando a miles de menores desnutridos del apoyo crítico que necesitan.

"Así es cómo se ve una hambruna en una zona de guerra, y estaba en todas las partes a donde miraba en la Ciudad de Gaza", agregó.

A pesar de los esfuerzos de UNICEF para responder a la crisis, Ingram subrayó que las necesidades siguen siendo muy superiores a los recursos disponibles. En las últimas dos semanas, la agencia ha proporcionado alimentos terapéuticos listos para usar a más de 3.000 niños gravemente desnutridos, pero solo ha recibido financiamiento del 39% para toda su operación en Gaza este año, y del 17% para el programa de nutrición.

Reflexionando sobre el impacto personal de su trabajo, Ingram confesó que ha llorado junto a madres en Gaza, diciéndoles: "Lamento que el mundo les haya fallado, el mundo les ha fallado a sus hijos".

“El costo de la inacción se medirá en las vidas de los niños enterrados bajo los escombros, asesinados por el hambre y silenciados antes de tener siquiera la oportunidad de hablar", concluyó.

Israel sigue bloqueando las misiones de ayuda humanitaria, según la ONU





Un factor esencial que dificulta las labores de asistencia de organizaciones como Unicef en Gaza es la dura restricción a la ayuda humanitaria. La ONU informó este jueves que más del 40% de las misiones de entrega de ayuda en el enclave fueron bloqueadas, impedidas o denegadas por Tel Aviv durante la última semana.