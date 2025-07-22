Yahya Al-Najjar tenía apenas tres meses cuando murió de desnutrición en un hospital de Gaza, tras pasar cuatro días alimentándose solo con té, el único recurso que su familia podía ofrecerle. Su historia es una más entre los numerosos casos de hambruna extrema que, según denuncian organizaciones humanitarias, forman parte de una política deliberada de asedio por parte de Israel. Mientras el bloqueo impide la entrada de alimentos y medicinas, los ataques aéreos y las órdenes de desplazamiento obligan a los palestinos a vivir un calvario cotidiano en un territorio cada vez más reducido.
El caso de Yahya fue especialmente desesperante. En un intento por mantenerlo con vida, sus padres se vieron forzados a alimentarlo con anís —un té de hierbas común en la región— después de buscar sin éxito leche de fórmula y suplementos, según contaron a la agencia de noticias Anadolu.
Entre lágrimas, la madre de Yahya describió los últimos días de vida de su bebé. “Se chupaba la mano todo el tiempo”, relató, describiendo su hambre evidente.
Su cuerpo, visiblemente desnutrido, pronto mostró señales de malnutrición severa, incluyendo distensión abdominal y costillas marcadas, lo que llevó a su ingreso en cuidados intensivos. Contó que los médicos lo diagnosticaron con desnutrición luego de llevarlo al hospital con síntomas como diarrea y estómago hinchado. Su nivel de azúcar en sangre bajó poco después y su condición empeoró rápidamente.
Los médicos advirtieron a la familia que Yahya necesitaba urgentemente leche de fórmula para sobrevivir. Pero, con todos los pasos fronterizos cerrados a la entrada de productos humanitarios y comerciales desde el 2 de marzo, la fórmula desapareció de los estantes en Gaza. La madre explicó que Yahya ya había sido hospitalizado anteriormente y tratado con fórmula proporcionada por el hospital, lo que permitió una breve recuperación.
Tras agotarse ese suministro en el hospital, su estado volvió a deteriorarse.
Y murió de desnutrición.
“¿Qué hizo este niño para merecer morir solo porque no pudo recibir fórmula?”. Aclaró que Yahya no padecía ninguna condición médica más allá de la desnutrición. Ella misma, también desnutrida, no podía amamantar, y no existían alternativas.
Envuelto en una mortaja blanca, Yahya fue llevado por su padre, Fadi Al-Najjar, hasta su tumba —su pequeño cuerpo sin las ropas nuevas que suelen asociarse con los recién nacidos. Afligido, su padre no pudo hablar y lloró en silencio mientras enterraba a su hijo.
76 niños murieron a causa del hambre
El Ministerio de Salud de Gaza informó el domingo que el bloqueo israelí, que ha restringido la entrada de ayuda humanitaria desde octubre de 2023, ha provocado la muerte de 86 palestinos —76 de ellos niños— a causa del hambre y la desnutrición. Asimismo, señaló que 18 personas murieron de inanición en solo 24 horas, calificando la situación como una “masacre silenciosa” que se desarrolla bajo un asedio prolongado.
Por su parte, el monitor de derechos humanos Euro-Med Human Rights Monitor informó que otro bebé, de solo 35 días de nacido, murió poco antes que Yahya por las mismas condiciones. “Estos no serán los últimos niños que mueran a menos que esta política de hambre se detenga”, advirtió.
Aclaró que la hambruna afecta a todos los grupos etarios en Gaza, con “cientos de niños, mujeres y ancianos colapsando por el hambre severa”. “Es solo cuestión de tiempo antes de que veamos muertes masivas por inanición”, alertó.
Durante la última semana, activistas palestinos han documentado personas desmayándose en las calles por hambre. Además, según la Oficina de Medios de Gaza, alrededor de 650.000 niños están en riesgo de morir por hambre y desnutrición, y unas 60.000 mujeres embarazadas enfrentan riesgos graves debido a la falta de alimentos y atención médica básica.
"Una realidad horrorosa": UNICEF
En este sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió el lunes una dura advertencia sobre el agravamiento de la crisis alimentaria en Gaza, calificándola de “desastre provocado por el ser humano”.
“El hambre está generalizada en Gaza y la gente está muriendo”, publicó la agencia en X, describiendo un panorama sombrío de la vida diaria bajo el asedio israelí.
