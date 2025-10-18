Si lo que busca es dejar un legado, Donald Trump acaba de acaparar los titulares. El alto el fuego respaldado por Estados Unidos y el intercambio de prisioneros han detenido las armas, por ahora, y le han permitido al presidente estadounidense presentarse una vez más como el gran negociador.
Sin embargo, pocas horas después de las ceremonias y las fotos oficiales, Trump se negó a decir si respalda una fórmula de dos Estados, ofreciendo solo una no-respuesta: “ya veremos”.
Esa ambigüedad no es estrategia, es una evasión. Un alto el fuego puede pausar una ofensiva, pero difícilmente logrará la paz sin un camino creíble hacia la soberanía palestina. Ese mismo día, el discurso de Trump ante la Knesset adoptó un tono triunfalista y militarista, más que conciliador, y notablemente no reconoció el sufrimiento palestino ni el número de civiles fallecidos.
El marco de “paz” de 20 puntos de Trump se centra en la mecánica: una fuerza de estabilización internacional, un gobierno tecnocrático transitorio para Gaza y un impulso de reconstrucción liderado por donantes.
Algunas de estas ideas podrían reducir el sufrimiento inmediato y ganar tiempo. Pero el problema central del plan es precisamente lo que Trump se niega a decir en voz alta: no compromete ningún reconocimiento a un Estado palestino, posponiendo el horizonte político indefinidamente detrás de capas de arreglos transitorios.
Eso mantiene el conflicto en un limbo gestionado, familiar para quienes han visto cómo los esquemas “transitorios” anteriores se cristalizan en el statu quo.
El tono del discurso ante la Knesset también refleja la falla del plan del alto el fuego: no se menciona la rendición de cuentas ni ninguna investigación sobre las muertes palestinas, lo que subraya que el plan prioriza la apariencia sobre los derechos.
El contexto político hace que esa omisión sea fatal.
President Donald Trump talks with Israel's Prime Minister Benjamín Netanyahu at the Knesset, October 13, 2025 (AP).
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sido explícito desde el inicio de la ofensiva: rechaza un Estado palestino y criticó a los gobiernos occidentales por reconocer a Palestina en la ONU.
La negativa de Washington a nombrar el destino —dos Estados— valida efectivamente esa postura, enviando un mensaje a los israelíes de que no habrá costo por gobernar sobre millones de personas sin derechos, y a los palestinos de que la diplomacia solo ofrece procesos sin derechos.
Esa es una receta para la violencia renovada una vez que los incentivos a corto plazo desaparezcan.
La visión desde Occidente
Mientras tanto, gran parte del mundo se mueve en la dirección opuesta. Los reconocimientos en la Asamblea General de la ONU —entre ellos Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal— señalan un consenso creciente en Occidente de que cualquier solución sostenible debe incluir el Estado palestino.
La dirigencia de la ONU también está enfocando los arreglos posconflicto en el marco del derecho internacional y en un resultado viable de dos Estados.
Sin duda, el alto el fuego importa. Salva vidas y puede abrir un espacio político. Pero, en ausencia de un destino definido, una tregua se convierte en una antesala, no en un punto final.
Consideremos lo que las armas no pueden resolver: una ocupación y un proyecto de asentamientos arraigados en Cisjordania ocupada con planes declarados de anexión; la devastación de Gaza y el prolongado bloqueo; el estatus no resuelto de Jerusalén; las reivindicaciones de los refugiados; y la rutinización de un régimen de permisos y controles que fragmenta la vida palestina.
Nada de esto se soluciona con una pausa en el fuego, y nada se arregla con un gobierno tecnocrático bajo la tutela de Trump y Blair.
Solo un acuerdo político que confiera soberanía reconocida y ejecutable puede reconfigurar incentivos, anclar la cooperación en seguridad a instituciones responsables y hacer que la desescalada sea autosostenible y no dependiente de donantes.
El plan de Trump parece gestión temporal de crisis, no resolución de conflicto.
Sus piezas de seguridad —policía internacional, fuerzas palestinas seleccionadas— pueden ser puentes útiles, pero los puentes deben conectar lugares.
Si el objetivo final no está definido, esas herramientas derivan hacia un control indefinido sin consentimiento.
