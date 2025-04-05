Cuando Turkish Airlines lanzó su nueva ruta directa entre Estambul y Santiago en diciembre de 2024, no fue simplemente una expansión más de su red global. Fue un mensaje claro: la presencia de Türkiye en América Latina ha dejado de ser un discreto esfuerzo diplomático para convertirse en una apuesta estratégica de largo aliento que abarca comercio, tecnología y poder blando cultural.

Durante décadas, América Latina ocupó un lugar secundario en la política exterior de Ankara. Hoy, esa realidad ha cambiado drásticamente. En apenas veinte años, Türkiye ha pasado de ser un actor marginal a consolidarse como un socio con peso creciente en la región.

Las cifras respaldan este giro. El número de embajadas turcas en América Latina se ha triplicado—de seis a 19—con la más reciente apertura este mes en Nicaragua. El comercio bilateral, que apenas alcanzaba los mil millones de dólares a principios de los 2000, ha escalado hasta los 18 mil millones en la actualidad .



Pero más allá de los números, este cambio refleja una reconfiguración del tablero geopolítico. Cada vez más, los países latinoamericanos están diversificando sus alianzas, alejándose de sus socios tradicionales de Estados Unidos y Europa. La era en la que Estados Unidos dictaba casi en solitario las reglas del juego en la región parece estar cediendo paso a un escenario más multipolar.



Si bien Washington ha dominado históricamente la política exterior en América Latina, hoy en día, países como Brasil, Argentina y México miran cada vez más hacia el este. Motivados por el deseo de reducir su dependencia de Estados Unidos, especialmente tras la introducción de aranceles comerciales por parte de la administración Trump, muchos países latinoamericanos buscan alianzas alternativas. La política exterior estadounidense ha ignorado durante mucho tiempo las prioridades latinoamericanas, lo que ha abierto el camino para la intervención de nuevos actores.

En ese contexto, Türkiye ha encontrado terreno fértil. Con una política exterior activa, presencia diplomática creciente y un enfoque que combina inversiones estratégicas con intercambios culturales y cooperación tecnológica, Ankara se está consolidando como un puente de conexión entre continentes y como un socio atractivo para una región en plena redefinición de sus alianzas.

Con 33 países, un PIB combinado de aproximadamente 5,5 billones de dólares y una población que supera los 700 millones de personas, América Latina representa un mercado dinámico y en expansión. Para Türkiye, es una oportunidad estratégica: una región que no solo satisface su demanda de materias primas, sino que también puede beneficiarse de sus exportaciones de tecnología industrial.

Con un mercado interno de 80 millones de habitantes, Türkiye se posiciona como una puerta de entrada clave a una región más amplia que abarca Europa, Medio Oriente, el norte de África y Asia Central—un bloque económico valorado en unos 28 billones de dólares. Esto convierte a Türkiye no solo en un socio comercial, sino en un nodo logístico y comercial que facilita el acceso a mercados mucho más grandes para exportadores e inversionistas latinoamericanos.

De los otomanos a los polos de inversión

La relación entre Türkiye y América Latina no es reciente. Se remonta a finales del siglo XIX, cuando oleadas de migrantes otomanos—conocidos localmente como Turcos —se establecieron en distintos países de la región, dejando una huella visible en los negocios, la cultura y la sociedad. Esos lazos históricos han sentado las bases de las relaciones económicas actuales.

Durante buena parte del siglo XX, los vínculos diplomáticos y comerciales fueron escasos, condicionados en gran medida por la hegemonía de Estados Unidos y Europa en América Latina. Sin embargo, en los últimos 15 años, Türkiye ha redoblado su apuesta por la región, reconociéndola como un socio clave para el desarrollo conjunto en comercio, tecnología e infraestructura. ¿El resultado? Un impresionante crecimiento del comercio bilateral del 1.700% desde principios de los años 2000.

Este crecimiento no solo refleja una intensificación de los lazos económicos, sino también el enorme potencial de una colaboración aún más estrecha en los próximos años, a medida que las inversiones turcas continúan expandiéndose en la región.

El caso de la aviación es revelador. Turkish Airlines conecta actualmente Estambul con nueve grandes ciudades latinoamericanas, incluyendo Buenos Aires, São Paulo, La Habana y Ciudad de México. Su más reciente incorporación, una ruta directa a Santiago de Chile, consolida una alianza comercial activa desde 2009, facilitando el intercambio comercial y estrechando aún más los vínculos entre ambas naciones.

Luego está el sector defensa. El gigante turco ASELSAN , especializado en tecnología militar, abrió una oficina en Chile tras generar 230 millones de dólares en ingresos regionales el año pasado. Esta decisión se alinea con el proceso de modernización naval chileno, demostrando que esto va más allá de una relación transaccional: es una alianza construida sobre metas compartidas.