Los responsables políticos y estrategas de Occidente han afirmado durante mucho tiempo que aumentar las sanciones contra Rusia, rica en energía, ejercería suficiente presión económica para obligar al Kremlin a alcanzar un acuerdo con Ucrania para poner fin a la guerra.

Sin embargo, cuatro años después de que los tanques de Moscú entraran en Ucrania y enfrentando fuertes sanciones, Rusia no muestra señales de retroceso: su economía tiene un buen desempeño y su maquinaria bélica sigue avanzando. Pero todavía importante resulta el hecho de que el Kremlin todavía puede vender sus productos energéticos a China, el mayor comprador de petróleo ruso, y a otros grandes consumidores de energía como India.

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En un marcado contraste, Estados Unidos y Europa han empezado a sentir el impacto de la guerra contra Irán tras poco más de dos semanas, con los precios del petróleo y el gas disparándose luego de que Irán cerrara casi por completo el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial que representa el 20% del flujo mundial de crudo.

Teherán, un importante productor de petróleo, no solo ha cerrado el estrecho de Ormuz, sino que también ha atacado a los países del Golfo, afectando la producción de petróleo y las exportaciones energéticas de países árabes, lo que ha tensado aún más las reservas mundiales de crudo e impactado a países que van desde Bangladesh hasta Europa Occidental.

Bajo una creciente presión económica, derivada de esta interrupción energética mundial, Estados Unidos ha dado marcha atrás en su postura frente a Moscú, permitiendo que países compren el petróleo ruso sancionado que permanece retenido en alta mar hasta el 11 de abril, lo que señala una creciente debilidad política de Washington.

Justamente, analistas señalan que el giro de posición ha demostrado que la guerra contra Irán no ha beneficiado tanto al Gobierno del presidente Donald Trump como sí lo ha hecho con Rusia.

“Hasta ahora, Rusia ha sido uno de los grandes beneficiarios de la guerra (contra Irán), tanto en términos de aumento de ingresos por sus exportaciones de petróleo, como por el hecho de que la presión económica y de sanciones por parte de Estados Unidos se ha aliviado en cierta medida”, afirma Eugene Chausovsky, experto en defensa y director sénior de desarrollo analítico y formación en el New Lines Institute de Washington D.C.

Chausovsky advierte que, si bien los picos en los precios del petróleo —que probablemente se mantendrán mientras el estrecho de Ormuz permanezca bloqueado— han beneficiado a la economía rusa y a su guerra en Ucrania, la posición ventajosa de Moscú “dependerá en última instancia de la duración y el desenlace” de la guerra que se libra en Oriente Medio.

El declive geopolítico de Estados Unidos

Algunos expertos además apuntan a que, si bien el alivio de sanciones por un mes en sí mismo no puede considerarse una ruptura significativa con el régimen de sanciones occidentales contra Rusia, la reciente decisión de EE.UU. sí deja al descubierto los límites del poder de Washington, con implicaciones geopolíticas que favorecen a Moscú.

“Un país como Rusia no batalla una guerra de años para obtener un mes de alivio de sanciones, y únicamente para productos petrolíferos”, afirma Ecaterina Matoi, analista política radicada en Bucarest.

Aunque el alivio de las sanciones pretende estabilizar los precios del petróleo, su mensaje geopolítico es más significativo: indica que Estados Unidos no puede cargar con el peso económico mundial, añade la analista.

“A pesar de la devastación del liderazgo iraní mediante las campañas de bombardeo estadounidenses e israelíes, el cierre del estrecho (de Ormuz)resulta ser un problema mayúsculo. Al aprobar los suministros temporales rusos, Estados Unidos admitió la gravedad de esta situación y actuó para aliviar la presión que enfrentan algunos de sus socios”, declara Matoi a TRT World.

La decisión de Trump también demuestra que Washington prioriza a sus socios asiáticos como India por encima de los europeos, quienes enfrentan un “dilema energético” a causa de las sanciones contra Rusia, destaca Matoi.

Sin embargo, el creciente distanciamiento de Trump respecto a los aliados occidentales no pasa desapercibido para los europeos, ya que la medida de alivio de sanciones frustró tanto a los ucranianos como a sus socios en todo el continente.

“Esta sola concesión por parte de Estados Unidos podría darle a Rusia unos 10.000 millones de dólares para la guerra. Esto desde luego no contribuye a la paz”, declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante una reunión con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, quien también expresó su descontento con el alivio estadounidense de sanciones.

Los líderes de Reino Unido y Alemania, junto con el presidente del Consejo Europeo, también han criticado la decisión de Trump en materia de sanciones, afirmando que la guerra contra Irán no debería ser ninguna excusa para aliviar la presión sobre Rusia.

“Muchos países considerarán el alivio de sanciones estadounidense a Rusia como una mala política de gestión de riesgos, preguntándose '¿por qué deberíamos cumplir con estas sanciones si a Estados Unidos no le importan demasiado?'”, declara Sergei Markov, académico ruso y exasesor de Putin, a TRT World.

La semana pasada, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) anunció que liberará 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés), lo que representa la mayor liberación de reservas en los 50 años de historia de la Agencia Internacional de Energía (AIE), un foro mundial cuyo objetivo es prevenir interrupciones en el suministro de petróleo en todo el mundo.

Esta liberación sin precedentes equivale a una décima parte de las reservas totales de petróleo de emergencia de la AIE, lo que constituye otra señal de los problemas geopolíticos de Washington.

Rusia recoge los frutos

Si bien la decisión del Gobierno de Trump, de concederle un alivio de sanciones a Moscú, tendrá un impacto limitado en la economía rusa, su rédito psicológico es importante para el Kremlin, al que Occidente ha buscado aislar durante mucho tiempo en el ámbito internacional, según los expertos.

“Las compañías petroleras rusas y el presupuesto ruso se están beneficiando sin duda. Rusia también está intentando recuperar su reputación como proveedor fiable de recursos energéticos en el mercado internacional”, declara Oleg Ignatov, experto en política rusa del International Crisis Group, a TRT World.

“Todo depende de cuánto tiempo permanezca bloqueado el estrecho (de Ormuz) y del daño que se cause a la infraestructura energética de la región. El tiempo es el factor clave. Cuanto más se prolongue, más gana Rusia”, añade Ignatov.