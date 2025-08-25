ORIENTE MEDIO
3 min de lectura
¿Qué se sabe de los ataques israelíes a Yemen? Bombardeos en la capital, muertos y más de 80 heridos
Aviones de guerra de Israel lanzaron unas 40 municiones sobre Sanaa, capital de Yemen, impactando el palacio presidencial y plantas de energía, según reportes. El Ministerio de Salud, dirigido por los hutíes, denunció “ataques directos” a civiles.
¿Qué se sabe de los ataques israelíes a Yemen? Bombardeos en la capital, muertos y más de 80 heridos
Un hombre y un niño caminan cerca del lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo una instalación de una compañía petrolera. / AFP
25 de agosto de 2025

El humo negro se alzó sobre Saná, capital de Yemen, este domingo, cuando 14 aviones de guerra israelíes lanzaron cerca de 40 municiones contra varias zonas de la ciudad, según reportes de Tel Aviv. Los ataques, de acuerdo al Ministerio de Salud en Yemen –dirigido por los hutíes–, mató a por lo menos 6 personas e hirió a otras 86, de las cuales 21 se encuentran en estado crítico. 

Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud, informó en su cuenta de X que entre los heridos también se encuentran siete niños y tres mujeres. Por lo que calificó los ataques de Tel Aviv como "un crimen que se suma al historial de la entidad sionista de violaciones sistemáticas cometidas" contra "objetivos civiles".

El funcionario denunció que Israel "atacó directamente a civiles y causó víctimas, además de destruir instalaciones civiles que no tenían conexión con objetivos militares". "Condenamos y denunciamos el silencio de la comunidad internacional y de Naciones Unidas ante los crímenes de la ocupación (israelí), que han afectado a los pueblos de nuestra nación árabe e islámica, y su violación del derecho internacional humanitario y su incumplimiento de todos los pactos", completó Al-Asbahi.

Los ataques 

El ejército israelí señaló en un comunicado que los ataques apuntaron contra “infraestructura militar” del grupo hutí en Saná, incluyendo un lugar “donde se encuentra el palacio presidencial, las plantas eléctricas de Asar y Hizaz, y un sitio de almacenamiento de combustible”. Y el Ministerio de Defensa de Israel difundió una fotografía en la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, supervisan la operación desde un búnker de comando.

Por su parte, el canal Al-Masirah, controlado por los hutíes, confirmó los ataques en su red social X, al publicar “agresión israelí contra Saná”. El medio reportó además que entre los blancos alcanzados estaban “una gasolinera de una compañía petrolera en la calle al-Sitin” y la central eléctrica de Haziz, en el distrito de Sanhan, en el sur de la ciudad, que ya había sido bombardeada por Israel el pasado 17 de agosto. 

RECOMENDADOS

Asimismo, una fuente de seguridad aseguró a la agencia de noticias AFP que también fue bombardeado el edificio de Seguridad Municipal en el centro de la capital. 

Ahora bien, la televisión hutí afirmó además que varias aeronaves israelíes fueron “neutralizadas” y obligadas a retirarse, citando a un funcionario del Ministerio de Defensa hutí, y que equipos de defensa civil trabajaban para controlar los incendios provocados por las explosiones.

El ejército israelí afirmó que los bombardeos del domingo se llevaron a cabo en respuesta a repetidos ataques hutíes contra Israel, alegando que el grupo yemení lanzó un ataque con misiles contra Israel.

"Los hutíes pagarán caro cada intento de atacar a Israel", declaró el ministro de Defensa hace una semana. 

Desde noviembre de 2023, los hutíes han lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y contra la navegación comercial en el mar Rojo, el golfo de Adén y el mar Arábigo, en apoyo a los palestinos en Gaza, donde más de 62.600 personas han muerto en la brutal ofensiva israelí contra el enclave.

RelacionadoTRT Global - Israel lanza ataques aéreos sobre Yemen y deja varios muertos y heridos


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques