Estados Unidos ataca otra presunta embarcación de drogas en el Caribe y mata a tres personas
Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han dejado al menos 65 muertos en las últimas semanas, lo que ha generado críticas de los gobiernos de la región.
EE. UU. lleva a cabo otro ataque contra un barco de narcotraficantes en el Caribe / Reuters
2 de noviembre de 2025

Estados Unidos llevó a cabo otro ataque mortal contra una embarcación de narcotráfico en el Caribe, según anunció este sábado el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra realizó un ataque cinético letal contra otra embarcación de narcotráfico operada por una Organización Terrorista Designada (DTO) en el Caribe”, escribió Hegseth en X, la red social antes conocida como Twitter.

El secretario explicó que, según la inteligencia estadounidense, la nave estaba involucrada en el contrabando ilegal de drogas.

“Durante el ataque, a bordo del barco había tres hombres narco-terroristas, el cual se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en esta operación”, añadió.

“Los ataques son inaceptables”

Washington ha intensificado su ofensiva en los mares, con más de una docena de ataques —principalmente en el mar Caribe y el océano Pacífico— que han dejado al menos 64 muertos desde septiembre.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos legales han puesto en duda la legitimidad de estas operaciones, sosteniendo que los ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones de narcotráfico violan el derecho internacional.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, calificó los ataques de “inaceptables” y pidió una investigación independiente sobre lo que su oficina describió como ejecuciones extrajudiciales.


FUENTE:TRT World
