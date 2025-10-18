Si lo que busca es dejar un legado, Donald Trump acaba de acaparar los titulares. El alto el fuego respaldado por Estados Unidos y el intercambio de prisioneros han detenido las armas, por ahora, y le han permitido al presidente estadounidense presentarse una vez más como el gran negociador.

Sin embargo, pocas horas después de las ceremonias y las fotos oficiales, Trump se negó a decir si respalda una fórmula de dos Estados, ofreciendo solo una no-respuesta: “ya veremos”.

Esa ambigüedad no es estrategia, es una evasión. Un alto el fuego puede pausar una ofensiva, pero difícilmente logrará la paz sin un camino creíble hacia la soberanía palestina. Ese mismo día, el discurso de Trump ante la Knesset adoptó un tono triunfalista y militarista, más que conciliador, y notablemente no reconoció el sufrimiento palestino ni el número de civiles fallecidos.

El marco de “paz” de 20 puntos de Trump se centra en la mecánica: una fuerza de estabilización internacional, un gobierno tecnocrático transitorio para Gaza y un impulso de reconstrucción liderado por donantes.

Algunas de estas ideas podrían reducir el sufrimiento inmediato y ganar tiempo. Pero el problema central del plan es precisamente lo que Trump se niega a decir en voz alta: no compromete ningún reconocimiento a un Estado palestino, posponiendo el horizonte político indefinidamente detrás de capas de arreglos transitorios.

Eso mantiene el conflicto en un limbo gestionado, familiar para quienes han visto cómo los esquemas “transitorios” anteriores se cristalizan en el statu quo.

El tono del discurso ante la Knesset también refleja la falla del plan del alto el fuego: no se menciona la rendición de cuentas ni ninguna investigación sobre las muertes palestinas, lo que subraya que el plan prioriza la apariencia sobre los derechos.

El contexto político hace que esa omisión sea fatal.

President Donald Trump talks with Israel's Prime Minister Benjamín Netanyahu at the Knesset, October 13, 2025 (AP).





El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sido explícito desde el inicio de la ofensiva: rechaza un Estado palestino y criticó a los gobiernos occidentales por reconocer a Palestina en la ONU.

La negativa de Washington a nombrar el destino —dos Estados— valida efectivamente esa postura, enviando un mensaje a los israelíes de que no habrá costo por gobernar sobre millones de personas sin derechos, y a los palestinos de que la diplomacia solo ofrece procesos sin derechos.

Esa es una receta para la violencia renovada una vez que los incentivos a corto plazo desaparezcan.

La visión desde Occidente





Mientras tanto, gran parte del mundo se mueve en la dirección opuesta. Los reconocimientos en la Asamblea General de la ONU —entre ellos Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal— señalan un consenso creciente en Occidente de que cualquier solución sostenible debe incluir el Estado palestino.

La dirigencia de la ONU también está enfocando los arreglos posconflicto en el marco del derecho internacional y en un resultado viable de dos Estados.

Sin duda, el alto el fuego importa. Salva vidas y puede abrir un espacio político. Pero, en ausencia de un destino definido, una tregua se convierte en una antesala, no en un punto final.

Consideremos lo que las armas no pueden resolver: una ocupación y un proyecto de asentamientos arraigados en Cisjordania ocupada con planes declarados de anexión; la devastación de Gaza y el prolongado bloqueo; el estatus no resuelto de Jerusalén; las reivindicaciones de los refugiados; y la rutinización de un régimen de permisos y controles que fragmenta la vida palestina.

Nada de esto se soluciona con una pausa en el fuego, y nada se arregla con un gobierno tecnocrático bajo la tutela de Trump y Blair.

Solo un acuerdo político que confiera soberanía reconocida y ejecutable puede reconfigurar incentivos, anclar la cooperación en seguridad a instituciones responsables y hacer que la desescalada sea autosostenible y no dependiente de donantes.

El plan de Trump parece gestión temporal de crisis, no resolución de conflicto.