AMÉRICA LATINA
4 min de lectura
Milei desembarca en Israel: qué implica su segundo viaje a Tel Aviv en medio del genocidio en Gaza
El presidente de Argentina, Javier Milei, aterriza por segunda vez en Israel para reafirmar su alianza con Benjamín Netanyahu. Su agenda, centrada en lo político, incluye la recepción del "Premio Nobel Judío" y un discurso ante el Parlamento.
Milei desembarca en Israel: qué implica su segundo viaje a Tel Aviv en medio del genocidio en Gaza
FOTO DE ARCHIVO. Javier Milei, presidente de Argentina, estrecha la mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el 7 de febrero de 2024. / AA
10 de junio de 2025

El presidente de Argentina, Javier Milei, uno de los principales aliados internacionales de Israel durante su genocidio en Gaza, sella esta semana su amistad estratégica con ese país: un viaje que deja lo económico en segundo plano para centrarse en lo político. En su visita a Tel Aviv y Jerusalén, lo espera una agenda maratónica: desde reuniones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y familiares de rehenes, hasta la visita al Muro de los Lamentos y la recepción del llamado Premio Nobel Judío.

Es la segunda vez que Milei realiza una visita oficial a Israel. Ya viajó allí en febrero de 2024, dos meses después de asumir la presidencia, en lo que fue su primer viaje al exterior. Y esta nueva visita llega en un momento complejo para el Gobierno de Netanyahu, ya que la presencia del mandatario argentino le aporta un respaldo simbólico en medio de las crecientes críticas de la comunidad internacional por el genocidio en Gaza, donde los ataques de Israel han matado a casi 55.000 palestinos.

Esta vez, no pareciera que los acuerdos económicos ni la búsqueda de inversiones sean el foco del viaje, a diferencia de otras visitas más recientes de Milei a Estados Unidos o a países europeos. El jueves, antes de su regreso, aparece el único punto de su agenda vinculado a la economía: el anuncio de la apertura de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv. El servicio será operado por la aerolínea estatal israelí El Al y contará con apoyo económico del gobierno de ese país.

Reuniones, premio y discurso en el Parlamento

Milei llegó a Tel Aviv el lunes por la noche y se trasladó directamente a Jerusalén;  puntualmente, al Muro de los Lamentos, incluso antes de llegar al hotel. Desde allí aseguró que Israel es la “causa justa de Occidente” y que “siempre seguirá estando de “su lado”.

Está previsto que el martes se entreviste con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y más tarde mantenga una audiencia con agenda abierta con Netanyahu.

RECOMENDADOS

Durante su visita, Milei también ofrecerá un discurso ante los legisladores de la Knesset, el Parlamento israelí. Se espera que la intervención, algo poco habitual en las visitas de líderes internacionales al país, se realice el miércoles por la tarde.

Además, ese día recibirá la medalla oficial del Premio Génesis —conocido como el “Premio Nobel Judío”— otorgado por la Fundación Premio Génesis de Israel. La organización anunció en enero que le entregaría el galardón en reconocimiento a su "apoyo inequívoco a Israel". Milei se convertirá así en el primer jefe de Estado en recibir ese premio.

El miércoles, a la comitiva que lo acompaña —encabezada por su hermana, Karina Milei— se sumará el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Mauro Berenstein. Entonces, se reunirán con familiares de rehenes argentino-israelíes que se encuentran en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

Relacionado

Por otro lado, se espera que en algún punto del viaje firme un memorándum de entendimiento por la "democracia y la libertad" con el Gobierno israelí, que busca dar muestra de que "ambas naciones comparten valores similares" en regiones diferentes. 

En noviembre pasado, Milei ya había anticipado que durante su próximo viaje firmaría ese memorándum, y que lo haría en contraposición al firmado entre Argentina e Irán en 2013, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aquel acuerdo tenía como objetivo ayudar a esclarecer la verdad sobre el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que ocurrió en julio de 1994 y que la Justicia argentina ha adjudicado al grupo libanés Hezbollah.

Finalmente, la eventual y polémica mudanza de la embajada argentina a Jerusalén es una de las promesas de Milei que Israel sigue con atención, aunque de momento no figura en la agenda.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La angustia de venezolanos tras ataques de EE.UU. en Caracas: “Ya sé lo que siente la gente de Gaza”
Erdogan pide el regreso de Türkiye al programa de F-35 y afirma que reforzará la seguridad de OTAN
Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Por Murat Sofuoglu
Trump presiona a Colombia: amenaza con operación similar a la de Venezuela y lanza acusación a Petro
Presidente Erdogan señala al príncipe heredero saudí que la estabilidad en Yemen y Somalia es vital
Grupos humanitarios alertan que prohibición israelí a sus actividades puede colapsar ayuda en Gaza
El plan de EE.UU. para Venezuela: secuestrar al presidente Maduro, tomar el petróleo y ¿luego qué?
Vicepresidenta de Venezuela desafía a Trump y califica de "bárbaro" el "secuestro" de Maduro
La advertencia de Trump a Colombia y Cuba, tras atacar Venezuela y capturar a Maduro
Trump afirma que EE.UU. “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una transición política
Las intervenciones de Estados Unidos en América Latina durante los últimos 75 años
Así ha reaccionado el mundo ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Trump dice que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela tras "ataque a gran escala" de EE.UU.
Explosiones sacuden Venezuela en plena madrugada: Gobierno de Maduro denuncia "agresión" de EE.UU.
El genocidio continúa en Gaza, mientras Israel bombardea y asesina a una niña pese al alto el fuego