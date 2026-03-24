En el Mediterráneo oriental y Oriente Medio en un sentido más amplio, múltiples visiones de conectividad están influyendo progresivamente las estrategias energéticas y logísticas de Europa a largo plazo.
Iniciativas como el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC, por sus siglas en inglés) se promueven como alternativas transformadoras a las rutas tradicionales este-oeste.
Sin embargo, la diplomacia reciente y las señales de defensa con respecto al IMEC plantean una pregunta más profunda: si la agenda de conectividad de Europa se basa en la eficiencia estructural o si se inclina hacia proyectos cuyo valor principal reside en su simbolismo político.
Un motor visible de este debate es la institucionalización de una alineación entre Grecia, la Administración grecochipriota e Israel, que incorpora crecientemente a India.
En enero, la Unión Europea e India firmaron una asociación de seguridad y defensa que abarca la seguridad marítima, las amenazas híbridas y la protección de infraestructuras críticas, incluidas las submarinas.
Grecia e India avanzaron en la cooperación militar a través de un programa para 2026, mientras que India y la Administración grecochipriota esbozaron un plan de acción quinquenal para profundizar las relaciones comerciales y de defensa.
Esto subraya cómo la conectividad se presenta ahora envuelta en arquitecturas de seguridad y esfuerzos de lobby, que buscan inclinar a los socios europeos hacia una lectura geopolítica específica de la región.
Cada vez más, Grecia y la Administración grecochipriota han adoptado una perspectiva geopolítica para analizar las opciones de corredor, en lugar de basarse en métricas medibles de economía y resiliencia de los corredores.
El IMEC pone de relieve el conflicto entre la ambición política y las realidades logísticas.
Como red multimodal, depende de repetidas transferencias mar-ferrocarril y manejo portuario en diversas jurisdicciones.
Cada transferencia incrementa el tiempo, el costo, la burocracia y los puntos de fallas, riesgos que se acentúan en regiones marítimas políticamente sensibles.
Las recientes escaladas en Oriente Medio han demostrado con qué rapidez pueden interrumpirse los corredores marítimos, confirmando la exposición a puntos de estrangulamiento como un riesgo estructural.
La dependencia marítima no es solo una elección comercial: es una postura de seguridad.
Las rutas marítimas del IMEC atraviesan zonas vulnerables al riesgo, incluidos el estrecho de Ormuz y estrecho Bab el-Mandeb, y dependen de un Mediterráneo oriental cada vez más militarizado.
Cuando aumentan las tensiones, los costos de envío se incrementan mediante seguros de riesgo de guerra y recargos de seguro. Un corredor dependiente de puntos de estrangulamiento, por tanto, no solo conlleva capacidad de tránsito, sino también un seguro de riesgo que puede dispararse abruptamente.
Los continuos ataques de EE.UU. e Israel contra objetivos iraníes ofrecieron una ilustración en tiempo real de la rapidez con que pueden materializarse dichos costos adicionales
El camino del desarrollo frente al IMEC
El panorama estratégico terrestre también está evolucionando. La geografía de riesgo de la conectividad terrestre a través del norte de Oriente Medio está cambiando a medida que se desarrollan las dinámicas de coordinación de seguridad en Iraq, y cambian los acuerdos de gobernanza en Siria.
En febrero, informes indicaron que Estados Unidos había iniciado una retirada gradual de tropas de Siria condicionada a ciertos requisitos, mientras exploraba un compromiso diplomático más amplio con Damasco.
No obstante, la tendencia general es relevante para la evaluación de corredores, ya que influye en el riesgo esperado y los costos de las rutas que conectan el Golfo con Europa a través de Iraq y Türkiye.
En el contexto de la reciente escalada en el Golfo, las alternativas terrestres que vinculan Basra con Europa a través de Iraq y Türkiye merecen una renovada consideración estratégica, dada su comparativamente menor exposición a perturbaciones marítimas inmediatas.
Justamente, el Proyecto del Camino del Desarrollo de Iraq, que conecta el Golfo con Europa a través de Iraq y Türkiye, ofrece una lógica alternativa a las rutas de fuerte dependencia marítima.
Al minimizar los cambios modales y las transferencias dependientes de puertos, dichos corredores terrestres pueden reducir los requisitos acumulativos de manipulación de carga, la exposición a seguros y el riesgo en puntos de estrangulamiento.
A diferencia de la arquitectura segmentada del IMEC, que requiere transbordos repetidos entre dominios marítimos y ferroviarios, un corredor terrestre integrado que atraviese territorios geográficamente contiguos puede transformar la provisión de seguridad de un gasto operativo recurrente en una característica infraestructural más predecible, respaldada por el control territorial.
El verdadero desafío de Europa no es diversificación versus dependencia. Se trata de eficiencia del capital limitada por las circunstancias.
Los proyectos de conectividad son inversiones a largo plazo que compiten con el gasto en defensa y en la transición energética.
En este contexto, los corredores deben considerarse herramientas de gestión de riesgos más que simples representaciones cartográficas.
En marcos de dependencia marítima como el IMEC, los costos del ciclo de vida se ven afectados por la vulnerabilidad acumulativa.
El transporte secuencial a través de puntos de estrangulamiento aumenta la exposición a seguros, la fragmentación y la congestión.
