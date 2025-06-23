“Habrá paz o habrá una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días”: con esa advertencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono de sus amenazas a Teherán apenas horas después de bombardear instalaciones nucleares iraníes. Aunque reportes desde Washington aseguran que no hay intención de mantener los ataques, el propio mandatario insiste en que responderá con más fuerza si Teherán toma represalias. Irán, por su parte, denuncia que Washington ha roto la vía diplomática y promete responder.
"Nuestro objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear que representa”, sostuvo Trump en un discurso transmitido a todo el país desde la Casa Blanca. Los ataques, que el mandatario calificó de “éxito militar espectacular, apuntaron contra instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán. “Todos han escuchado estos nombres durante años, mientras construían esta empresa terriblemente destructiva”, completó Trump.
Y fue más allá. También advirtió a Teherán contra cualquier represalia, afirmando que EE.UU. “apuntará a otros objetivos” en respuesta. Enfatizó además que “esto no puede continuar. Habrá paz o habrá una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días”.
En esa línea instó a Teherán a llegar a un acuerdo de paz, advirtiendo que “si la paz no llega rápidamente, iremos a por esos otros objetivos con precisión, rapidez y habilidad”, concluyendo que “los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles”.
Horas después, ese mismo domingo, planteó la cuestión de un cambio de régimen en Irán. "No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede HACER QUE IRÁN VUELVA A SER GRANDE, ¿por qué no habría un cambio de régimen?", escribió Trump en sus redes sociales.
Esta publicación se produjo después de que funcionarios de su administración, incluido el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, enfatizaran que no estaban trabajando para derrocar al gobierno iraní. "Esta misión no fue ni ha sido un cambio de régimen", declaró Hegseth a la prensa en el Pentágono, calificándola de "operación de precisión para neutralizar las amenazas” que, según Washington, representa el programa nuclear con fines pacíficos de Irán.
El evidente incremento de tono en las declaraciones de Trump se da también posterior a un informe publicado por Axios, que reportó que un funcionario estadounidense dijo que el presidente no tiene intención de continuar los ataques militares contra Irán. Y que estaría buscando en su lugar un acuerdo de paz.
El funcionario declaró que “el presidente no quiere continuar con los bombardeos. Está preparado para responder si Irán toma represalias, pero le dijo a Netanyahu que quiere la paz”, declaró el funcionario.
Irán reafirma su derecho a la autodefensa y amenaza con represalias
Por su parte, Irán ha condenado firmemente los ataques y ha amenazado con “graves consecuencias”. “Este acto hostil... ampliará el alcance de los objetivos legítimos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y allanará el camino para la expansión de la guerra en la región”, declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Ebrahim Zolfaghari, en la televisión estatal. Además, añadió que se impondrán a EE.UU. “consecuencias graves e impredecibles mediante operaciones (militares) poderosas y precisas”.
Asimismo, el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Políticos, Majid Takht Ravanchi, afirmó que Irán seguirá enriqueciendo uranio a pesar de los ataques, bajo el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), de acuerdo con la agencia de noticias Tasnim. De manera reiterada, Teherán ha aclarado que desarrolla el enriquecimiento de uranio bajo fines civiles.
“Nadie puede decirnos lo que debemos o no debemos hacer mientras actuemos dentro del marco de nuestras obligaciones bajo el tratado”, declaró Ravanchi en una entrevista con la televisión nacional de Alemania, Das Erste.
“EE.UU. no respeta el derecho internacional”
Al tiempo, en Estambul, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que Teherán estudiaría todas las respuestas posibles. No habrá vuelta a la diplomacia hasta que haya tomado represalias, dijo. "Estados Unidos ha demostrado que no respeta el derecho internacional. Sólo entienden el lenguaje de la amenaza y la fuerza", señaló.
También declaró que Washington ha “cruzado todas las líneas rojas” con sus recientes ataques a instalaciones nucleares. Y calificó la agresión como una “violación escandalosa, grave y sin precedentes” de los principios de la Carta de la ONU y del derecho internacional, y advirtió que, tras estos hechos, la vía diplomática podría estar agotada.
El ministro iraní enfatizó que los llamados a volver a la diplomacia son “irrelevantes”, ya que las conversaciones estaban en curso cuando ocurrieron los ataques de EE.UU.
