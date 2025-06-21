Colombia atraviesa un momento crucial tras la aprobación de la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, que llevaba meses en el centro de la discusión. Después de enfrentar rechazos y controversias que dividieron al país, y de llamados del gobierno a una consulta popular, la reforma finalmente salió adelante este viernes en el Congreso.

El Congreso acordó –126 votos afirmativos contra 2 negativos– adoptar el texto ratificado previamente por el Senado, donde se había aprobado con 59 votos a favor y 16 en contra.

Luego de superar cuatro debates y la conciliación entre ambas cámaras legislativas, el proyecto quedó listo para ser sancionado por Petro. La nueva ley entrará en vigor seis meses después de ser promulgada y publicada de manera oficial.

La reforma es una de las principales apuestas del gobierno de Petro, que la ha promovido durante los últimos dos años, con especial énfasis en los últimos cuatro meses. El mandatario calificó la aprobación como una "victoria" para "el pueblo trabajador de Colombia".

El nuevo marco legal incorpora más de 70 artículos que modifican las condiciones de contratación, los recargos nocturnos, el trabajo en plataformas digitales y los derechos de sectores históricamente precarizados.

¿Qué pasa con la consulta popular?

Pero tanto el proyecto de reforma como el llamado a consulta popular enfrentaron múltiples obstáculos. En marzo, el Senado rechazó la reforma; entonces, el Ejecutivo propuso someterla a consulta popular, pero el 14 de mayo el Senado archivó esa propuesta.

Tras estos vaivenes, el presidente había firmado este 11 de junio un decreto que generó cierta polémica. A través de este, convocaba a una votación para validar la reforma. Sin embargo, la decisión provocó críticas y fue impugnada ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que consideraron el decreto inconstitucional.

De hecho, el pasado miércoles, el Consejo de Estado —máximo tribunal de lo contencioso administrativo del país— suspendió el decreto, argumentando que para convocar al pueblo a las urnas sobre una decisión de trascendencia nacional, se requiere un concepto favorable del Senado.