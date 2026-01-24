Cualquier ataque Irán será tratado como una “guerra total contra nosotros”, advirtió un alto funcionario iraní, en momentos en que activos militares de Estados Unidos tienen previsto llegar a Oriente Medio en los próximos días.
Hablando bajo condición de anonimato el viernes, el funcionario señaló que las fuerzas armadas iraníes han sido puestas en máxima alerta ante la llegada a la región de un grupo de ataque de portaaviones estadounidense y otras fuerzas.
“Este despliegue militar, esperamos que no esté destinado a una confrontación real, pero nuestras fuerzas están preparadas para el peor de los casos”, dijo el funcionario.
“Por eso todo está en máxima alerta en Irán”.
El funcionario advirtió que Teherán no distinguirá entre la magnitud o la naturaleza de un posible ataque.
“Esta vez trataremos cualquier ataque —limitado, ilimitado, quirúrgico, cinético, como quieran llamarlo— como una guerra total contra nosotros”, afirmó.
Añadió que Irán responderá de manera decisiva si es atacado.
“Y responderemos de la forma más dura posible para resolver esto”, agregó.
“Responderemos”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que el país tiene una “armada” en camino hacia Irán, aunque expresó su deseo de no tener que utilizarla.
Buques de guerra estadounidenses, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln, varios destructores y aviones de combate, comenzaron a desplazarse desde la región de Asia-Pacífico la semana pasada. Funcionarios señalaron que también se evalúa el despliegue de sistemas adicionales de defensa aérea en Oriente Medio.
“Si los estadounidenses violan la soberanía y la integridad territorial de Irán, responderemos”, declaró el funcionario iraní, que se negó a especificar cómo sería esa respuesta.
“Un país sometido a una amenaza militar constante por parte de Estados Unidos no tiene otra opción que garantizar que todo lo que esté a su alcance pueda utilizarse para repelerla y, si es posible, restablecer el equilibrio frente a cualquiera que se atreva a atacar a Irán”, añadió.
En el pasado, el Ejército estadounidense ha enviado periódicamente fuerzas adicionales a Oriente Medio en momentos de mayor tensión.
Sin embargo, el Ejército de EE.UU. llevó a cabo un importante despliegue el año pasado antes de sus ataques de junio contra Irán.