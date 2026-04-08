El amanecer en Oriente Medio llega este miércoles con el alto el fuego de una guerra que sacudió la región, golpeó los mercados y puso a la diplomacia bajo una prueba severa. Cerca de que llegara la hora cero para el ultimátum que lanzó contra Irán, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que había aceptado suspender los ataques por dos semanas, siempre que Teherán garantizara la apertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz. Después, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, compartió un comunicado que señaló que si se detenía la ofensiva en su contra las “fuerzas armadas cesarán sus operaciones de defensa”. Y Pakistán, mediador clave en el conflicto, informó que el cese de hostilidades incluye a Líbano y habrá diálogos en Islamabad.

“Acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo para la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio”, escribió Trump en su plataforma predilecta Truth Social .

Luego mencionó que Washington había recibido un plan de 10 puntos de parte de Teherán que considera es “una base viable para la negociación”. “Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo”, completó.

Tras este anuncio, Araghchi publicó en su cuenta de la red social X un comunicado en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en el que se detalló la aceptación del alto el fuego y señaló que “por un periodo de dos semanas, el paso seguro a través del estrecho de Ormuz será posible en coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con la debida consideración de las limitaciones técnicas”.

La declaración también mencionó que el cese de sus ataques y la reapertura de la vía marítima responden a la “solicitud de Estados Unidos para negociaciones” y a que el presidente de ese país había anunciado su “aceptación al marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las conversaciones”.

Casi en simultáneo, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que Washington y Teherán, junto a sus aliados, habían acordado un cese de hostilidades en todas las zonas de conflicto, incluido Líbano. "Con la mayor humildad, me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, a un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares", señaló.

Y ahí fue cuando Sharif anunció que invitó a las delegaciones de EE.UU. e Irán a la capital de Pakistán este viernes "para continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas". "Esperamos sinceramente que los ‘Diálogos de Islamabad' logren una paz sostenible y deseamos compartir más buenas noticias en los próximos días", añadió.

Según informes de prensa, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff; el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, y el vicepresidente J.D. Vance asistirán a las conversaciones en Islamabad.

"Se están discutiendo conversaciones presenciales, pero nada es definitivo hasta que lo anuncien el presidente o la Casa Blanca", declaró un funcionario del Gobierno de EE.UU. según informaron medios locales.

Por otra parte, el diario The New York Times informó que los ataques militares estadounidenses contra Irán cesaron de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego de dos semanas.

Garantías de no agresión y enriquecimiento de uranio

En medio de los anuncios, la cadena estatal de Irán IRIB reportó que EE.UU. “en principio” aceptó una propuesta de 10 puntos de Teherán para poner fin a la guerra. En referencia al comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el medio indicó que la propuesta incluye garantías de no agresión, el control iraní continuo sobre el estrecho de Ormuz y el reconocimiento del derecho de Teherán al enriquecimiento de uranio.