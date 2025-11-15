El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conmemoró este viernes el 81º aniversario del exilio masivo de los turcos ahiska desde la región georgiana de Ahiska (Ajalkalaki/Mesjetia), recordando a quienes perdieron la vida durante la deportación de 1944.

“Todavía sentimos en nuestros corazones el dolor de que cerca de 100.000 turcos ahiska fueran deportados de su tierra ancestral el 14 de noviembre de 1944”, dijo Erdogan en la red social turca NSosyal.

Aseguró que reza por la misericordia de Alá para “nuestros hermanos que perdieron la vida” y añadió que comparte el dolor de todos los turcos ahiska en el 81º aniversario del exilio.

En un comunicado escrito, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye recordó que el 14 de noviembre de 1944 cerca de 100.000 turcos ahiska fueron arrancados por la fuerza de su tierra de siglos en la región de Ahiska, entonces parte de la República Socialista Soviética de Georgia, fronteriza con Türkiye, y enviados a zonas remotas de la Unión Soviética.

Miles murieron de hambre, frío y enfermedades durante el duro trayecto, añadió.

“En el 81º aniversario de la deportación, recordamos con pesar esta gran tragedia y conmemoramos con respeto a nuestros hermanos y hermanas que perdieron la vida en el exilio”, señaló el comunicado.

El texto destacó que, pese al inmenso sufrimiento, los turcos ahiska sobrevivientes lograron preservar su identidad, lengua, fe y tradiciones culturales, transmitiéndolas a las generaciones futuras.