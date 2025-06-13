POLÍTICA
2 min de lectura
Netanyahu usa un versículo de la Torá para justificar sus planes de ataque contra Irán
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha invocado una provocadora referencia bíblica para señalar posibles ataques aéreos contra sitios nucleares iraníes el 13 de junio
Netanyahu usa un versículo de la Torá para justificar sus planes de ataque contra Irán
esp_image_tora / TRT Español
13 de junio de 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha invocado una provocadora referencia bíblica para señalar posibles ataques aéreos contra sitios nucleares iraníes el 13 de junio, en un gesto que muchos interpretan como una advertencia a Teherán y un mensaje para su debilitada coalición de ultraderecha.

Pocas horas antes de los bombardeos, Netanyahu colocó una nota en el Muro de los Lamentos, en Jerusalén Oriental ocupada, el jueves, citando un versículo de la Torá que inspiró el nombre de la ofensiva militar israelí: “Operación León que se Alza”. La nota fue revelada públicamente el viernes por la mañana.

El versículo, tomado de Números 23:24, dice:

RECOMENDADOS

“He aquí, un pueblo que se levanta como leona, y se yergue como león; no se echará hasta que devore a la presa y beba la sangre de los muertos.”

Este pasaje proviene de una profecía de Balaam, un vidente no israelita que, en lugar de maldecir a los israelitas como se le había solicitado, predijo su fuerza violenta y dominio. La metáfora retrata a Israel como un león que no descansará hasta destruir a sus enemigos.

Críticos argumentan que el uso de este simbolismo religioso por parte de Netanyahu no responde tanto a una estrategia de disuasión, sino a una maniobra de teatro político. En medio de las tensiones dentro de su coalición de ultraderecha, el gesto se interpreta como un intento de consolidar el respaldo nacionalista-religioso y reafirmar su liderazgo con tintes mesiánicos.

Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato