El ejército israelí informó que un ataúd con el cuerpo de un cautivo fallecido fue entregado a la Cruz Roja en la Gaza ocupada, en el marco del acuerdo de alto el fuego.

“Según la información proporcionada por la Cruz Roja, un ataúd con los restos de un rehén fallecido fue transferido a su custodia y se encuentra camino a las tropas del ejército israelí en la Franja de Gaza”, señaló la institución en un comunicado difundido este viernes.

El ejército añadió que “Hamás debe cumplir con el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los cautivos”.

La entrega se produjo después de que el grupo de resistencia anunciara que entregaría los restos de un cautivo israelí como parte del acuerdo de tregua vigente en Gaza.

Horas antes, la emisora pública israelí KAN había informado de que Israel se preparaba para recibir el cuerpo de otro cautivo, tras ser notificado por mediadores de que Hamás había localizado sus restos.