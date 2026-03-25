Irán ha rechazado una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en curso, al insistir en que cualquier resolución dependerá exclusivamente de los términos y el calendario de Teherán, según ha afirmado un alto funcionario político y de seguridad.

En declaraciones al canal iraní Press TV, el citado funcionario aseguró que Irán no permitirá que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dicte el curso de los acontecimientos. En este sentido, subrayó que las “operaciones defensivas” continuarán hasta que se cumplan las demandas de Teherán.

Asimismo, el funcionario señaló que “Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones”, y añadió que Teherán está preparado para mantener su respuesta e infligir “golpes duros” hasta alcanzar sus objetivos.

En relación con las condiciones para un alto el fuego, el funcionario explicó que Teherán ha establecido cinco requisitos principales. Entre ellos, destacó el cese total de lo que Irán describe como agresiones y asesinatos, así como el establecimiento de garantías que impidan la reanudación del conflicto. Además, indicó que Irán exige el pago de indemnizaciones y reparaciones.

Por otra parte, el mismo funcionario afirmó que Irán reclama el fin integral de las hostilidades en todos los frentes en los que participen grupos aliados en la región. Igualmente, añadió que Teherán exige el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, que considera esencial para garantizar el cumplimiento de cualquier acuerdo.

En este contexto, el funcionario precisó que estas demandas se basan en posiciones previamente presentadas durante rondas anteriores de conversaciones en Ginebra, celebradas poco antes de que comenzara la última escalada el 28 de febrero.

Del mismo modo, el funcionario indicó que Irán ha trasladado a los intermediarios que no se llevarán a cabo negociaciones a menos que todas sus condiciones sean aceptadas. Reiteró, además, que cualquier alto el fuego está condicionado al cumplimiento total de dichas demandas.