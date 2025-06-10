El presidente de Argentina, Javier Milei, uno de los principales aliados internacionales de Israel durante su genocidio en Gaza, sella esta semana su amistad estratégica con ese país: un viaje que deja lo económico en segundo plano para centrarse en lo político. En su visita a Tel Aviv y Jerusalén, lo espera una agenda maratónica: desde reuniones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y familiares de rehenes, hasta la visita al Muro de los Lamentos y la recepción del llamado Premio Nobel Judío.

Es la segunda vez que Milei realiza una visita oficial a Israel. Ya viajó allí en febrero de 2024, dos meses después de asumir la presidencia, en lo que fue su primer viaje al exterior. Y esta nueva visita llega en un momento complejo para el Gobierno de Netanyahu, ya que la presencia del mandatario argentino le aporta un respaldo simbólico en medio de las crecientes críticas de la comunidad internacional por el genocidio en Gaza, donde los ataques de Israel han matado a casi 55.000 palestinos.

Esta vez, no pareciera que los acuerdos económicos ni la búsqueda de inversiones sean el foco del viaje, a diferencia de otras visitas más recientes de Milei a Estados Unidos o a países europeos. El jueves, antes de su regreso, aparece el único punto de su agenda vinculado a la economía: el anuncio de la apertura de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv. El servicio será operado por la aerolínea estatal israelí El Al y contará con apoyo económico del gobierno de ese país.

Reuniones, premio y discurso en el Parlamento

Milei llegó a Tel Aviv el lunes por la noche y se trasladó directamente a Jerusalén; puntualmente, al Muro de los Lamentos, incluso antes de llegar al hotel. Desde allí aseguró que Israel es la “causa justa de Occidente” y que “siempre seguirá estando de “su lado”.

Está previsto que el martes se entreviste con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y más tarde mantenga una audiencia con agenda abierta con Netanyahu.