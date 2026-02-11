ORIENTE MEDIO
1 min de lectura
Más de 2.800 palestinos "evaporados" por bombas termobáricas israelíes
Una investigación de Al Jazeera documenta que 2.842 palestinos han desaparecido sin dejar restos en Gaza desde octubre de 2023.
esp_bombas_image / TRT Español
hace 12 horas

Según la Defensa Civil gazatí, en numerosos bombardeos los equipos de rescate encuentran sangre o fragmentos mínimos, pero ningún cuerpo. El cálculo surge de comparar el número de personas que estaban en el lugar con los cadáveres recuperados.

Expertos citados en el reportaje atribuyen el fenómeno al uso de municiones térmicas y termobáricas, capaces de generar temperaturas de hasta 3.500 °C, suficientes para vaporizar tejidos humanos en segundos.

“No encontramos nada. Ni siquiera un cuerpo para enterrar”, relata una madre que buscó a su hijo durante días.

Juristas advierten que el empleo de armas incapaces de distinguir entre civiles y combatientes podría constituir crímenes de guerra y abrir responsabilidades no solo para quien las usa, sino también para quienes las suministran. 

