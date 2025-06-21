AMÉRICA LATINA
3 min de lectura
El Congreso aprueba reforma laboral en Colombia: qué implica la ley impulsada por Petro
Tras un largo camino marcado por rechazos legislativos e intentos de consulta popular, el Congreso aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esto es lo que hay que saber.
El Congreso aprueba reforma laboral en Colombia: qué implica la ley impulsada por Petro
Senadores participantes en un debate de un proyecto de ley de reforma laboral en la sede del Congreso. / Reuters
21 de junio de 2025

Colombia atraviesa un momento crucial tras la aprobación de la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, que llevaba meses en el centro de la discusión. Después de enfrentar rechazos y controversias que dividieron al país, y de llamados del gobierno a una consulta popular, la reforma finalmente salió adelante este viernes en el Congreso.

El Congreso acordó –126 votos afirmativos contra 2 negativos– adoptar el texto ratificado previamente por el Senado, donde se había aprobado con 59 votos a favor y 16 en contra.

Luego de superar cuatro debates y la conciliación entre ambas cámaras legislativas, el proyecto quedó listo para ser sancionado por Petro. La nueva ley entrará en vigor seis meses después de ser promulgada y publicada de manera oficial.

La reforma es una de las principales apuestas del gobierno de Petro, que la ha promovido durante los últimos dos años, con especial énfasis en los últimos cuatro meses. El mandatario calificó la aprobación como una "victoria" para "el pueblo trabajador de Colombia".

El nuevo marco legal incorpora más de 70 artículos que modifican las condiciones de contratación, los recargos nocturnos, el trabajo en plataformas digitales y los derechos de sectores históricamente precarizados.

RelacionadoTRT Global - Colombia nombra a su primer embajador en Palestina, en medio del genocidio israelí en Gaza

¿Qué pasa con la consulta popular?

Pero tanto el proyecto de reforma como el llamado a consulta popular enfrentaron múltiples obstáculos. En marzo, el Senado rechazó la reforma; entonces, el Ejecutivo propuso someterla a consulta popular, pero el 14 de mayo el Senado archivó esa propuesta.

Tras estos vaivenes, el presidente había firmado este 11 de junio un decreto que generó cierta polémica. A través de este, convocaba a una votación para validar la reforma. Sin embargo, la decisión provocó críticas y fue impugnada ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que consideraron el decreto inconstitucional.

De hecho, el pasado miércoles, el Consejo de Estado —máximo tribunal de lo contencioso administrativo del país— suspendió el decreto, argumentando que para convocar al pueblo a las urnas sobre una decisión de trascendencia nacional, se requiere un concepto favorable del Senado.

RECOMENDADOS

Tras la aprobación legislativa del viernes, Petro anunció en X que derogará el decreto emitido la semana pasada, al considerar que “ya no es necesaria”.

¿Qué implica la reforma para los trabajadores?

La reforma busca mejorar las condiciones laborales y ampliar derechos. Entre sus principales disposiciones, establece que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde, en lugar de las 9 de la noche, y amplía el número de horas pagadas como trabajo nocturno.

También garantiza que los trabajadores informales —como repartidores y domiciliarios de aplicaciones digitales— accedan a la seguridad social, y limita la renovación de contratos a término fijo.

RelacionadoTRT Global - Petro propone consulta popular para impulsar una nueva Gran Colombia con Venezuela, Ecuador y Panamá

La reforma también convierte el contrato de aprendizaje del Servicio Nacional de Aprendizaje en un vínculo laboral formal, fortalece los derechos sindicales y regula el trabajo en plataformas digitales.

Esta reforma hace parte de un paquete más amplio de transformaciones promovidas por Petro. De sus principales propuestas, solo las reformas tributaria, pensional y laboral han logrado avanzar, mientras que otras, como las de salud y educación, fueron rechazadas por el Congreso.

“El mayor legado del Gobierno de Petro para los trabajadores y trabajadoras de Colombia está en esta reforma”, asegura el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Así finalmente y tras un largo camino, la reforma quedó definida y la consulta popular, suspendida. Será ahora momento de ver cómo será aplicada y cómo se reflejará en la realidad de los trabajadores. 

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos