El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington mantiene “muy buenas conversaciones” con Irán en un contexto marcado por la tensión regional tras meses de enfrentamientos indirectos y negociaciones intermitentes.
Desde el Despacho Oval, Trump defendió la estrategia de su administración hacia Teherán y reivindicó un enfoque más duro que el de sus predecesores. “Tenemos conversaciones muy buenas en marcha. Está funcionando muy bien. Se pusieron un poco ingeniosos, como han estado haciendo durante 47 años. Nadie se había enfrentado a ellos. Nosotros lo hicimos”, afirmó el sábado, proyectando una mezcla de presión y apertura diplomática.
El mandatario fue más allá al describir la situación interna iraní como debilitada bajo esa presión. “No tienen marina, no tienen fuerza aérea, no tienen líderes. No tienen nada. En realidad… es un cambio de régimen. Se puede llamar cambio de régimen forzado, pero estamos hablando con ellos”, añadió, en una declaración que combina la narrativa de confrontación con la continuidad del diálogo.
A pesar de ese tono, Trump insistió en que las conversaciones siguen en curso y que Washington mantiene una línea firme. “Estamos hablando con ellos… estamos adoptando una postura firme”, dijo, al tiempo que adelantó que “tendremos información al final del día” sobre el avance de los contactos.
El presidente también lanzó una advertencia directa en torno al estrecho de Ormuz, después de que Teherán volviera a declarar cerrado este paso clave para el comercio energético mundial. “Querían volver a cerrar el estrecho —como han estado haciendo durante años— y no pueden chantajearnos”, señaló.
Irán enfría expectativas y condiciona nuevas conversaciones
Sin embargo, mientras Washington proyecta optimismo sobre el diálogo, desde Teherán el tono es más cauteloso. El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saed Jatibzadeh, advirtió que aún no hay fecha para una nueva ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos, mediadas por Pakistán, tras el fracaso del primer ciclo.
Según explicó, ambas partes están centradas en definir primero un marco de entendimiento que permita avanzar sin repetir errores previos. "Hasta que no lleguemos a un acuerdo sobre el marco, no podemos fijar una fecha. (...) Esperamos que, tan pronto como podamos ultimar ese marco, podamos pasar a la siguiente fase", declaró ante la prensa al margen de un foro diplomático en Antalya, en Türkiye.
El vicecanciller insistió en evitar negociaciones sin garantías de éxito. "No queremos entrar en ninguna negociación o reunión que esté abocada al fracaso y que pueda servir de pretexto para otra ronda de escalada", afirmó. "Puedo asegurarles que Irán está muy comprometido con la diplomacia".
Jatibzadeh también restó credibilidad a las amenazas estadounidenses de una nueva acción militar, describiendo los mensajes de Washington como erráticos. "La parte estadounidense tuitea mucho, habla mucho. A veces es confuso, a veces, ya saben, contradictorio", dijo, en referencia a Trump y a sus frecuentes publicaciones en redes sociales.
Al mismo tiempo, subrayó la firmeza de la posición iraní. "Defenderemos heroica y patrióticamente (nuestro país)... como la civilización más antigua de la Tierra", afirmó, marcando una línea roja frente a cualquier presión externa.
El viceministro rechazó además las acusaciones de que Irán amenaza la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, pese al reciente cierre del paso por parte de sus fuerzas armadas. "Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz", sostuvo.
En ese sentido, aseguró que Teherán había garantizado el tránsito de buques mercantes durante el alto el fuego entre Israel y Líbano, siempre bajo coordinación con las autoridades marítimas iraníes, aunque acusó a Washington de intentar “sabotear” esos esfuerzos. "Si se incumplen los términos del alto el fuego y los estadounidenses no respetan sus compromisos, habrá consecuencias para ellos", advirtió.
Este cruce de mensajes se produce tras una escalada que comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, seguidos de represalias iraníes con drones y misiles dirigidos contra Israel y países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses.
Desde el 8 de abril, el conflicto permanece en pausa gracias a un alto el fuego de dos semanas mediado por Pakistán. En ese marco, delegaciones de Washington y Teherán se reunieron el pasado fin de semana en territorio paquistaní, mientras continúan los esfuerzos para organizar una nueva ronda de conversaciones en Islamabad.