Incluso una reconstrucción generosa fracasará si los palestinos no tienen autoridad sobre fronteras, espacio aéreo, movimientos y recursos naturales.
Los inversores no comprometerán capital en una Gaza cuyo estatus legal es provisional; los hogares no se reconstruirán donde sus derechos son temporales. En ese sentido, la negativa de Trump a mencionar “estado” prácticamente garantiza que su proyecto de exhibición perderá legitimidad más rápido de lo que el dinero pueda suplirla.
Por qué Palestina importa
Las consecuencias a nivel humanitario son tangibles. Dos años de ofensiva israelí han matado a decenas de miles en Gaza, pulverizado la infraestructura y desplazado familias repetidamente, haciendo imposible la subsistencia sin una reconstrucción profunda, costosa y prolongada.
Un alto el fuego ofrece un respiro desesperadamente necesario, pero los impulsores subyacentes de la violencia —negación de derechos políticos e incertidumbre permanente— permanecen intactos. Sin un horizonte político creíble, los “spoilers” de todas las partes tendrán un suministro infinito de agravios alrededor de los cuales movilizarse.
La verdadera prueba de la “paz” es emparejar el alto el fuego con una vía definida y limitada en el tiempo hacia la independencia palestina, codificada por el Consejo de Seguridad de la ONU y basada en el derecho internacional. Esto es lo que reclama el mundo.
Esa vía debería incluir un congelamiento verificado de los asentamientos, una transferencia secuenciada de poderes soberanos a un gobierno palestino reformado y unificado con coordinación de seguridad y cláusulas de caducidad, un enfoque “mapa primero” sobre las fronteras de 1967 con intercambios, arreglos paralelos sobre Jerusalén y los refugiados, e incentivos con aplicación frente a los “spoilers”.
Los defensores de Trump argumentarán que la secuencia importa —que no se puede hablar de fronteras o soberanía en esta etapa temprana del intercambio de prisioneros.
Es cierto, la implementación debe priorizar salvar vidas y estabilización.
Pero secuenciar no es lo mismo que guardar silencio. Se puede colocar la soberanía al final del calendario mientras se la pone primero en la lógica del proceso.
Nombrar el destino ahora clarifica qué acciones son escalones y cuáles desvíos.
También da a los palestinos una razón para invertir en política no violenta y reformas de gobernanza, y a los israelíes una razón para aceptar restricciones que se sienten costosas a corto plazo pero necesarias para la seguridad a largo plazo.
Existe además la cuestión de la política israelí. Netanyahu ha dicho claramente que no permitirá un Estado palestino.
Trump fue más allá al elogiar a Netanyahu —quien actualmente enfrenta órdenes de arresto de la CPI por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad— mientras Israel se encuentra ante la CIJ en un caso de genocidio en curso; elogiar a un líder bajo tal escrutinio mientras se omite cualquier referencia a la investigación de muertes palestinas solo profundiza la brecha de credibilidad.
Si Washington no lo contradice, está efectivamente subcontratando la estrategia estadounidense a la voz más maximalista de la sala.
Así no funciona la construcción de la paz; así es como los estancamientos se perpetúan.
Si Trump realmente quiere un legado digno de un Nobel, deberá gastar capital político —privada y públicamente— para mover a Israel de sus posiciones maximalistas mientras insiste en reformas institucionales palestinas que hagan al Estado viable y responsable.
Ese es el pacto que todo marco serio de paz ha implicado desde Madrid y Oslo, y sigue siendo el único con posibilidades de perdurar.
Por ahora, el resultado es claro. Un alto el fuego es necesario y bienvenido, pero insuficiente.
Sin un camino declarado y creíble hacia la soberanía palestina, el plan de Trump es un patrón de espera con mejor marca.
La paz duradera no vendrá de mantener las armas silenciosas por una temporada, sino de reconocer y realizar los derechos políticos que hagan que la violencia sea cada vez más irracional.
Mientras Washington no esté dispuesto a decirlo en voz alta —y diseñar políticas en torno a ello— “ya veremos” seguirá siendo el resumen más honesto de cualquier esfuerzo por lograr la “paz” en la región.