Rusia ha rechazado de facto una propuesta de Estados Unidos para una pausa total e inmediata de 30 días en los combates. El Kremlin ha considerado que los esfuerzos para poner fin a su guerra de tres años con Ucrania son "un proceso largo", dijo un portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

Los comentarios surgen a raíz de la crítica de Trump hacia Putin el domingo, cuando el presidente estadounidense dijo estar “muy enojado, furioso”, porque Putin había cuestionado la credibilidad del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, como líder. Además, amenazó con imponer un arancel del 50% a los países que compran petróleo ruso si Putin no aceptaba un alto el fuego.

"Aún no hay nada concreto que podamos o debamos anunciar. Se trata de un proceso prolongado debido a la complejidad de su contenido", declaró el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, cuando se le preguntó sobre el enojo de Trump tras los comentarios de Putin.

Además, durante una conferencia telefónica con periodistas, agregó: "Estamos trabajando en la implementación de algunas ideas en relación al acuerdo en Ucrania. Este trabajo está en marcha".

De este modo, la viabilidad de un alto el fuego parcial en el Mar Negro, utilizado por ambos países para el transporte de granos y otras mercancías, quedó en duda después de que los negociadores del Kremlin impusieran condiciones de gran alcance.

Sin embargo, señaló que Putin "sigue absolutamente abierto a contactos" con Trump y está listo para hablar con él.

Según analistas y funcionarios ucranianos y occidentales, ambos países se están preparando para una campaña en el campo de batalla durante la primavera y el verano.

“A Putin no le importa la diplomacia”: los ataques continúan

Zelenskyy dijo el domingo por la noche que no ha habido tregua en los ataques rusos, ya que Moscú continúa con su ofensiva contra Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

Señaló que los ataques demostraban la falta de voluntad de Rusia para alcanzar un acuerdo.