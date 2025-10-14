AMÉRICA LATINA
3 min de lectura
Venezuela cierra su embajada en Noruega tras la entrega del Nobel de la Paz a Maria Corina Machado
Caracas afirmó que el cierre de su embajada en Oslo forma parte de una reasignación estratégica de recursos, después de que la opositora María Corina Machado recibiera el Nobel de la Paz y afirmara que Maduro dejaría el poder con o sin negociaciones.
Venezuela cierra su embajada en Noruega tras la entrega del Nobel de la Paz a Maria Corina Machado
El Ministerio de Exteriores explicó que la decisión forma parte de “la primera fase de una reestructuración integral del Servicio Exterior”. / AFP
14 de octubre de 2025

Venezuela anunció el cierre de su embajada en Noruega apenas unos días después de que el Comité Noruego del Nobel concediera el Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora María Corina Machado, conocida por su apoyo a Israel y su indiferencia ante el genocidio en Gaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano explicó que la decisión forma parte de “la primera fase de una reestructuración integral del Servicio Exterior”, sin mencionar directamente el galardón otorgado a Machado.

En la misma línea, Caracas confirmó también el cierre de su embajada en Australia y la apertura de nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, con el propósito —según el Gobierno— de “fortalecer las alianzas con el Sur Global”.

“El objetivo central de esta reorganización es optimizar los recursos del Estado y redefinir nuestra presencia diplomática para fortalecer las alianzas con el Sur Global, promoviendo la solidaridad entre los pueblos y la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo mutuo”, afirmó el ministerio en un comunicado.

"Venezuela reafirma que estas acciones reflejan su firme determinación de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión", añadió.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega lamentó la decisión de Caracas.

El anuncio llega tras la entrega del Nobel de la Paz a Machado quien le fue otorgado “por sus incansables esfuerzos por promover los derechos democráticos del pueblo venezolano”, según el Comité del Nobel.

Machado advierte a Maduro

En una entrevista concedida a la agencia AFP desde la clandestinidad, María Corina Machado dedicó el premio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y advirtió que al presidente Nicolás Maduro “se le acabó el tiempo”, aunque —según dijo— aún dispone de una oportunidad para abandonar el poder de manera pacífica.

RECOMENDADOS

“Maduro todavía tiene la posibilidad de encaminarse hacia una transición pacífica”, afirmó. “Pero si insiste en resistirse, las consecuencias serán enteramente su responsabilidad. Con o sin negociación, dejará el poder”.

Críticas por su apoyo a Israel

Machado ha sido objeto de críticas por sus publicaciones en la red X en las que expresó apoyo al genocidio israelí en Gaza.

En un mensaje de 2021, la dirigente describió a Israel como “un auténtico aliado de la libertad” y aseguró que quienes defienden los valores de Occidente “se alinean con el Estado de Israel”.

Ajena a la devastación en el territorio bloqueado, Machado afirmó que, de llegar al poder, trasladaría la embajada venezolana a Jerusalén.

“Creo, y puedo anunciar, que nuestro gobierno trasladará la embajada israelí a Jerusalén”, declaró recientemente en una entrevista con un canal israelí.

“Prometo que algún día habrá una relación cercana entre Venezuela e Israel; eso formará parte de nuestro apoyo al Estado de Israel”, añadió.

RelacionadoTRT Español - ONU pide a EE.UU. y Venezuela evitar acciones que amenacen paz regional, ante denuncias de escalada


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato