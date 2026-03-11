Durante más de dos años, la brutal ofensiva de Israel en Gaza ha destruido casi todo lo que permite una vida digna: hospitales, viviendas, refugios, infraestructuras y servicios básicos. Incluso alimentos. Y en medio de todo ello, está una parte de la población aún más vulnerable: las mujeres y las niñas.
Un reporte de Amnistía Internacional publicado este miércoles alertó sobre los daños multidimensionales que ponen en peligro su vida: los desplazamientos constantes, el colapso de la atención médica reproductiva y materna, las interrupciones en el tratamiento de enfermedades crónicas –incluido el cáncer–, así como el agravamiento de la exposición al hambre, las enfermedades y las condiciones de vida inseguras.
“Las mujeres en Gaza están siendo privadas de las condiciones necesarias para vivir y para dar vida de forma segura”, denunció la secretaria general de la organización Agnes Callamard.
El informe explica cómo muchas mujeres palestinas han tenido que dar a luz sin atención médica adecuada, y además recuperarse en refugios abarrotados durante la ofensiva genocida. Esos partos se produjeron en muchos casos sin higiene ni privacidad, y también, en muchas ocasiones, estas mujeres tenían que cuidar de otras personas, de acuerdo al reporte.
Adicionalmente, esta precariedad de atención sanitaria materna y neonatal ha provocado efectos graves en los bebés que recién llegan al mundo: partos prematuros, bajo peso al nacer, desnutrición, anemia, enfermedades respiratorias y problemas de salud mental en las madres.
Colapso de la atención materna y del tratamiento contra el cáncer
Y es que la atención de salud en Gaza se mantiene a duras penas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el clúster sanitario de Naciones Unidas, cerca del 60% de los centros médicos han dejado de funcionar. Entre los que aún operan, muchos trabajan en condiciones extremas, al 150% o incluso 170% de su capacidad. Además, el reporte de Amnistía Internacional indicó que persiste la escasez de medicamentos esenciales, incluidos los necesarios para el parto, hemorragias posparto, anestesia, infecciones y enfermedades respiratorias.
Como consecuencia, las mujeres embarazadas llegan a los hospitales con anemia, desnutrición e infecciones derivadas del consumo de agua contaminada y de las condiciones insalubres de sus hogares, de acuerdo a lo que los médicos le relataron a la organización. En situaciones límite, hasta tres recién nacidos comparten una misma incubadora, mientras sus madres luchan por sobrevivir en medio de la desesperación.
Pero la tragedia no se detiene en los partos. Las mujeres con cáncer u otras enfermedades graves enfrentan retrasos constantes en sus tratamientos, provocados por la escasez de medicamentos, la destrucción de hospitales y la imposibilidad de evacuación médica, registró el informe. En la actualidad, ningún hospital en Gaza ofrece radioterapia, y equipos vitales, como las resonancias magnéticas, han dejado de funcionar, añadió.
“Una de las tragedias humanitarias más devastadoras del mundo”
Paralelamente, la ONU ya había alertado la semana pasada que “las mujeres y niñas en Gaza viven una de las tragedias humanitarias más devastadoras del mundo, donde sobrevivir se ha vuelto una lucha cotidiana”. Esas fueron las palabras de la directora de políticas, programas y apoyo intergubernamental, Sarah Hendriks, para describir la magnitud del sufrimiento de esta población.
Durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, la funcionaria expresó su “solidaridad sincera con las mujeres y niñas de todo Oriente Medio”. “Sus necesidades van más allá de la mera supervivencia. Reclaman dignidad, justicia, medios de vida y un papel activo en la reconstrucción de su futuro”, agregó.
ONU advierte que escasez de combustible amenaza operaciones de ayuda
Mientras tanto, Israel continúa controlando lo que entra y lo que sale del enclave. En un nuevo comunicado este miércoles, las Naciones Unidas advirtieron que las restricciones impuestas por Tel Aviv en los pasos fronterizos de Gaza están obstaculizando gravemente las operaciones humanitarias.
Citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, denunció que “todos los pasos siguen cerrados excepto Karem Abu Salem”, y describió la situación como uno de los “muchos desafíos persistentes” que afrontan los trabajadores humanitarios.
Desde este martes, solo han entrado en Gaza 1,4 millones de litros de combustible. Sin embargo, según Dujarric, “necesitamos más de 2 millones de litros de combustible cada semana para evitar interrupciones o reducciones en nuestros servicios”.
Además, el déficit de combustible está afectando operaciones críticas, como la retirada de residuos. Desde el 10 de febrero, los equipos de ayuda han logrado retirar solo 3.000 metros cúbicos de los más de 350.000 metros cúbicos de basura acumulada, un ritmo muy por debajo de lo previsto debido a los problemas de disponibilidad de combustible y a la inseguridad, de acuerdo a Dujarric.
Las operaciones de refugio también enfrentan importantes obstáculos. Las restricciones israelíes sobre materiales de “doble uso”, como kits de herramientas, maquinaria pesada, madera y cemento, limitan los esfuerzos humanitarios.
Ante esta situación, la ONU hizo un llamado urgente: “Se necesita la reapertura de más pasos fronterizos y un flujo sostenido y predecible de suministros críticos” hacia Gaza, para evitar que la crisis humanitaria se convierta en un colapso total.
Continúan los ataques
A pesar de la existencia de un alto el fuego entre Hamás e Israel desde el pasado 10 de octubre, Tel Aviv ha continuado sus ataques. En las últimas 24 horas, una persona murió y dos más resultaron heridas, según fuentes médicas en Gaza, que indicaron que las víctimas fueron trasladadas a hospitales del enclave.
Asimismo, el pasado lunes al menos tres personas murieron en un ataque aéreo israelí contra tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en Gaza, reportó el Hospital Al-Awda. El centro médico señaló que las víctimas, junto con otras 10 personas heridas, fueron trasladadas a su departamento de emergencias.
Según las mismas fuentes médicas, desde la entrada en vigor del alto el fuego hace cinco meses, al menos 650 civiles han sido asesinados y 1.732 han resultado heridos.
En total, el número de palestinos que han muerto por la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023 ha ascendido a 72.135, mientras que otras 171.830 personas han resultado heridas.