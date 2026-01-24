Cualquier ataque Irán será tratado como una “guerra total contra nosotros”, advirtió un alto funcionario iraní, en momentos en que activos militares de Estados Unidos tienen previsto llegar a Oriente Medio en los próximos días.

Hablando bajo condición de anonimato el viernes, el funcionario señaló que las fuerzas armadas iraníes han sido puestas en máxima alerta ante la llegada a la región de un grupo de ataque de portaaviones estadounidense y otras fuerzas.

“Este despliegue militar, esperamos que no esté destinado a una confrontación real, pero nuestras fuerzas están preparadas para el peor de los casos”, dijo el funcionario.

“Por eso todo está en máxima alerta en Irán”.

El funcionario advirtió que Teherán no distinguirá entre la magnitud o la naturaleza de un posible ataque.

“Esta vez trataremos cualquier ataque —limitado, ilimitado, quirúrgico, cinético, como quieran llamarlo— como una guerra total contra nosotros”, afirmó.

Añadió que Irán responderá de manera decisiva si es atacado.

“Y responderemos de la forma más dura posible para resolver esto”, agregó.