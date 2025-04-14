Una reunión entre aliados: así podría considerarse el encuentro que este lunes sostendrán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, en Washington. Y no es menor el dato de que Bukele es el primer mandatario de América Latina que Trump recibe en la Casa Blanca, pues las reuniones con otros jefes de Estado de la región han sucedido en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Un detalle que subraya la buena relación entre los líderes y el lugar que el salvadoreño ocupa en la agenda del estadounidense.

¿El tema principal? La inmigración y los acuerdos adicionales de cooperación a los que pueden llegar ambos países. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó que Trump y Bukele "hablarán sobre la colaboración de El Salvador". Este país se ha convertido en un pilar para el plan de deportaciones que tanto prometió Trump en campaña.

De hecho, desde marzo, el país centroamericano ha aceptado de Estados Unidos a más de 200 inmigrantes venezolanos a quienes los funcionarios del Gobierno de Trump acusan de pertenecer a pandillas y cometer crímenes violentos. Sin embargo, varios familiares de los deportados han reclamado su inocencia y pedido su libertad durante semanas.

“¡Esperando ver al presidente Bukele, de El Salvador, este lunes!”, escribió Trump en Truth Social este domingo, confirmando la reunión. Y añadió que el mandatario salvadoreño “ha aceptado generosamente la custodia, en su nación, de algunos de los enemigos extranjeros más violentos del mundo, y en particular, de Estados Unidos”.

Previamente, en conversación con la prensa, dijo que Bukele “está haciendo un trabajo fantástico”. "Está resolviendo muchos problemas que tenemos y que realmente no podríamos resolver desde el punto de vista del costo", dijo Trump. “Y realmente está haciendo un trabajo increíble. Tenemos algunas personas muy malas en esa prisión. Personas a las que nunca se debería haber permitido estar en nuestro país”.

Tras sellar un contrato que implica una prestación de seis millones de dólares por parte de Washington, y del que aún se desconocen los detalles, El Salvador ha permitido el uso de su prisión de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento para el Terroristo (Cecot), para albergar a supuestos miembros de las pandillas Tren de Aragua (TdA) y MS-13 expulsados de EE.UU.

La mano dura de Trump contra la inmigración