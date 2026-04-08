El amanecer en Oriente Medio llega este miércoles con el alto el fuego de una guerra que sacudió la región, golpeó los mercados y puso a la diplomacia bajo una prueba severa. Cerca de que llegara la hora cero para el ultimátum que lanzó contra Irán, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que había aceptado suspender los ataques por dos semanas, siempre que Teherán garantizara la apertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz. Después, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, compartió un comunicado que señaló que si se detenía la ofensiva en su contra las “fuerzas armadas cesarán sus operaciones de defensa”. Y Pakistán, mediador clave en el conflicto, informó que el cese de hostilidades incluye a Líbano y habrá diálogos en Islamabad.
“Acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo para la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio”, escribió Trump en su plataforma predilecta Truth Social.
Luego mencionó que Washington había recibido un plan de 10 puntos de parte de Teherán que considera es “una base viable para la negociación”. “Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo”, completó.
Tras este anuncio, Araghchi publicó en su cuenta de la red social X un comunicado en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en el que se detalló la aceptación del alto el fuego y señaló que “por un periodo de dos semanas, el paso seguro a través del estrecho de Ormuz será posible en coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con la debida consideración de las limitaciones técnicas”.
La declaración también mencionó que el cese de sus ataques y la reapertura de la vía marítima responden a la “solicitud de Estados Unidos para negociaciones” y a que el presidente de ese país había anunciado su “aceptación al marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las conversaciones”.
Casi en simultáneo, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que Washington y Teherán, junto a sus aliados, habían acordado un cese de hostilidades en todas las zonas de conflicto, incluido Líbano. "Con la mayor humildad, me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, a un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares", señaló.
Y ahí fue cuando Sharif anunció que invitó a las delegaciones de EE.UU. e Irán a la capital de Pakistán este viernes "para continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas". "Esperamos sinceramente que los ‘Diálogos de Islamabad' logren una paz sostenible y deseamos compartir más buenas noticias en los próximos días", añadió.
Según informes de prensa, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff; el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, y el vicepresidente J.D. Vance asistirán a las conversaciones en Islamabad.
"Se están discutiendo conversaciones presenciales, pero nada es definitivo hasta que lo anuncien el presidente o la Casa Blanca", declaró un funcionario del Gobierno de EE.UU. según informaron medios locales.
Por otra parte, el diario The New York Times informó que los ataques militares estadounidenses contra Irán cesaron de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego de dos semanas.
Garantías de no agresión y enriquecimiento de uranio
En medio de los anuncios, la cadena estatal de Irán IRIB reportó que EE.UU. “en principio” aceptó una propuesta de 10 puntos de Teherán para poner fin a la guerra. En referencia al comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el medio indicó que la propuesta incluye garantías de no agresión, el control iraní continuo sobre el estrecho de Ormuz y el reconocimiento del derecho de Teherán al enriquecimiento de uranio.
El plan también exige el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias estadounidenses, la derogación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y del Organismo Internacional de Energía Atómica contra Irán, el pago de una indemnización y la retirada de las fuerzas de combate de EE.UU. de la región.
El consejo subrayó que cualquier acuerdo final depende del cumplimiento de las condiciones de Irán y de la finalización de los detalles.
Israel dice que el alto el fuego no incluye a Líbano
Ahora bien, desde Israel llegó un mensaje que le pone un importante obstáculo al alto el fuego. En un comunicado, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que Tel Aviv apoyaba la decisión de Trump de suspender los ataques militares, pero aclaró que la medida no incluía a Líbano.
"Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, con la condición de que Irán abra inmediatamente el estrecho y detenga todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región", publicó la oficina en X.
Luego aclaró que el cese de hostilidades "no incluye al Líbano".
EE.UU. ayudará a descongestionar tráfico en estrecho de Ormuz
Luego de informar el alto el fuego, Trump dijo que Estados Unidos ayudará “con la congestión de tráfico en el estrecho de Ormuz. ¡Habrá muchas acciones positivas! Se generarán grandes ingresos. Irán podrá iniciar el proceso de reconstrucción", declaró en su plataforma Truth Social.
“Estaremos enviando todo tipo de suministros y simplemente estaremos por aquí para asegurarnos de que todo salga bien. Tengo confianza en que así será”, agregó.
También sostuvo que este era “un gran día para la paz mundial”.
Posteriormente, en conversación con la agencia de noticias AFP, el mandatario declaró que el acuerdo emergente con Irán constituye una base sólida para un acuerdo a largo plazo.
“Victoria total y completa. Al 100%. Sin duda alguna”, afirmó, calificando el alto el fuego como un claro éxito para Estados Unidos.
En esa línea, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, elogió los logros del ejército estadounidense en la llamada ‘Operación Furia Épica’, afirmando que los objetivos principales se alcanzaron en 38 días, mucho antes de las cuatro a seis semanas previstas.
Destacó que el éxito de la operación le dio al presidente Trump la influencia necesaria para negociar una solución diplomática, reabrir el estrecho de Ormuz y allanar el camino hacia una paz duradera.