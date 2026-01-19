Rumen Radev, presidente de Bulgaria, anunció que presentará su dimisión este martes, lo que abre el camino a elecciones anticipadas en los próximos meses y profundiza la crisis política que atraviesa este país miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

El país balcánico, que introdujo el euro el 1 de enero, quedó sumido en una nueva etapa de inestabilidad política tras una serie de protestas masivas contra la corrupción que forzaron la salida de un Gobierno liderado por conservadores a mediados de diciembre.

Radev, un crítico abierto del Ejecutivo y que respaldó las protestas, anunció la semana pasada la convocatoria de unos comicios anticipados —los octavos en cinco años— después de que los partidos no lograran formar un nuevo Gobierno.

“Hoy me dirijo por última vez a ustedes como presidente de Bulgaria”, declaró Radev en un discurso televisado, en el que añadió que presentará su renuncia el martes. El mandatario, de 62 años, afirmó que quiere asumir la “batalla por el futuro” del país “junto a todos ustedes: los dignos, los inspirados y los inquebrantables”.

Radev señaló que un “modelo de gobernanza pernicioso” es responsable de la pobreza, las protestas y la desconfianza en las instituciones del país. En este contexto, se ha intensificado la especulación sobre su posible participación en las elecciones, después de que asegurara que quiere “unir a todos” en la lucha contra la corrupción.

Su dimisión marca la primera vez que un jefe de Estado búlgaro renuncia al cargo desde el fin del comunismo. Su vicepresidenta, Iliana Iotova, de 61 años, experiodista y exdiputada del Partido Socialista, asumirá previsiblemente la presidencia de forma interina.

Las elecciones están previstas para finales de marzo o abril, aunque aún no se ha fijado una fecha. Corresponde al presidente designar a un primer ministro interino de entre una lista de altos funcionarios del Estado y convocar oficialmente los comicios. El mandato de Radev debía expirar a comienzos del próximo año, con elecciones presidenciales programadas antes de esa fecha.

Expiloto de combate