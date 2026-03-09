El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el principal objetivo de Ankara es mantener al país al margen del creciente conflicto regional, subrayando que garantizar la seguridad y la paz de los 86 millones de ciudadanos turcos sigue siendo la máxima prioridad del gobierno.

“Nuestro objetivo principal es mantener a nuestro país fuera de este fuego. Garantizar la seguridad de Türkiye y la paz de sus 86 millones de ciudadanos es nuestra mayor prioridad”, declaró Erdogan el lunes.

El mandatario turco afirmó que Ankara está del lado de la justicia, el derecho internacional, la paz y la estabilidad en medio del conflicto de Irán, y que continúa apoyando la resolución de las disputas mediante el diálogo y la diplomacia.

Erdogan señaló que Türkiye ha estado involucrada en intensos esfuerzos diplomáticos desde que comenzó la ofensiva contra Irán. “Hemos mantenido conversaciones con 16 líderes para encontrar una salida a la crisis”, dijo.

Coordinación con la OTAN

Erdogan añadió que Türkiye está siguiendo de cerca los acontecimientos junto con la OTAN y otros aliados, y que continuará tomando medidas adicionales para reforzar la seguridad del país.

“Seguiremos los acontecimientos en coordinación con la OTAN y nuestros otros aliados, y continuaremos tomando medidas adicionales para reforzar nuestra seguridad”, afirmó.

El presidente también buscó tranquilizar a la población sobre la seguridad energética, asegurando que Türkiye no enfrenta riesgos inmediatos gracias a las inversiones, acuerdos y medidas de precaución adoptadas previamente.

“No enfrentamos ningún riesgo gracias a las inversiones que hemos realizado, los acuerdos que hemos firmado y las medidas que hemos tomado para garantizar la seguridad de nuestro suministro energético”, señaló.