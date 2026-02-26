Apenas horas antes de que comenzaran las conversaciones clave entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, Washington intensificó su estrategia de presión: anunció este miércoles una nueva ronda de sanciones contra más de 30 personas, empresas y buques vinculadas a Teherán. Desde el Departamento del Tesoro aseguraron que seguirán “ejerciendo la máxima presión”, en un gesto que busca reforzar su postura justo antes de las negociaciones diplomáticas, que buscarán desde este jueves aliviar la tensión.

Las sanciones, impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, van dirigidas a quienes, según Washington, respaldan el programa de misiles balísticos de Teherán, facilitan la producción de drones o participan en la venta ilícita de petróleo.

Entre los sancionados figuran varios buques señalados por integrar una supuesta red de petroleros antiguos que, según EE.UU., evaden sanciones. También aparecen empresas dedicadas a la fabricación de drones acusadas de suministrar aeronaves no tripuladas a Irán.

“El Tesoro seguirá ejerciendo la máxima presión sobre Irán, para actuar sobre sus capacidades armamentísticas”, afirmó en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusando a Teherán de priorizar estas capacidades “sobre el pueblo iraní”. Y aseguró que Irán “explota los sistemas financieros para vender petróleo ilícito, blanquear los ingresos, adquirir componentes para sus programas de armas nucleares y convencionales”.

En la práctica, las sanciones bloquean cualquier activo o propiedad que las personas y entidades designadas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de EE.UU. realizar transacciones con ellas. No obstante, muchas de las entidades afectadas no mantienen activos en el sistema financiero estadounidense, lo que limita el impacto directo de las medidas.

Estos anuncios se producen después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenara el mayor despliegue de buques de guerra y aeronaves estadounidenses en la región en décadas, y reiterara su disposición a recurrir a la acción militar si Irán no limita su programa nuclear. Teherán, por su parte, ha declarado en numerosas ocasiones que su programa es pacífico, y que no tiene intención de desarrollar un arma nuclear.

Inician negociaciones en Ginebra

Casi en paralelo al anuncio de las sanciones, en Ginebra los equipos negociadores comenzaban a concentrarse para las conversaciones. Una delegación iraní, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, llegó a la ciudad suiza el miércoles para participar en los contactos previstos con Washington.

Antes del encuentro con la parte estadounidense, la delegación se reunió con el ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, con el fin de exponer la posición de Teherán respecto al levantamiento de sanciones y al futuro de su programa nuclear, según informaron medios estatales iraníes.

La agencia de noticias iraní IRNA informó que Irán había presentado una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear a través del intermediario omaní. “La delegación de la República Islámica de Irán presentó propuestas a la parte estadounidense que eliminarían todos los pretextos de Estados Unidos con respecto al programa nuclear pacífico de Irán”, informó.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, adoptó un tono optimista de cara a las negociaciones en declaraciones este miércoles. “Tenemos una perspectiva favorable para las negociaciones”, afirmó, al tiempo que señaló que el país actúa bajo la orientación del líder supremo para superar la actual situación de “ni guerra ni paz”.

Además, recordó que su país no busca tener armas nucleares, de lo que Estados Unidos le acusa. "Nuestro líder supremo [Ali Jamenei] ya ha declarado que no tendremos armas nucleares en absoluto", afirmó Pezeshkian en un discurso. "Incluso si quisiera avanzar en esa dirección, no podría, desde un punto de vista doctrinal, no me estaría permitido", aseguró.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní Esmail Baqai, indicó: "El tema de las negociaciones (...) se centra en la cuestión nuclear". Añadió que su país presionará para que levanten las sanciones a las que se ve sometido y reiterará su derecho "al uso pacífico de la energía nuclear".