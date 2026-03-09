El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el principal objetivo de Ankara es mantener al país al margen del creciente conflicto regional, subrayando que garantizar la seguridad y la paz de los 86 millones de ciudadanos turcos sigue siendo la máxima prioridad del gobierno.
“Nuestro objetivo principal es mantener a nuestro país fuera de este fuego. Garantizar la seguridad de Türkiye y la paz de sus 86 millones de ciudadanos es nuestra mayor prioridad”, declaró Erdogan el lunes.
El mandatario turco afirmó que Ankara está del lado de la justicia, el derecho internacional, la paz y la estabilidad en medio del conflicto de Irán, y que continúa apoyando la resolución de las disputas mediante el diálogo y la diplomacia.
Erdogan señaló que Türkiye ha estado involucrada en intensos esfuerzos diplomáticos desde que comenzó la ofensiva contra Irán. “Hemos mantenido conversaciones con 16 líderes para encontrar una salida a la crisis”, dijo.
Coordinación con la OTAN
Erdogan añadió que Türkiye está siguiendo de cerca los acontecimientos junto con la OTAN y otros aliados, y que continuará tomando medidas adicionales para reforzar la seguridad del país.
“Seguiremos los acontecimientos en coordinación con la OTAN y nuestros otros aliados, y continuaremos tomando medidas adicionales para reforzar nuestra seguridad”, afirmó.
El presidente también buscó tranquilizar a la población sobre la seguridad energética, asegurando que Türkiye no enfrenta riesgos inmediatos gracias a las inversiones, acuerdos y medidas de precaución adoptadas previamente.
“No enfrentamos ningún riesgo gracias a las inversiones que hemos realizado, los acuerdos que hemos firmado y las medidas que hemos tomado para garantizar la seguridad de nuestro suministro energético”, señaló.
En relación con la logística fronteriza, Erdogan afirmó que no hay interrupciones en los tres pasos aduaneros de Türkiye a lo largo de la frontera con Irán.
Sobre las medidas de seguridad, el presidente indicó que el espacio aéreo de Türkiye está siendo vigilado las 24 horas ante posibles amenazas.
“Nuestros F-16, aviones de alerta temprana aerotransportada y aeronaves cisterna están monitoreando nuestro espacio aéreo las 24 horas del día frente a posibles amenazas”, dijo.
Advertencia a Teherán
Erdogan también lanzó una advertencia a Irán, señalando que, pese a las advertencias sinceras de Türkiye, se siguen dando “pasos extremadamente erróneos y provocadores” que podrían tensar las relaciones entre ambos vecinos.
El mandatario advirtió contra cualquier acción que pueda dañar los lazos centenarios entre los dos países.
“Nadie debería hacer cálculos que arrojen una sombra sobre nuestros mil años de vecindad y lazos fraternales con Irán ni que hieran a nuestra nación”, afirmó.
Erdogan reiteró que la posición de Türkiye es clara y que Ankara ha realizado esfuerzos extraordinarios para evitar que el conflicto se extienda y para impedir más derramamiento de sangre en la región.