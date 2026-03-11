Durante más de dos años, la brutal ofensiva de Israel en Gaza ha destruido casi todo lo que permite una vida digna: hospitales, viviendas, refugios, infraestructuras y servicios básicos. Incluso alimentos. Y en medio de todo ello, está una parte de la población aún más vulnerable: las mujeres y las niñas.

Un reporte de Amnistía Internacional publicado este miércoles alertó sobre los daños multidimensionales que ponen en peligro su vida: los desplazamientos constantes, el colapso de la atención médica reproductiva y materna, las interrupciones en el tratamiento de enfermedades crónicas –incluido el cáncer–, así como el agravamiento de la exposición al hambre, las enfermedades y las condiciones de vida inseguras.

“Las mujeres en Gaza están siendo privadas de las condiciones necesarias para vivir y para dar vida de forma segura”, denunció la secretaria general de la organización Agnes Callamard.

El informe explica cómo muchas mujeres palestinas han tenido que dar a luz sin atención médica adecuada, y además recuperarse en refugios abarrotados durante la ofensiva genocida. Esos partos se produjeron en muchos casos sin higiene ni privacidad, y también, en muchas ocasiones, estas mujeres tenían que cuidar de otras personas, de acuerdo al reporte.

Adicionalmente, esta precariedad de atención sanitaria materna y neonatal ha provocado efectos graves en los bebés que recién llegan al mundo: partos prematuros, bajo peso al nacer, desnutrición, anemia, enfermedades respiratorias y problemas de salud mental en las madres.

Colapso de la atención materna y del tratamiento contra el cáncer

Y es que la atención de salud en Gaza se mantiene a duras penas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el clúster sanitario de Naciones Unidas, cerca del 60% de los centros médicos han dejado de funcionar. Entre los que aún operan, muchos trabajan en condiciones extremas, al 150% o incluso 170% de su capacidad. Además, el reporte de Amnistía Internacional indicó que persiste la escasez de medicamentos esenciales, incluidos los necesarios para el parto, hemorragias posparto, anestesia, infecciones y enfermedades respiratorias.

Como consecuencia, las mujeres embarazadas llegan a los hospitales con anemia, desnutrición e infecciones derivadas del consumo de agua contaminada y de las condiciones insalubres de sus hogares, de acuerdo a lo que los médicos le relataron a la organización. En situaciones límite, hasta tres recién nacidos comparten una misma incubadora, mientras sus madres luchan por sobrevivir en medio de la desesperación.

Pero la tragedia no se detiene en los partos. Las mujeres con cáncer u otras enfermedades graves enfrentan retrasos constantes en sus tratamientos, provocados por la escasez de medicamentos, la destrucción de hospitales y la imposibilidad de evacuación médica, registró el informe. En la actualidad, ningún hospital en Gaza ofrece radioterapia, y equipos vitales, como las resonancias magnéticas, han dejado de funcionar, añadió.

“Una de las tragedias humanitarias más devastadoras del mundo”

Paralelamente, la ONU ya había alertado la semana pasada que “las mujeres y niñas en Gaza viven una de las tragedias humanitarias más devastadoras del mundo, donde sobrevivir se ha vuelto una lucha cotidiana”. Esas fueron las palabras de la directora de políticas, programas y apoyo intergubernamental, Sarah Hendriks, para describir la magnitud del sufrimiento de esta población.

Durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, la funcionaria expresó su “solidaridad sincera con las mujeres y niñas de todo Oriente Medio”. “Sus necesidades van más allá de la mera supervivencia. Reclaman dignidad, justicia, medios de vida y un papel activo en la reconstrucción de su futuro”, agregó.