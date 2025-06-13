“He aquí, un pueblo que se levanta como leona, y se yergue como león; no se echará hasta que devore a la presa y beba la sangre de los muertos.”

Este pasaje proviene de una profecía de Balaam, un vidente no israelita que, en lugar de maldecir a los israelitas como se le había solicitado, predijo su fuerza violenta y dominio. La metáfora retrata a Israel como un león que no descansará hasta destruir a sus enemigos.

Críticos argumentan que el uso de este simbolismo religioso por parte de Netanyahu no responde tanto a una estrategia de disuasión, sino a una maniobra de teatro político. En medio de las tensiones dentro de su coalición de ultraderecha, el gesto se interpreta como un intento de consolidar el respaldo nacionalista-religioso y reafirmar su liderazgo con tintes mesiánicos.