El corredor puede seguir operando, pero la pregunta clave es si puede hacerlo a un costo y con una fiabilidad que justifique una inversión pública y privada significativa.
El enfrentamiento entre EE.UU. e Irán ha demostrado con qué rapidez pueden cambiar las tarifas de flete, las primas de seguro por riesgo de guerra y las opciones de enrutamiento en respuesta a perturbaciones geopolíticas, subrayando la importancia de evaluar los proyectos de conectividad frente a escenarios de crisis y no solo sobre previsiones en tiempo de paz.
En contraste, las rutas terrestres geográficamente contiguas, que atraviesan zonas donde la capacidad estatal y la coordinación de seguridad están mejorando, pueden reducir la fricción modal y, al internalizar la provisión de seguridad, estabilizar los perfiles de seguros y acortar las cadenas de perturbación.
Es una afirmación estructural: en entornos en disputa, un menor número de puntos de transferencia y una menor dependencia de puntos de estrangulamiento generalmente reducen el riesgo sistémico.
Por tanto, Europa debería plantearse una pregunta más precisa que si el IMEC es políticamente atractivo.
¿Qué enfoque ofrece mayor resiliencia por euro: un corredor marítimo de múltiples etapas que implícitamente requiere protección naval continua y tiende a atraer primas de seguro geopolítico más elevadas durante las crisis, o una red terrestre integrada que combina transporte con infraestructura energética existente y ampliable, y reduce el número de puntos donde una interrupción puede desencadenarse en cascada?
Türkiye como centro energético
El debate europeo sobre conectividad no puede separarse de la arquitectura de seguridad energética de Europa.
La estrategia energética internacional oficial de Türkiye establece un objetivo explícito: ir más allá de un papel pasivo de tránsito hacia convertirse en un centro regional de comercio energético mediante la diversificación de rutas, la integración de infraestructuras y la agregación de recursos.
La geografía sustenta esta ambición, situando a Türkiye adyacente a las principales cuencas de hidrocarburos y permitiendo la convergencia del suministro.
Un centro energético se diferencia de un corredor de tránsito por su capacidad de agregación, almacenamiento y gestión de perturbaciones.
La ampliación de la capacidad de gas natural licuado, las unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU), las interconexiones de gasoductos, la producción nacional y el Corredor Meridional de Gas (TANAP, TAP) potencian colectivamente la flexibilidad.
Esto es relevante para la elección de corredores porque la resiliencia energética y logística converge cada vez más.
Los corredores marítimos de múltiples etapas que dependen del manejo portuario secuencial y de múltiples puntos de transferencia están estructuralmente más expuestos a cadenas de interrupción.
Una arquitectura de conectividad anclada en un centro energético con capacidad de agregación, almacenamiento y gestión de flujos ofrece un perfil de resiliencia diferente, basado en la redundancia operativa, las opciones de reencaminamiento y la redistribución en tiempos de crisis.
Durante episodios de tensión regional aguda, como la reciente escalada con Irán, la capacidad de agregar suministro, recurrir al almacenamiento y redirigir flujos a través de gasoductos interconectados e infraestructura de GNL se convierte no solo en una ventaja económica, sino en un activo estratégico estabilizador.
El costo de oportunidad de Europa
El enfoque de Grecia y la Administración grecochipriota también ha buscado internacionalizar su encuadre de corredor a través de conferencias y mensajes de conectividad vinculados a la defensa.
Los documentos de política y los comentarios públicos en torno a la conectividad UE-India y el IMEC destacan cada vez más la ambición de Grecia de elevar su posición estratégica como nexo entre India, Oriente Medio y la Europa continental.
En paralelo, la cooperación defensivo-industrial entre India y Grecia ha avanzado hacia una hoja de ruta quinquenal, abriendo la perspectiva de colaboraciones en adquisiciones y tecnología que quedan fuera de los marcos industriales y de interoperabilidad de la OTAN.
Para Europa, la cooperación UE-India en conciencia del dominio marítimo, amenazas híbridas y protección de infraestructuras críticas puede generar bienes públicos.
El riesgo es que los recursos estratégicos europeos queden capturados por una lógica de planificación políticamente excluyente que duplica capacidades en lugar de diversificarlas, y que empuje a Europa hacia estructuras de seguridad paralelas, complicando la coordinación en el flanco sur de la OTAN.
La resiliencia a largo plazo de Europa no se medirá por la independencia simbólica de las rutas existentes, sino por la capacidad de garantizar cadenas de suministro y sistemas energéticos seguros, rentables y resilientes.
En una región donde los puntos de estrangulamiento siguen siendo vulnerables y los diseños multimodales incorporan costos y riesgos, Europa tiene un incentivo para priorizar opciones que minimicen la fricción y maximicen la redundancia.
Incluso si la escalada actual remite, la lección estructural para los planificadores europeos perdura: la resiliencia depende menos del reencaminamiento simbólico y más de minimizar la fragilidad sistémica.
Por eso la cuestión central no es si Türkiye debe incluirse por razones diplomáticas.
La pregunta es si Europa puede perseguir una conectividad a largo plazo descartando centros energéticos y la continuidad geográfica que proporcionan profundidad operativa.