“Estábamos en medio de negociaciones con EE.UU. cuando los israelíes lo arruinaron. Y nuevamente, estábamos en medio de conversaciones, incluso con los europeos, hace apenas dos días en Ginebra. Esta vez, los estadounidenses decidieron arruinarlo”, señaló.
El ministro también cuestionó la utilidad del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), pese al pleno cumplimiento de Irán: “¿Por qué los países que buscan energía nuclear pacífica deberían confiar en el tratado?”, preguntó.
Consultado sobre si Teherán responderá atacando bases estadounidenses o cerrando el estrecho de Ormuz, Araghchi respondió: “Tenemos varias opciones disponibles, y eso es todo”.
En este sentido, Ali Shamjani, asesor del líder supremo iraní, Alí Jamenei, dijo en X que la iniciativa estaba "ahora del lado que juega inteligentemente, el que evita los golpes ciegos. Las sorpresas continuarán".
¿Avisó Estados Unidos a Irán antes del ataque?
En medio, un reporte de una fuente política iraní de alto nivel señaló que Estados Unidos había informado discretamente a Irán antes de lanzar el ataque contra los tres sitios nucleares clave, señalando que no busca una guerra a gran escala, sino que su objetivo era el programa nuclear de Irán.
Bajo condición de anonimato, la fuente confirmó a Amwaj.media que Washington comunicó que no tenía intención de una confrontación total el 21 de junio, y que sus objetivos se limitaban a las instalaciones nucleares de Fordow, Isfahán y Natanz.
Funcionarios iraníes evacuaron rápidamente los sitios, asegurando “la mayor parte” del stock de uranio enriquecido del país en lugares no revelados, según la fuente.
Ni las autoridades de EE.UU. ni las de Irán han comentado públicamente el informe.
En este sentido, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que Washington no estaba en guerra con Irán, sino con su programa nuclear.
En contraste, un alto funcionario estadounidense dijo que el presidente Trump autorizó el ataque contra Irán apenas horas antes de los bombardeos, con la intención de “pillarlos desprevenidos”. “El objetivo era crear una situación en la que nadie lo esperara”, según declaró un alto funcionario estadounidense al medio The Wall Street Journal.
Cabe destacar que las autoridades iraníes declararon que habían desalojado los sitios nucleares previamente al ataque estadounidense.
“La acción militar contra Irán no resolverá preocupaciones sobre sus sitios nucleares”: organismo de control
Por su parte, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) condenó este domingo el ataque de Estados Unidos contra los sitios nucleares iraníes, calificándolo de “ilegal”.
“Al unirse al ataque de Israel contra Irán, Estados Unidos también está violando el derecho internacional”, señaló el comunicado citando a la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke.
“La acción militar contra Irán no es la manera de abordar las preocupaciones sobre su programa nuclear”, dijo Parke. “Dado que las agencias de inteligencia estadounidenses evalúan que Irán no está desarrollando armas nucleares, este es un acto sin sentido e imprudente que podría socavar los esfuerzos internacionales para evitar una mayor proliferación de armas nucleares”, añadió.
Parke lamentó que EE.UU. no se mantuviera comprometido con los esfuerzos diplomáticos antes de que Israel hiciera uso de la fuerza de manera ilegal. “Esto no hace que la región ni el mundo sean más seguros. Los hace más peligrosos”, advirtió, e instó a Washington a volver a la vía diplomática.
Tras los ataques de EE.UU., Irán pidió al Consejo de Seguridad de la ONU convocar una reunión de emergencia para condenar la agresión estadounidense y responsabilizar a quienes violan el derecho internacional.
Las hostilidades comenzaron el 13 de junio, cuando Israel lanzó ataques aéreos contra varios sitios en Irán, incluidos objetivos militares y nucleares, lo que provocó una respuesta con misiles por parte de Teherán.
Las autoridades israelíes informaron que al menos 25 personas han muerto y cientos han resultado heridas desde entonces debido a los ataques iraníes con misiles.
Mientras tanto, en Irán, el Ministerio de Salud reportó 430 muertos y más de 3.500 heridos como consecuencia de la ofensiva israelí. No obstante, el grupo Human Rights Activists indicó este lunes que la cifra asciende a los 950 muertos, de los cuales se identificaron 380 civiles y 253 miembros de las fuerzas de seguridad.