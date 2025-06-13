El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha invocado una provocadora referencia bíblica para señalar posibles ataques aéreos contra sitios nucleares iraníes el 13 de junio, en un gesto que muchos interpretan como una advertencia a Teherán y un mensaje para su debilitada coalición de ultraderecha.
Pocas horas antes de los bombardeos, Netanyahu colocó una nota en el Muro de los Lamentos, en Jerusalén Oriental ocupada, el jueves, citando un versículo de la Torá que inspiró el nombre de la ofensiva militar israelí: “Operación León que se Alza”. La nota fue revelada públicamente el viernes por la mañana.
El versículo, tomado de Números 23:24, dice:
“He aquí, un pueblo que se levanta como leona, y se yergue como león; no se echará hasta que devore a la presa y beba la sangre de los muertos.”
Este pasaje proviene de una profecía de Balaam, un vidente no israelita que, en lugar de maldecir a los israelitas como se le había solicitado, predijo su fuerza violenta y dominio. La metáfora retrata a Israel como un león que no descansará hasta destruir a sus enemigos.
Críticos argumentan que el uso de este simbolismo religioso por parte de Netanyahu no responde tanto a una estrategia de disuasión, sino a una maniobra de teatro político. En medio de las tensiones dentro de su coalición de ultraderecha, el gesto se interpreta como un intento de consolidar el respaldo nacionalista-religioso y reafirmar su liderazgo con tintes mesiánicos.