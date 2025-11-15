TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye conmemora 81 años del exilio de los turcos ahiska desde Georgia
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresa su solidaridad con los turcos ahiska y afirma que el dolor del exilio de casi 100.000 personas en 1944 aún persiste.
Türkiye conmemora 81 años del exilio de los turcos ahiska desde Georgia
El presidente Erdogan conmemoró el aniversario de la deportación en 1944 de 100.000 turcos ahiska de su tierra natal, el 14 de noviembre de 2025. / AA
15 de noviembre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conmemoró este viernes el 81º aniversario del exilio masivo de los turcos ahiska desde la región georgiana de Ahiska (Ajalkalaki/Mesjetia), recordando a quienes perdieron la vida durante la deportación de 1944.

“Todavía sentimos en nuestros corazones el dolor de que cerca de 100.000 turcos ahiska fueran deportados de su tierra ancestral el 14 de noviembre de 1944”, dijo Erdogan en la red social turca NSosyal.

Aseguró que reza por la misericordia de Alá para “nuestros hermanos que perdieron la vida” y añadió que comparte el dolor de todos los turcos ahiska en el 81º aniversario del exilio.

En un comunicado escrito, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye recordó que el 14 de noviembre de 1944 cerca de 100.000 turcos ahiska fueron arrancados por la fuerza de su tierra de siglos en la región de Ahiska, entonces parte de la República Socialista Soviética de Georgia, fronteriza con Türkiye, y enviados a zonas remotas de la Unión Soviética.

Miles murieron de hambre, frío y enfermedades durante el duro trayecto, añadió.

“En el 81º aniversario de la deportación, recordamos con pesar esta gran tragedia y conmemoramos con respeto a nuestros hermanos y hermanas que perdieron la vida en el exilio”, señaló el comunicado.

El texto destacó que, pese al inmenso sufrimiento, los turcos ahiska sobrevivientes lograron preservar su identidad, lengua, fe y tradiciones culturales, transmitiéndolas a las generaciones futuras.

RECOMENDADOS

Türkiye reiteró además su esperanza de que el proceso que permitirá el retorno de los turcos mesjetios a su tierra ancestral pueda completarse con éxito.

La deportación de 1944


El 14 de noviembre de 1944, las autoridades soviéticas acusaron a los residentes de Ajalkalaki, capital de la región de Mesjetia en el suroeste de Georgia, de “amenazar la seguridad del Estado”.

En cuestión de horas, más de 90.000 personas, incluidas mujeres, niños y ancianos, fueron obligadas a abandonar sus hogares y cargadas en vagones de mercancías.

Los deportados fueron trasladados durante más de un mes a zonas remotas de Asia Central. Según estimaciones de historiadores, unas 17.000 personas murieron en el trayecto debido al hambre, el frío y las enfermedades.

FUENTE:TRT World
Explora
Venezuela está “lista” para un acuerdo con EE.UU. destinado a combatir el narcotráfico, dice Maduro
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
EE.UU. reporta cinco muertos más en ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico
Zohran Mamdani jura su cargo sobre el Corán, un hecho inédito para un alcalde de Nueva York
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu