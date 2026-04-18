El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington mantiene “muy buenas conversaciones” con Irán en un contexto marcado por la tensión regional tras meses de enfrentamientos indirectos y negociaciones intermitentes.

Desde el Despacho Oval, Trump defendió la estrategia de su administración hacia Teherán y reivindicó un enfoque más duro que el de sus predecesores. “Tenemos conversaciones muy buenas en marcha. Está funcionando muy bien. Se pusieron un poco ingeniosos, como han estado haciendo durante 47 años. Nadie se había enfrentado a ellos. Nosotros lo hicimos”, afirmó el sábado, proyectando una mezcla de presión y apertura diplomática.

El mandatario fue más allá al describir la situación interna iraní como debilitada bajo esa presión. “No tienen marina, no tienen fuerza aérea, no tienen líderes. No tienen nada. En realidad… es un cambio de régimen. Se puede llamar cambio de régimen forzado, pero estamos hablando con ellos”, añadió, en una declaración que combina la narrativa de confrontación con la continuidad del diálogo.

A pesar de ese tono, Trump insistió en que las conversaciones siguen en curso y que Washington mantiene una línea firme. “Estamos hablando con ellos… estamos adoptando una postura firme”, dijo, al tiempo que adelantó que “tendremos información al final del día” sobre el avance de los contactos.

El presidente también lanzó una advertencia directa en torno al estrecho de Ormuz, después de que Teherán volviera a declarar cerrado este paso clave para el comercio energético mundial. “Querían volver a cerrar el estrecho —como han estado haciendo durante años— y no pueden chantajearnos”, señaló.

Irán enfría expectativas y condiciona nuevas conversaciones

Sin embargo, mientras Washington proyecta optimismo sobre el diálogo, desde Teherán el tono es más cauteloso. El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saed Jatibzadeh, advirtió que aún no hay fecha para una nueva ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos, mediadas por Pakistán, tras el fracaso del primer ciclo.

Según explicó, ambas partes están centradas en definir primero un marco de entendimiento que permita avanzar sin repetir errores previos. "Hasta que no lleguemos a un acuerdo sobre el marco, no podemos fijar una fecha. (...) Esperamos que, tan pronto como podamos ultimar ese marco, podamos pasar a la siguiente fase", declaró ante la prensa al margen de un foro diplomático en Antalya, en Türkiye.

El vicecanciller insistió en evitar negociaciones sin garantías de éxito. "No queremos entrar en ninguna negociación o reunión que esté abocada al fracaso y que pueda servir de pretexto para otra ronda de escalada", afirmó. "Puedo asegurarles que Irán está muy comprometido con la diplomacia".