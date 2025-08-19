Gaza enfrenta una catástrofe humanitaria de dimensiones históricas. El bloqueo impuesto por Israel mantiene a la población sumida en el hambre y ha colapsado los servicios básicos. Las bombas, que caen sin cesar en todo el enclave, han asesinado a más de 60.000 palestinos, y también han acabado con la vida de 183 trabajadores humanitarios, según advirtió la ONU, en violación del derecho internacional.

Este martes, Naciones Unidas publicó un informe desolador respecto a quienes, desde el primer día de la ofensiva, han intentado ayudar a los palestinos: casi la mitad de los trabajadores humanitarios asesinados en todo el mundo durante 2024 murieron en Gaza.

En este contexto, Tom Fletcher, jefe de ayuda de la ONU, denunció la gravedad de estas agresiones, que se cobraron 183 vidas: “Un solo ataque contra un colega humanitario es un ataque contra todos nosotros y contra las comunidades a las que servimos”.

Además, el informe subrayó que las agresiones contra el personal humanitario violan el derecho internacional y socavan la ayuda vital para millones de personas en zonas de guerra y desastre. “La violencia contra los trabajadores humanitarios no es inevitable. Debe cesar”, añadió Fletcher.

Hambruna y colapso de los servicios básicos

Desde el 2 de marzo de 2025, las autoridades ocupantes cerraron todos los cruces con Gaza, bloqueando la entrada de la mayor parte de la ayuda alimentaria y médica, lo que ha acelerado la propagación de la hambruna en todo el territorio.

Fuentes médicas en Gaza reportaron la muerte de tres palestinos en las últimas 24 horas debido al hambre y la desnutrición, elevando el total de fallecidos por hambre a 263, incluidos 212 niños.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que las tasas de desnutrición en el enclave han alcanzado niveles alarmantes, señalando que casi uno de cada cinco niños menores de cinco años en la Ciudad de Gaza sufre desnutrición aguda. Además, expertos alertan que si se mantienen las restricciones actuales, estas cifras podrían aumentar de manera dramática en las próximas semanas, poniendo en riesgo a miles de personas más, sobre todo niños y ancianos.

En efecto, la ONU alertó que las cocinas comunitarias apenas logran producir un tercio de las raciones que servían hace cuatro meses: de más de un millón diarias en abril, hoy solo alcanzan 380.000. Stéphane Dujarric, portavoz de la organización, calificó la situación de “más que catastrófica”, subrayando especialmente las muertes por desnutrición, incluidas las de niños.

En la misma línea, el Programa Mundial de Alimentos reconoció que, pese a los esfuerzos de sus equipos, los suministros siguen “muy por debajo de los niveles necesarios”, dejando a la población aún más vulnerable frente a la hambruna y al colapso de los servicios básicos, con riesgo de que la crisis empeore si el bloqueo persiste.

Negación de visados sanitarios

Además, los ataques israelíes han devastado el sector de la salud de Gaza. La destrucción de hospitales y la escasez de medicamentos han convertido enfermedades y heridas tratables en muertes inevitables.