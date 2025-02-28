El trabajo para garantizar que el alto el fuego se mantenga en Gaza no da espera. Este viernes, Egipto, país mediador junto a Qatar y Estados Unidos, anunció que ya estaban en marcha conversaciones intensivas que abordarán las siguientes fases del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás.

El Servicio de Información Estatal de Egipto señaló que las delegaciones de Tel Aviv y Doha llegaron a El Cairo para continuar las negociaciones sobre el cese del fuego, con la participación de representantes estadounidenses.

En un comunicado oficial, la agencia destacó que "las partes interesadas han iniciado conversaciones intensivas sobre las próximas etapas del acuerdo, en medio de los esfuerzos en curso para asegurar la implementación de los entendimientos acordados".

Y completó que "los mediadores están discutiendo formas de mejorar la entrega de ayuda humanitaria en Gaza para aliviar el sufrimiento de la población y apoyar la estabilidad en la región".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, también expreso su expectativa frente los diálogos sobre Gaza al calificarlos de “bastante buenos”, cuando respondió una pregunta acerca del futuro de la tregua en el enclave. "Veremos qué sucede. "Nadie lo sabe realmente, pero veremos qué pasa", dijo en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer. "Tenemos algunas conversaciones bastante buenas en curso", completó.

Hamás: Israel no logró obstruir liberación de prisioneros

Luego de completar el último intercambio de rehenes y prisioneros previsto en la primera etapa del acuerdo , el grupo de resistencia palestina Hamas reiteró su compromiso con lo pactado y señaló a Tel Aviv de intentar obstaculizar la liberación de prisioneros.

Israel liberó a 596 prisioneros palestinos durante la noche de este jueves, después de que Hamás entregara los cuerpos de cuatro rehenes israelíes. También se espera que Tel Aviv libere a 46 detenidos el jueves.

"Impusimos la liberación de nuestros heroicos prisioneros en paralelo con la entrega de los restos de los rehenes del enemigo para evitar que la ocupación siga evadiendo los requisitos del acuerdo", afirmó Hamás en un comunicado.

"Los intentos israelíes de obstruir la liberación de nuestros prisioneros han fracasado. El enemigo no tiene otra opción que iniciar las negociaciones de la segunda fase", añadió. En esa línea, el grupo palestino afirmó su compromiso con el acuerdo de alto el fuego y su disposición a iniciar las negociaciones de la segunda fase.

"La única manera de liberar a los rehenes de la ocupación en Gaza es mediante la negociación y la adhesión a lo acordado", subrayó. “Cualquier intento del (primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu y su Gobierno de dar marcha atrás u obstruir el acuerdo sólo conducirá a más sufrimiento para los rehenes y sus familias”.

Hasta ahora, 25 rehenes israelíes y ocho cuerpos han sido devueltos por Hamás a cambio de cientos de prisioneros palestinos en virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor el 19 de enero y culmina en los próximos días.