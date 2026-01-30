Ankara, Türkiye – Este 30 de enero se cumplen 100 años de las relaciones diplomáticas entre Chile y Türkiye, un hito que va más allá de una simple efeméride. A lo largo de todas estas décadas, los lazos entre Ankara y Santiago han estado marcados por cambios políticos y, al mismo tiempo, por una constante cooperación pragmática entre dos países geográficamente distantes, pero políticamente cercanos en su manera de interpretar las transformaciones del ámbito internacional. En este período se han fortalecido los vínculos bilaterales mediante la cooperación en sectores como el comercio, la defensa y la conectividad.

Esta relación tiene un profundo arraigo que se remonta a la época otomana. Y Chile se convirtió en el primer país de América Latina en establecer vínculos oficiales con la joven República de Türkiye en 1926, a través de la firma del Tratado de Amistad , un compromiso que se consolidó completamente años más tarde, cuando abrió una representación diplomática en Ankara en 1940 . Desde entonces, la relación bilateral ha mantenido un dinamismo positivo, caracterizado por la estabilidad institucional y por su capacidad de adaptación a los distintos contextos internacionales que han marcado el siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI.

Fortalecer relaciones

A partir de la década de 1990 , las relaciones entre Chile y Türkiye cobraron impulso con las primeras visitas de alto nivel de los presidentes de ambos países. En 1995 , el entonces mandatario de la República de Türkiye, Süleyman Demirel, realizó un viaje oficial a Chile, que selló la firma de varios convenios para fortalecer los vínculos bilaterales. Más tarde, en 2004 , el entonces presidente chileno Ricardo Lagos visitó Türkiye, actos clave que impulsaron las relaciones entre los dos países.

Poco después, en 2006 se revisó el plan de acción iniciado a finales de la década de 1990 para profundizar la apertura de Türkiye hacia la región de América Latina y el Caribe. Ese año se declaró como el “Año de América Latina y el Caribe”, un momento importante para reforzar la presencia de Ankara en la región.

Ante esta conmemoración, el embajador de Chile en Türkiye, Rodrigo Arcos, subraya lo que implican estas relaciones fructíferas y sus expectativas futuras: “En ese sentido, esperamos que el 2026, luego de 20 años, Türkiye renueve su compromiso con la región a través de un nuevo plan de acción, basado en intereses y valores comunes, como la defensa de la democracia y la promoción del bienestar de nuestros pueblos”, comenta en diálogo con TRT Español.

Conectividad

Estas reflexiones valiosas nos invitan a considerar que el centenario no debe entenderse únicamente como una conmemoración histórica, sino como una oportunidad para actualizar la agenda bilateral y regional sobre la base de principios compartidos y objetivos a largo plazo.

En los últimos años, especialmente tras el fin de la pandemia de COVID‑19, la relación bilateral entre Ankara y Santiago ha registrado avances positivos mediante la cooperación en áreas diversas, como la conectividad. En diciembre de 2024, se anunció el inicio de vuelos directos de Turkish Airlines de Türkiye a Chile. Dicha aerolínea comenzó a operar cuatro vuelos semanales hacia el país, un hito que refuerza no sólo los intercambios económicos y turísticos, sino también los vínculos humanos y diplomáticos entre ambas naciones.

Además, se han intensificado los contactos interinstitucionales y se han activado mecanismos de diálogo que permiten avanzar desde las declaraciones hacia la cooperación concreta. La reciente reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Industrial, Científica y Tecnológica, celebrada en abril de 2025 en Ankara, puso de manifiesto que el diálogo político sigue siendo el principal motor de la relación.

Otro hito destacado en el ámbito tecnológico y de presencia empresarial turca en América Latina fue la inauguración de la primera oficina local de ASELSAN, la empresa turca de defensa, en Santiago de Chile durante 2024. Este paso se destaca como el segundo avance importante del primer cuarto del siglo XXI, reforzando la dimensión tecnológica e industrial de la cooperación entre las dos naciones.