Estados Unidos llevó a cabo otro ataque mortal contra una embarcación de narcotráfico en el Caribe, según anunció este sábado el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra realizó un ataque cinético letal contra otra embarcación de narcotráfico operada por una Organización Terrorista Designada (DTO) en el Caribe”, escribió Hegseth en X, la red social antes conocida como Twitter.

El secretario explicó que, según la inteligencia estadounidense, la nave estaba involucrada en el contrabando ilegal de drogas.

“Durante el ataque, a bordo del barco había tres hombres narco-terroristas, el cual se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en esta operación”, añadió.