UNICEF señaló que “la desnutrición mortal entre los niños está alcanzando niveles catastróficos” y que “los alimentos son peligrosamente escasos y el agua potable está por debajo de los niveles de emergencia”.
“La ayuda humanitaria está severamente restringida y es peligrosa de alcanzar”, agregó la agencia de la ONU, en referencia a que la única forma de acceder a ella es en los puntos de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, ampliamente cuestionada, y cerca de donde se han producido gran cantidad de muertes por disparos de las fuerzas israelíes.
“El hambre es una realidad horrorosa para los niños y las familias en Gaza”, concluyó.
Casi 100.000 mujeres y niños sufren desnutrición aguda: PMA
Un alto funcionario del Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió el lunes que Gaza enfrenta un nivel de hambre “impactante”, con una cuarta parte de la población sufriendo condiciones similares a la hambruna.
En una conferencia de prensa virtual, Ross Smith, director de Preparación y Respuesta ante Emergencias del PMA, dijo que “un tercio de la población pasa varios días seguidos sin comer”.
Explicó que “casi 100.000 mujeres y niños están sufriendo desnutrición aguda severa y necesitan tratamiento lo antes posible”, y subrayó que “en este momento, los mercados no funcionan y prácticamente nada se mueve dentro de Gaza”.
“Estas condiciones mínimas de operación requieren más de 100 camiones al día para poder aliviar la desesperación existente”, dijo, y señaló que desde mediados de mayo solo ha entrado el 10% de los camiones necesarios.
Comentando sobre el aumento de muertes relacionadas con la inanición, Smith afirmó: “Recibimos informes de personas que están muriendo de hambre y ciertamente tenemos cifras de personas que sufren desnutrición aguda severa. Así que sin duda tenemos evidencia de la gravedad de la situación”.
87,7% Gaza bajo órdenes de desplazamiento o zonas militarizadas: ONU
La ONU informó este lunes que el 87,7% de Gaza se encuentra actualmente bajo órdenes de desplazamiento, dentro de zonas militarizadas por Israel o en áreas donde ambas se superponen.
Citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, declaró en una conferencia de prensa que esto “obliga a unos 2,1 millones de personas a concentrarse en zonas fragmentadas, donde prácticamente no hay servicios disponibles”.
Dujarric subrayó que más de 1,3 millones de personas en Gaza necesitan refugio y artículos básicos para el hogar. “El clima adverso, la humedad, el hacinamiento y el frecuente desarme y rearme de carpas y lonas reducen la vida útil de los refugios”, explicó. Resaltó la situación “desesperada” en el enclave, donde no han ingresado suministros de refugio en más de cuatro meses. “La crisis del combustible continúa”, agregó.
También expresó su preocupación por los “informes alarmantes de personas gravemente desnutridas que llegan a puntos médicos y hospitales en condiciones de salud extremadamente precarias”, en medio de los incesantes ataques israelíes.
“Ayer, el Ministerio de Salud de Gaza informó que más de una docena de personas, incluidos niños, habrían muerto de hambre en las últimas 24 horas”, dijo, describiendo la situación sobre el terreno como “casi imposible”.
En medio del hambre, siguen los ataques
Y si los palestinos no mueren de hambre, mueren asesinados a manos del ejército israelí. En una nueva ola de ataques aéreos, Tel Aviv mató al menos a 46 palestinos e hirió a otros en Jan Yunis, Deir Al-Balah, el centro de Gaza, Yabalia, en el norte, y la Ciudad de Gaza.
Ataques israelíes en la madrugada contra tiendas de campaña que albergaban a desplazados en el campamento de refugiados de Al-Shati, en la Ciudad de Gaza, dejaron al menos 14 muertos y 25 heridos, según el Hospital Al-Shifa.
Entre las víctimas había mujeres y niños, en lo que fuentes describieron como una nueva masacre, de acuerdo con la agencia de noticias palestina Wafa.
En Al-Hakr, en el sur de Deir Al-Balah, ataques aéreos israelíes mataron este martes por la mañana a dos palestinos y dejaron varios heridos, según informó la agencia palestina Wafa. En el norte de Gaza, las fuerzas israelíes demolieron múltiples viviendas civiles durante su invasión en curso.
Israel ha matado a más de 59.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, en Gaza desde octubre de 2023. La campaña militar ha devastado el enclave, colapsado el sistema de salud y provocado una escasez extrema de alimentos.
En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Israel también enfrenta una demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva sobre el enclave.