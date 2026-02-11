Según la Defensa Civil gazatí, en numerosos bombardeos los equipos de rescate encuentran sangre o fragmentos mínimos, pero ningún cuerpo. El cálculo surge de comparar el número de personas que estaban en el lugar con los cadáveres recuperados.



Expertos citados en el reportaje atribuyen el fenómeno al uso de municiones térmicas y termobáricas, capaces de generar temperaturas de hasta 3.500 °C, suficientes para vaporizar tejidos humanos en segundos.



“No encontramos nada. Ni siquiera un cuerpo para enterrar”, relata una madre que buscó a su hijo durante días.



Juristas advierten que el empleo de armas incapaces de distinguir entre civiles y combatientes podría constituir crímenes de guerra y abrir responsabilidades no solo para quien las usa, sino también para quienes las suministran.