“Habrá paz o habrá una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días”: con esa advertencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono de sus amenazas a Teherán apenas horas después de bombardear instalaciones nucleares iraníes . Aunque reportes desde Washington aseguran que no hay intención de mantener los ataques, el propio mandatario insiste en que responderá con más fuerza si Teherán toma represalias. Irán, por su parte, denuncia que Washington ha roto la vía diplomática y promete responder.

"Nuestro objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear que representa”, sostuvo Trump en un discurso transmitido a todo el país desde la Casa Blanca. Los ataques, que el mandatario calificó de “éxito militar espectacular, apuntaron contra instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán. “Todos han escuchado estos nombres durante años, mientras construían esta empresa terriblemente destructiva”, completó Trump.

Y fue más allá. También advirtió a Teherán contra cualquier represalia, afirmando que EE.UU. “apuntará a otros objetivos” en respuesta. Enfatizó además que “esto no puede continuar. Habrá paz o habrá una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días”.

En esa línea instó a Teherán a llegar a un acuerdo de paz, advirtiendo que “si la paz no llega rápidamente, iremos a por esos otros objetivos con precisión, rapidez y habilidad”, concluyendo que “los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles”.

Horas después, ese mismo domingo, planteó la cuestión de un cambio de régimen en Irán. "No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede HACER QUE IRÁN VUELVA A SER GRANDE, ¿por qué no habría un cambio de régimen?", escribió Trump en sus redes sociales.

Esta publicación se produjo después de que funcionarios de su administración, incluido el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, enfatizaran que no estaban trabajando para derrocar al gobierno iraní. "Esta misión no fue ni ha sido un cambio de régimen", declaró Hegseth a la prensa en el Pentágono, calificándola de "operación de precisión para neutralizar las amenazas” que, según Washington, representa el programa nuclear con fines pacíficos de Irán.

El evidente incremento de tono en las declaraciones de Trump se da también posterior a un informe publicado por Axios, que reportó que un funcionario estadounidense dijo que el presidente no tiene intención de continuar los ataques militares contra Irán. Y que estaría buscando en su lugar un acuerdo de paz.

El funcionario declaró que “el presidente no quiere continuar con los bombardeos. Está preparado para responder si Irán toma represalias, pero le dijo a Netanyahu que quiere la paz”, declaró el funcionario.

Relacionado TRT Global - EE.UU. ataca instalaciones nucleares en Irán, y Teherán denuncia violación del derecho internacional

Irán reafirma su derecho a la autodefensa y amenaza con represalias





Por su parte, Irán ha condenado firmemente los ataques y ha amenazado con “graves consecuencias”. “Este acto hostil... ampliará el alcance de los objetivos legítimos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y allanará el camino para la expansión de la guerra en la región”, declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Ebrahim Zolfaghari, en la televisión estatal. Además, añadió que se impondrán a EE.UU. “consecuencias graves e impredecibles mediante operaciones (militares) poderosas y precisas”.

Asimismo, el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Políticos, Majid Takht Ravanchi, afirmó que Irán seguirá enriqueciendo uranio a pesar de los ataques, bajo el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), de acuerdo con la agencia de noticias Tasnim. De manera reiterada, Teherán ha aclarado que desarrolla el enriquecimiento de uranio bajo fines civiles.

“Nadie puede decirnos lo que debemos o no debemos hacer mientras actuemos dentro del marco de nuestras obligaciones bajo el tratado”, declaró Ravanchi en una entrevista con la televisión nacional de Alemania, Das Erste.

“EE.UU. no respeta el derecho internacional”





Al tiempo, en Estambul, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que Teherán estudiaría todas las respuestas posibles. No habrá vuelta a la diplomacia hasta que haya tomado represalias, dijo. "Estados Unidos ha demostrado que no respeta el derecho internacional. Sólo entienden el lenguaje de la amenaza y la fuerza", señaló.

También declaró que Washington ha “cruzado todas las líneas rojas” con sus recientes ataques a instalaciones nucleares. Y calificó la agresión como una “violación escandalosa, grave y sin precedentes” de los principios de la Carta de la ONU y del derecho internacional, y advirtió que, tras estos hechos, la vía diplomática podría estar agotada.

El ministro iraní enfatizó que los llamados a volver a la diplomacia son “irrelevantes”, ya que las conversaciones estaban en curso cuando ocurrieron los ataques de EE.UU.

“Estábamos en medio de negociaciones con EE.UU. cuando los israelíes lo arruinaron. Y nuevamente, estábamos en medio de conversaciones, incluso con los europeos, hace apenas dos días en Ginebra. Esta vez, los estadounidenses decidieron arruinarlo”, señaló.

El ministro también cuestionó la utilidad del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), pese al pleno cumplimiento de Irán: “¿Por qué los países que buscan energía nuclear pacífica deberían confiar en el tratado?”, preguntó.

Consultado sobre si Teherán responderá atacando bases estadounidenses o cerrando el estrecho de Ormuz, Araghchi respondió: “Tenemos varias opciones disponibles, y eso es todo”.

En este sentido, Ali Shamjani, asesor del líder supremo iraní, Alí Jamenei, dijo en X que la iniciativa estaba "ahora del lado que juega inteligentemente, el que evita los golpes ciegos. Las sorpresas continuarán".