El Gobierno de Estados Unidos, sin ceder en su presión militar y política sobre Venezuela, dio este miércoles un nuevo paso en su ofensiva: incautó un buque petrolero en las costas del país latinoamericano escalando las tensiones a un punto álgido. Tras el anuncio del decomiso, hecho por el propio presidente Donald Trump, Caracas rechazó con fuerza la medida catalogándola de un “robo descarado” y un “acto de piratería”. También sostuvo que acudirá a instancias internacionales para denunciar “este grave crimen”.

Desde la Casa Blanca, Trump informó a los medios: "Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, el más grande jamás decomisado. También sostuvo que el barco fue incautado “por una muy buena razón”, y añadió que “están pasando otras cosas, ya lo verán más adelante”, aunque sin dar mayores detalles al respecto. Ante la pregunta de qué pasaría con el petróleo a bordo de la embarcación, Trump respondió: “Nos lo quedaremos, supongo”.

Poco después, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, reveló más detalles sobre el decomiso, en una publicación de la red social X. Según escribió, el buque petrolero era utilizado para transportar crudo “desde Venezuela e Irán” pese a las sanciones internacionales. “Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

El mensaje de Bondi estuvo acompañado de un video en el que se observa a militares descendiendo de helicópteros y abordando la embarcación en alta mar. Además, la funcionaria detalló que la incautación se realizó en conjunto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, y contó con el apoyo del Departamento de Guerra.

La prensa estadounidense también sumó detalles clave. Según el diario The New York Times , el petrolero—de nombre Skipper y que supuestamente navegaba con falsa bandera—fue incautado por orden de un juez debido a presuntos vínculos previos con el transporte de petróleo de Irán, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión llevaba crudo venezolano.

Esta acción marca el más reciente intento del Gobierno de Trump por aumentar la presión sobre Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, a quien acusa sin pruebas de vínculos con el narcotráfico. Maduro, por su parte, ha insistido en que el verdadero objetivo del despliegue militar que Washington mantiene desde hace casi cuatro meses en el Caribe –bajo lo que ha enmarcado como lucha contra el narcotráfico– es forzarlo a abandonar el cargo y hacerse con las reservas petroleras del país latinomericano.

“Siempre se trató de nuestras riquezas naturales”

La respuesta de Caracas a la medida sobre el petrolero llegó rápidamente. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la incautación “constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional”. De hecho, señaló que el propio Trump “confesó el asalto” a la embarcación en el mar Caribe.

Haciendo eco de lo que Maduro ha denunciado en varias ocasiones, la declaración recordó que en su campaña presidencial de 2024, el ahora mandatario estadounidense “afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación, dejando claro que la agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”.

El ministerio también apuntó a que la incautación del petrolero deja “finalmente al descubierto las verdaderas razones” de la presión sobre Venezuela. “No es la migración. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo”.