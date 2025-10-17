GENOCIDIO EN GAZA
Hamás entrega el cuerpo de un cautivo a la Cruz Roja en Gaza
El ejército israelí informó que un ataúd con el cuerpo de un cautivo fallecido fue visto siendo entregado a la Cruz Roja
17 de octubre de 2025

El ejército israelí informó que un ataúd con el cuerpo de un cautivo fallecido fue entregado a la Cruz Roja en la Gaza ocupada, en el marco del acuerdo de alto el fuego.

“Según la información proporcionada por la Cruz Roja, un ataúd con los restos de un rehén fallecido fue transferido a su custodia y se encuentra camino a las tropas del ejército israelí en la Franja de Gaza”, señaló la institución en un comunicado difundido este viernes.

El ejército añadió que “Hamás debe cumplir con el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los cautivos”.

La entrega se produjo después de que el grupo de resistencia anunciara que entregaría los restos de un cautivo israelí como parte del acuerdo de tregua vigente en Gaza.

Horas antes, la emisora pública israelí KAN había informado de que Israel se preparaba para recibir el cuerpo de otro cautivo, tras ser notificado por mediadores de que Hamás había localizado sus restos.

Más tarde, el gobierno israelí confirmó la recepción del cuerpo. “Israel recibió, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén fallecido que fue entregado a las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza”, indicó la oficina del primer ministro en un comunicado.

El cuerpo será trasladado a un centro médico en Israel para realizar los análisis forenses necesarios y confirmar su identidad.



FUENTE:TRT Español y agencias
