En el Mediterráneo oriental y Oriente Medio en un sentido más amplio, múltiples visiones de conectividad están influyendo progresivamente las estrategias energéticas y logísticas de Europa a largo plazo.

Iniciativas como el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC, por sus siglas en inglés) se promueven como alternativas transformadoras a las rutas tradicionales este-oeste.

Sin embargo, la diplomacia reciente y las señales de defensa con respecto al IMEC plantean una pregunta más profunda: si la agenda de conectividad de Europa se basa en la eficiencia estructural o si se inclina hacia proyectos cuyo valor principal reside en su simbolismo político.

Un motor visible de este debate es la institucionalización de una alineación entre Grecia, la Administración grecochipriota e Israel, que incorpora crecientemente a India.

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En enero, la Unión Europea e India firmaron una asociación de seguridad y defensa que abarca la seguridad marítima, las amenazas híbridas y la protección de infraestructuras críticas, incluidas las submarinas.

Grecia e India avanzaron en la cooperación militar a través de un programa para 2026, mientras que India y la Administración grecochipriota esbozaron un plan de acción quinquenal para profundizar las relaciones comerciales y de defensa.

Esto subraya cómo la conectividad se presenta ahora envuelta en arquitecturas de seguridad y esfuerzos de lobby, que buscan inclinar a los socios europeos hacia una lectura geopolítica específica de la región.

Cada vez más, Grecia y la Administración grecochipriota han adoptado una perspectiva geopolítica para analizar las opciones de corredor, en lugar de basarse en métricas medibles de economía y resiliencia de los corredores.

El IMEC pone de relieve el conflicto entre la ambición política y las realidades logísticas.

Como red multimodal, depende de repetidas transferencias mar-ferrocarril y manejo portuario en diversas jurisdicciones.

Cada transferencia incrementa el tiempo, el costo, la burocracia y los puntos de fallas, riesgos que se acentúan en regiones marítimas políticamente sensibles.

Las recientes escaladas en Oriente Medio han demostrado con qué rapidez pueden interrumpirse los corredores marítimos, confirmando la exposición a puntos de estrangulamiento como un riesgo estructural.

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La dependencia marítima no es solo una elección comercial: es una postura de seguridad.

Las rutas marítimas del IMEC atraviesan zonas vulnerables al riesgo, incluidos el estrecho de Ormuz y estrecho Bab el-Mandeb, y dependen de un Mediterráneo oriental cada vez más militarizado.

Cuando aumentan las tensiones, los costos de envío se incrementan mediante seguros de riesgo de guerra y recargos de seguro. Un corredor dependiente de puntos de estrangulamiento, por tanto, no solo conlleva capacidad de tránsito, sino también un seguro de riesgo que puede dispararse abruptamente .

Los continuos ataques de EE.UU. e Israel contra objetivos iraníes ofrecieron una ilustración en tiempo real de la rapidez con que pueden materializarse dichos costos adicionales

El camino del desarrollo frente al IMEC

El panorama estratégico terrestre también está evolucionando. La geografía de riesgo de la conectividad terrestre a través del norte de Oriente Medio está cambiando a medida que se desarrollan las dinámicas de coordinación de seguridad en Iraq, y cambian los acuerdos de gobernanza en Siria.

En febrero, informes indicaron que Estados Unidos había iniciado una retirada gradual de tropas de Siria condicionada a ciertos requisitos, mientras exploraba un compromiso diplomático más amplio con Damasco.

No obstante, la tendencia general es relevante para la evaluación de corredores, ya que influye en el riesgo esperado y los costos de las rutas que conectan el Golfo con Europa a través de Iraq y Türkiye.

En el contexto de la reciente escalada en el Golfo, las alternativas terrestres que vinculan Basra con Europa a través de Iraq y Türkiye merecen una renovada consideración estratégica, dada su comparativamente menor exposición a perturbaciones marítimas inmediatas.

Justamente, el Proyecto del Camino del Desarrollo de Iraq, que conecta el Golfo con Europa a través de Iraq y Türkiye , ofrece una lógica alternativa a las rutas de fuerte dependencia marítima.

Al minimizar los cambios modales y las transferencias dependientes de puertos, dichos corredores terrestres pueden reducir los requisitos acumulativos de manipulación de carga, la exposición a seguros y el riesgo en puntos de estrangulamiento.

A diferencia de la arquitectura segmentada del IMEC, que requiere transbordos repetidos entre dominios marítimos y ferroviarios, un corredor terrestre integrado que atraviese territorios geográficamente contiguos puede transformar la provisión de seguridad de un gasto operativo recurrente en una característica infraestructural más predecible, respaldada por el control territorial.

El verdadero desafío de Europa no es diversificación versus dependencia. Se trata de eficiencia del capital limitada por las circunstancias.

Los proyectos de conectividad son inversiones a largo plazo que compiten con el gasto en defensa y en la transición energética.

En este contexto, los corredores deben considerarse herramientas de gestión de riesgos más que simples representaciones cartográficas.

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