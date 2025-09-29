Las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU, acerca de que supuestamente su país es el único en Oriente Medio que protege a los cristianos, fueron rechazadas enérgicamente por autoridades palestinas, que las calificaron de una vil mentira. De hecho, el Comité Presidencial Superior para Asuntos de las Iglesias en Palestina sostuvo que “la verdad es clara: las políticas coloniales de limpieza étnica, apartheid y genocidio” de Tel Aviv “han arrasado con la presencia de cristianos” en estos territorios.

“Ante una sala casi vacía de la Asamblea General de la ONU, el criminal de guerra y prófugo de la Corte Penal Internacional (CPI), Benjamín Netanyahu, difundió una vez más mentiras sobre los cristianos palestinos", afirmó el comité en un comunicado publicado en Facebook.

La declaración señaló que los cristianos representaban el 12,5% de la población de la Palestina histórica antes de la Nakba –la “catástrofe”, en árabe– , de 1948, cuando cientos de miles de personas fueron expulsadas de sus hogares con la creación del estado de Israel. En comparación, añadió el comité, hoy constituyen apenas el 1,2% de la población en la Palestina histórica y solo el 1% en los territorios ocupados en 1967.

Lo que representa un resultado directo “de la limpieza étnica israelí, el desplazamiento forzoso, la confiscación de tierras y la represión sistemática”, aseveró el comunicado. De hecho, citó ejemplos como el desplazamiento de 90.000 cristianos palestinos durante la Nakba y el cierre forzoso de unas 30 iglesias. También recordó la masacre de 25 cristianos palestinos en el atentado con explosivos contra el Hotel Semiramis en Jerusalén en 1948, perpetrado por el grupo paramilitar judío Haganá, así como la ejecución de 12 cristianos en la aldea de Eilabun, cerca de Nazaret, ese mismo año.

El comité añadió que durante la ofensiva genocida actual, Tel Aviv bombardeó la Iglesia Ortodoxa Griega de San Porfirio y la Iglesia Católica de la Sagrada Familia, masacrando a civiles que se habían refugiado allí. También mencionó que las fuerzas israelíes habían atacado además a instituciones vinculadas a las iglesias, como el Hospital Árabe Al-Ahli y el Centro Cultural y Social Árabe Ortodoxo.

A lo que se suma que los bombardeos no se limitaron únicamente a los centros religiosos: viviendas de cristianos también fueron atacadas, lo que obligó a muchas familias a refugiarse en iglesias. Como consecuencia, 44 cristianos palestinos han muerto desde el inicio de la agresión en Gaza en octubre de 2023, ya sea directamente por los bombardeos o indirectamente debido a las graves condiciones humanitarias, incluyendo la hambruna y las escasez medicinas.

“Israel ha eliminado la presencia cristiana en Tierra Santa”





Ahora bien, la violencia contra los cristianos no se limita solo a Gaza. En Cisjordania ocupada, el comité denunció repetidos ataques contra la aldea cristiana de Taybeh, cerca de Ramala, perpetrados por grupos de colonos armados. Asimismo, advirtió que las iglesias en toda Palestina enfrentan “una ofensiva sin precedentes que amenaza su presencia histórica y su misión en Tierra Santa”.

El comunicado también señaló otras medidas que afectan directamente a las comunidades cristianas, como el reciente congelamiento de las cuentas del Patriarcado Ortodoxo en Jerusalén, la imposición de fuertes impuestos a propiedades eclesiásticas en violación del statu quo y la confiscación de terrenos de la Iglesia Armenia.

En Belén, lugar de nacimiento de Jesús, “los asentamientos ilegales, los puestos de control militares y el muro de separación están ahogando a la ciudad, mientras que tierras pertenecientes a cristianos palestinos son confiscadas para la construcción de asentamientos”, denunció el comité. Hoy, Belén está rodeada por más de 150 barreras, portones y montículos de tierra, el número más alto en Cisjordania ocupada, indicó.

Ante este panorama, el comunicado subrayó que “la verdad no puede ser negada: Israel ha eliminado la presencia cristiana en Tierra Santa, y las mentiras de Netanyahu en la ONU no pueden borrar la historia ni la realidad de la vida palestina —de cristianos y musulmanes por igual— bajo el régimen colonial israelí”. En este sentido, enfatizó que “defender la presencia cristiana en Palestina no es solo un asunto local, sino una causa humana, moral y legal de alcance global”.

Otro hospital atacado por Israel, en violación del derecho humanitario





Al igual que ocurre con las iglesias, durante su ofensiva genocida en Gaza el ejército israelí ha atacado hospitales sistemáticamente, paralizando los servicios médicos, masacrando a los profesionales de salud y limitando casi por completo la atención a los pacientes que tanto la necesitan.

Este domingo se volvió a repetir el horror. El director de la Oficina de Prensa del Ministerio de Salud, Ismail Al-Thawabta, denunció que “el ejército israelí bombardeó el Hospital Al-Helou en la Ciudad de Gaza con dos misiles, haciendo imposible la entrada o salida del centro médico”.