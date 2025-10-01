El embajador de Venezuela en Türkiye, Freddy Eduardo Molina Gutiérrez, subrayó con firmeza que Estados Unidos está utilizando la lucha contra las drogas como un pretexto para intervenir, y que su verdadero objetivo no es el narcotráfico, sino la ocupación.

En una conversación con la agencia de noticias Anadolu sobre las recientes tensiones entre Caracas y Washington, Gutiérrez criticó los ataques aéreos estadounidenses contra embarcaciones supuestamente vinculadas a narcotraficantes venezolanos, calificando estas operaciones en el Mar Caribe como ilegales e injustas.

En este sentido, se refirió a informes independientes, publicados por la ONU y varias instituciones estadounidenses, que demuestran que las rutas de drogas se originan principalmente en Colombia, no en Venezuela. Según los datos, el 87% de los estupefacientes transitan por el Pacífico y un 8% por el Caribe, atravesando múltiples países, mientras que apenas un 5% pasa por territorio venezolano.

El diplomático aseguró que Estados Unidos está utilizando “el pretexto de la lucha contra las drogas” mientras despliega destructores, barcos de menor tamaño y submarinos nucleares en el Caribe, y que su verdadero objetivo son los recursos naturales venezolanos.

Gutiérrez también señaló inconsistencias en los informes estadounidenses: en uno de los primeros barcos atacados se encontraron menos personas de las anunciadas, y el reducido tamaño de la embarcación hacía improbable que transportara suficiente combustible, tripulación y drogas como para llegar a las costas estadounidenses.

Riesgo de escalada





Sobre la posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo ataques militares en Venezuela bajo la excusa de operaciones antidrogas, Gutiérrez advirtió que cualquier acción sería percibida como una declaración de guerra. Destacó la desigualdad de poder entre ambos países, subrayando que Venezuela no podría enfrentarse a EE. UU. en igualdad de condiciones.

Asimismo, recordó el papel histórico de Venezuela en la lucha por la independencia de otras naciones del imperio español bajo Simón Bolívar, hace casi 200 años, y resaltó el carácter pacífico y humanitario del país. Señaló que las tácticas militares tradicionales venezolanas serían ineficaces frente a Estados Unidos, pero confió en la resistencia de su pueblo: millones de venezolanos se han inscrito para aprender habilidades básicas de defensa.

Rememorando las constantes advertencias del presidente Nicolás Maduro sobre la posible intervención estadounidense, Gutiérrez dejó claro que cualquier ataque no quedaría impune. Asimismo, sugirió que los países latinoamericanos se unirían para responder ante cualquier agresión contra Venezuela.

