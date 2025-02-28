El trabajo para garantizar que el alto el fuego se mantenga en Gaza no da espera. Este viernes, Egipto, país mediador junto a Qatar y Estados Unidos, anunció que ya estaban en marcha conversaciones intensivas que abordarán las siguientes fases del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás.
El Servicio de Información Estatal de Egipto señaló que las delegaciones de Tel Aviv y Doha llegaron a El Cairo para continuar las negociaciones sobre el cese del fuego, con la participación de representantes estadounidenses.
En un comunicado oficial, la agencia destacó que "las partes interesadas han iniciado conversaciones intensivas sobre las próximas etapas del acuerdo, en medio de los esfuerzos en curso para asegurar la implementación de los entendimientos acordados".
Y completó que "los mediadores están discutiendo formas de mejorar la entrega de ayuda humanitaria en Gaza para aliviar el sufrimiento de la población y apoyar la estabilidad en la región".
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, también expreso su expectativa frente los diálogos sobre Gaza al calificarlos de “bastante buenos”, cuando respondió una pregunta acerca del futuro de la tregua en el enclave. "Veremos qué sucede. "Nadie lo sabe realmente, pero veremos qué pasa", dijo en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer. "Tenemos algunas conversaciones bastante buenas en curso", completó.
Hamás: Israel no logró obstruir liberación de prisioneros
Luego de completar el último intercambio de rehenes y prisioneros previsto en la primera etapa del acuerdo, el grupo de resistencia palestina Hamas reiteró su compromiso con lo pactado y señaló a Tel Aviv de intentar obstaculizar la liberación de prisioneros.
Israel liberó a 596 prisioneros palestinos durante la noche de este jueves, después de que Hamás entregara los cuerpos de cuatro rehenes israelíes. También se espera que Tel Aviv libere a 46 detenidos el jueves.
"Impusimos la liberación de nuestros heroicos prisioneros en paralelo con la entrega de los restos de los rehenes del enemigo para evitar que la ocupación siga evadiendo los requisitos del acuerdo", afirmó Hamás en un comunicado.
"Los intentos israelíes de obstruir la liberación de nuestros prisioneros han fracasado. El enemigo no tiene otra opción que iniciar las negociaciones de la segunda fase", añadió. En esa línea, el grupo palestino afirmó su compromiso con el acuerdo de alto el fuego y su disposición a iniciar las negociaciones de la segunda fase.
"La única manera de liberar a los rehenes de la ocupación en Gaza es mediante la negociación y la adhesión a lo acordado", subrayó. “Cualquier intento del (primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu y su Gobierno de dar marcha atrás u obstruir el acuerdo sólo conducirá a más sufrimiento para los rehenes y sus familias”.
Hasta ahora, 25 rehenes israelíes y ocho cuerpos han sido devueltos por Hamás a cambio de cientos de prisioneros palestinos en virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor el 19 de enero y culmina en los próximos días.
La tregua detuvo parcialmente la brutal ofensiva de Israel contra Gaza, que ha matado a más de 48.300 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha dejado el enclave en ruinas.
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su guerra en el enclave.
Ejército e Israel admite “fracaso colosal” el 7 de octubre
El Ejército de Israel dio a conocer este jueves los resultados de una extensa investigación de meses sobre la incursión de Hamás del 7 de octubre de 2023. En su informe, admitió un "fracaso colosal" ante la operación lanzada por el grupo de resistencia palestina.
Según el reporte, las fuerzas israelíes no estaban preparadas para el ataque, pues las sorprendió por la cantidad de miembros de Hamás que ingresaron a bases militares y asentamientos cerca de Gaza, según la Radio del Ejército israelí.
Los hallazgos también revelaron que el ejército se sorprendió por la velocidad y la coordinación de la incursión, que superó todas las expectativas. Doron Kadosh, el corresponsal militar de la Radio del Ejército israelí, informó que se admitió que los militares no habían considerado la posibilidad de una incursión sorpresa a gran escala como el del 7 de octubre.
Kadosh escribió en su cuenta de X que la amenaza de algo así nunca se tomó en serio ni siquiera se consideró, lo que dejó al ejército sin preparación para contrarrestarlo.
Según la Radio del Ejército, los hallazgos expusieron la dependencia del ejército de supuestos estratégicos defectuosos, incluida la creencia de que "Gaza representaba una amenaza secundaria que no requería una atención militar significativa y que Hamás estaba disuadido y se concentraba en mantener la calma para obtener beneficios económicos".
“No hubo nadie que viera o detectara de antemano ninguna señal de este acontecimiento, ni siquiera en el nivel de inteligencia más bajo”, concluyó una de las investigaciones centrales.
Sin embargo, la falta de tal advertencia causó un gran shock a la cúpula militar y contribuyó al caos de las primeras horas de la incursión.